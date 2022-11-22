У Гаазі вирішують, як притягнути РФ до відповідальності за агресію проти України

У нідерландській Гаазі відбулися консультації щодо механізмів та інструментів притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працювали в Гаазі, власне, це були чергові консультації з нашими нідерландськими партнерами. Обговорюємо різні питання, зокрема щодо відповідальності за злочин агресії проти України, можливість певних дій в рамках Генеральної Асамблеї ООН, створення спеціального трибуналу, яким чином можна посилити та інтернаціоналізувати національне розслідування й переслідування за вчинення злочину агресії проти України. Всі ці питання в роботі, вони обговорюються", - сказав він.

Участь у консультаціях взяли представники МЗС та Мінюсту Нідерландів і експерти.

"Ми провели предметні консультації. Ми будемо рухатися далі по треку пошуку найкращих опцій, можливостей як для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і для посилення інтернаціоналізації національного розслідування злочину агресії проти України", - зазначив Кориневич.

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Кориневич наголошує, що також для України є дуже важливою співпраця з Міжнародним кримінальним судом (МКС).

"Я переконаний, що Міжнародний кримінальний суд має показати хороші результати щодо розслідування ситуації в Україні, всі інструменти для цього в нього наявні. Ми абсолютно підтримуємо активну співпрацю з МКС. Спецтрибунал доповнюватиме діяльність МКС. Ми бачимо спецтрибунал як взаємодоповнюючий механізм до МКС щодо злочину агресії проти України, злочину, щодо якого в нашій конкретній ситуації МКС не має юрисдикції", - сказав він.

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Посол з особливих доручень МЗС України наголосив, що злочин агресії проти України "найбільш явний з часів закінчення Другої світової війни. Не можна залишити цей злочин агресії проти України без відповіді, бо тоді це означатиме, що будь-який диктатор може чинити схожі речі, будь-коли, розуміючи, що його не притягнуть за це до відповідальності, а обмежаться відповідальністю середнього рівня командирів за вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людяності".