"Зернова угода": 76 суден очікують дозволу на заходження до портів України
У рамках "зернової ініціативи" у понеділок, 21 листопада, з українських портів вийшли три судна з агропродукцією, очікують дозволу на заходження 76.
Про це розповів речник ОВА Сергій Братчук в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", – сказав чиновник.
Крім цього, до українських портів прямують три суховантажі, які в понеділок пройшли гуманітарним коридором.
"76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення", – наголосив Братчук.
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