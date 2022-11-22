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Новини Війна
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Здатність України загрожувати порту Новоросійська буде стратегічним викликом для РФ, - розвідка Великої Британії

новоросійськ

Будь-яка демонстрація здатності України загрожувати порту Новоросійська, ймовірно, стане ще одним стратегічним викликом для Чорноморського флоту РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, 18 листопада у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря атакували нафтовий термінал. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту РФ.

Чорноморський Флот передислокував багато своїх підводних човнів до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в окупованому Севастополі.

"Російське командування, ймовірно, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новорсійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і взяли на себе важливішу роль у постачанні російських сил в Україну після того, як у жовтні був пошкоджений Керченський міст", - зазначили в розвідці.

За даними Міноборони Британії, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ.

"Це також ще більше підірве і без того ослаблений морський вплив Росії в Чорному морі", - підсумували там.

Також читайте: Наслідки атаки дронів у Севастополі. ФОТО З СУПУТНИКА

Автор: 

Велика Британія (5663) Чорноморський флот рф (625) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+12
Звикайте, це ми ще не починали
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22.11.2022 10:02 Відповісти
+6
‼️Україна разом з Британією могла би виробляти морські дрони і суда на суднобудівних заводах Херсона і Миколаєва
а то раша роками рушила ті виробництва , а СБУ нічого не бачила
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22.11.2022 10:39 Відповісти
+4
Це можна було почати робити ще 8 років тому !
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22.11.2022 10:44 Відповісти
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Звикайте, це ми ще не починали
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22.11.2022 10:02 Відповісти
https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-1/

https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-2/

https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-3/

https://defence-line.org/2022/11/smotrite-kak-mogu-chast-4/

Як би дотично до теми статті.
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22.11.2022 10:04 Відповісти
Недельки две назад приходилось читать в ватных новостях про "попытка атаковать морским беспилотником акваторию Новороссийского порта"
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22.11.2022 10:14 Відповісти
нє стрєлять в атвєт?
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22.11.2022 10:22 Відповісти
Поки буде Зеля так і буде !
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22.11.2022 10:26 Відповісти
Ага, загрожуватиме, можливо. Тільки зараз чогось на мородор ракети не летять, а летять звідти!
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22.11.2022 10:31 Відповісти
‼️Україна разом з Британією могла би виробляти морські дрони і суда на суднобудівних заводах Херсона і Миколаєва
а то раша роками рушила ті виробництва , а СБУ нічого не бачила
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22.11.2022 10:39 Відповісти
Це можна було почати робити ще 8 років тому !
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22.11.2022 10:44 Відповісти
Як робити , якщо наприклад завод ВІДДАЛИ Новинському ? Раша розрушала таки підприємства усі 30 років. Перекупала акції і зупиняла виробництва. Як можно було дозволити судо будівним заводам стати приватними ? Кучму треба арестувати
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22.11.2022 11:12 Відповісти
Суднобудівельним заводам
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22.11.2022 11:13 Відповісти
Миколаївські заводи здатні виробляти авіанесущі крейсери, для дронів же набагато менш потрібні можливості... Тож вони тут ні дочого...Завод(ЧСЗ) не віддавали Новінському він його купив у Чуркіних, та річ не в тому...в Миколаєві є ще "Океан" який тількти-тільки почав вставати на ноги після десятиліть пограбунку з відки стирчать теж російські вуха його бізнесмена-власника. Але є ще третій завод, який належить Державі і контролюється Укроборонпромом...
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22.11.2022 11:29 Відповісти
8 років тому Україні прийшлось доводити усьому світові, що війна не громадянська, що на нас напали кацапи.
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22.11.2022 11:13 Відповісти
Сподіваюсь то була лиш "пристрілка". З нетерпінням чекаємо на запальні новини.
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22.11.2022 11:10 Відповісти
В ідеалі - Севастопіль має бути Цусимою, а новоросійськ - Перл-Харбором і Порт -Артуром /два в одному/.
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22.11.2022 11:24 Відповісти
По договору в 1998г, черноморский флот должен был базироваться в севасе до 2017 г. Браты стали готовить не спеша Новороссийск. Но твари рыгоналы весной 2010 г в Харькове подписали до 2047 кажись года. Губернатором города был тогда бздобкин, особо потом гордился этим делом. Пора напомнить. То это чмо уже стало попом, сан получил прикупил по быстряку момента. Новинский видно продал, вот бы заставить нарядится этого выкреста в рясу--- фотки бы летели с аукциона по сотен зелени и для своих только!
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22.11.2022 11:40 Відповісти
А **** они думали...
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22.11.2022 13:27 Відповісти
 
 