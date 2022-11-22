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Новини
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У Гаазі вирішують, як притягнути РФ до відповідальності за агресію проти України

санкції

У нідерландській Гаазі відбулися консультації щодо механізмів та інструментів притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працювали в Гаазі, власне, це були чергові консультації з нашими нідерландськими партнерами. Обговорюємо різні питання, зокрема щодо відповідальності за злочин агресії проти України, можливість певних дій в рамках Генеральної Асамблеї ООН, створення спеціального трибуналу, яким чином можна посилити та інтернаціоналізувати національне розслідування й переслідування за вчинення злочину агресії проти України. Всі ці питання в роботі, вони обговорюються", - сказав він.

Участь у консультаціях взяли представники МЗС та Мінюсту Нідерландів і експерти.

"Ми провели предметні консультації. Ми будемо рухатися далі по треку пошуку найкращих опцій, можливостей як для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і для посилення інтернаціоналізації національного розслідування злочину агресії проти України", - зазначив Кориневич.

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Кориневич наголошує, що також для України є дуже важливою співпраця з Міжнародним кримінальним судом (МКС).

"Я переконаний, що Міжнародний кримінальний суд має показати хороші результати щодо розслідування ситуації в Україні, всі інструменти для цього в нього наявні. Ми абсолютно підтримуємо активну співпрацю з МКС. Спецтрибунал доповнюватиме діяльність МКС. Ми бачимо спецтрибунал як взаємодоповнюючий механізм до МКС щодо злочину агресії проти України, злочину, щодо якого в нашій конкретній ситуації МКС не має юрисдикції", - сказав він.

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Посол з особливих доручень МЗС України наголосив, що злочин агресії проти України "найбільш явний з часів закінчення Другої світової війни. Не можна залишити цей злочин агресії проти України без відповіді, бо тоді це означатиме, що будь-який диктатор може чинити схожі речі, будь-коли, розуміючи, що його не притягнуть за це до відповідальності, а обмежаться відповідальністю середнього рівня командирів за вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людяності".

Автор: 

Гаага (316) росія (66104) трибунал (273) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+7
Головне, щоб хутин попав на гиляку. А то, сбиття МН17 8 років вивчали і найшли стрілочників , а хремлевским недоноскам фейси зберігають
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22.11.2022 10:34 Відповісти
+6
Як притягнути? Жопу на вуха їм натягнути. І це зробить тільки ВСУ. Правовими методами це триватиме років 20. Давайте зброю, всю, що є. Собі зробите ще, пізніше. Після розгрому рашистії вам все одно вже ні з ким воювати буде.
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22.11.2022 10:41 Відповісти
+5
Почніть з того що припиніть туди ВСІ фінансові потоки!
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22.11.2022 10:35 Відповісти
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Головне, щоб хутин попав на гиляку. А то, сбиття МН17 8 років вивчали і найшли стрілочників , а хремлевским недоноскам фейси зберігають
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22.11.2022 10:34 Відповісти
Процесс не закончен, он продолжается.
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22.11.2022 10:56 Відповісти
Процесс сильно тормозятфанати хароших руzzких
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22.11.2022 11:08 Відповісти
Почніть з того що припиніть туди ВСІ фінансові потоки!
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22.11.2022 10:35 Відповісти
Гитлера №2 , за ядерный шантаж ,за геноцид , массовый террор просто ответственность
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22.11.2022 10:59 Відповісти
Російський пропагандист Александр Сладков придумав командувачу військ Росії в Україні Сєргєю Суровікіну батька-льотчика, який нібито збивав американські літаки і героїчно загинув, рятуючи життя цивільних. Льотчик Суровікін справді існував, однак з командиром окупантів нічого спільного не має - стверджує його правнук.

Співробітник ВДТРК Сладков https://t.me/Sladkov_plus/6698 поширив інформацію про те, що батьком Суровікіна начебто є льотчик Владімір Суровікін, який під час Корейської війни 1950-53 років збив три американські літаки і загинув, відводячи свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановлено пам'ятну дошку.

Водночас правнук льотчика Владімір Маcич у своєму фейсбуці https://www.facebook.com/abiinpace/posts/pfbid0QjyVub2izmGkJ57Dc7KepKzPyHxxZ17gR7VbwugyhARWoDqa2KNrRyPePoU3UqdQl спростував інформацію, начебто генерал Сєргєй Суровікін є сином льотчика.

Масич сказав, що його прадід мав єдину дружину, з якою не мав синів, а лише дочку - його бабусю. Після загибелі льотчика в 1966 р. його сім'я покинула Далекий Схід і повернулась у західну Білорусь. Сєргєй Суровікін натомість народився того ж року у Новосибірську.

За словами чоловіка, їхня родина не знайома із Сєргєєм Суровікіним: «Можливо, на Далекому Сході щось наплутали. Ми сподіваємось, що це помилка».

Масич додав, що виступає проти неправдивої інструменталізації пам'яті про його прадіда: «Дуже прошу не робити його учасником війни в Україні, яка принесла лише горе і страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом якоїсь "красивої" біографії».
https://detector.media/infospace/article/205201/2022-11-22-propagandysty-prydumaly-komanduvachu-rosiyskykh-viysk-curovikinu-geroichnogo-batka-lotchyka-yogo-pravnuk-sprostovuie/
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22.11.2022 10:39 Відповісти
о...так повинно писатись і на Цензорі---владімір...сєргєй..
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22.11.2022 11:03 Відповісти
да..прикольна історія, респект правнуку льотчика що намагається сказати правду, хоча козломорді чують тільки те що хочуть
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22.11.2022 11:34 Відповісти
Як притягнути? Жопу на вуха їм натягнути. І це зробить тільки ВСУ. Правовими методами це триватиме років 20. Давайте зброю, всю, що є. Собі зробите ще, пізніше. Після розгрому рашистії вам все одно вже ні з ким воювати буде.
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22.11.2022 10:41 Відповісти
Скаженого пса із падваротні не лікують, а гуманно присипляють зарядом картечі.
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22.11.2022 11:32 Відповісти
а я дочекаюсь...?чи скоріше здохну,ніж притягнуть до відповідальності рашку
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22.11.2022 10:59 Відповісти
Якщо 8 років готувався суд з МН-17, то тут буде 28 років - не менше.
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22.11.2022 11:10 Відповісти
Предлагаю выразить очень, очень, очень глубокую озабоченность.
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22.11.2022 11:32 Відповісти
Як , як , за вуха 😡
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22.11.2022 13:02 Відповісти
 
 