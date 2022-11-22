"Зернова угода": 76 суден очікують дозволу на заходження до портів України

У рамках "зернової ініціативи" у понеділок, 21 листопада, з українських портів вийшли три судна з агропродукцією, очікують дозволу на заходження 76.

Про це розповів речник ОВА Сергій Братчук в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", – сказав чиновник.

Крім цього, до українських портів прямують три суховантажі, які в понеділок пройшли гуманітарним коридором.

"76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення", – наголосив Братчук.

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