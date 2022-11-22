Здатність України загрожувати порту Новоросійська буде стратегічним викликом для РФ, - розвідка Великої Британії

Будь-яка демонстрація здатності України загрожувати порту Новоросійська, ймовірно, стане ще одним стратегічним викликом для Чорноморського флоту РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, 18 листопада у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря атакували нафтовий термінал. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту РФ.

Чорноморський Флот передислокував багато своїх підводних човнів до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в окупованому Севастополі.

"Російське командування, ймовірно, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новорсійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і взяли на себе важливішу роль у постачанні російських сил в Україну після того, як у жовтні був пошкоджений Керченський міст", - зазначили в розвідці.

За даними Міноборони Британії, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ.

"Це також ще більше підірве і без того ослаблений морський вплив Росії в Чорному морі", - підсумували там.

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