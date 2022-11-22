У Гаазі вирішують, як притягнути РФ до відповідальності за агресію проти України
У нідерландській Гаазі відбулися консультації щодо механізмів та інструментів притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми працювали в Гаазі, власне, це були чергові консультації з нашими нідерландськими партнерами. Обговорюємо різні питання, зокрема щодо відповідальності за злочин агресії проти України, можливість певних дій в рамках Генеральної Асамблеї ООН, створення спеціального трибуналу, яким чином можна посилити та інтернаціоналізувати національне розслідування й переслідування за вчинення злочину агресії проти України. Всі ці питання в роботі, вони обговорюються", - сказав він.
Участь у консультаціях взяли представники МЗС та Мінюсту Нідерландів і експерти.
"Ми провели предметні консультації. Ми будемо рухатися далі по треку пошуку найкращих опцій, можливостей як для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і для посилення інтернаціоналізації національного розслідування злочину агресії проти України", - зазначив Кориневич.
Кориневич наголошує, що також для України є дуже важливою співпраця з Міжнародним кримінальним судом (МКС).
"Я переконаний, що Міжнародний кримінальний суд має показати хороші результати щодо розслідування ситуації в Україні, всі інструменти для цього в нього наявні. Ми абсолютно підтримуємо активну співпрацю з МКС. Спецтрибунал доповнюватиме діяльність МКС. Ми бачимо спецтрибунал як взаємодоповнюючий механізм до МКС щодо злочину агресії проти України, злочину, щодо якого в нашій конкретній ситуації МКС не має юрисдикції", - сказав він.
Посол з особливих доручень МЗС України наголосив, що злочин агресії проти України "найбільш явний з часів закінчення Другої світової війни. Не можна залишити цей злочин агресії проти України без відповіді, бо тоді це означатиме, що будь-який диктатор може чинити схожі речі, будь-коли, розуміючи, що його не притягнуть за це до відповідальності, а обмежаться відповідальністю середнього рівня командирів за вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людяності".
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Співробітник ВДТРК Сладков https://t.me/Sladkov_plus/6698 поширив інформацію про те, що батьком Суровікіна начебто є льотчик Владімір Суровікін, який під час Корейської війни 1950-53 років збив три американські літаки і загинув, відводячи свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановлено пам'ятну дошку.
Водночас правнук льотчика Владімір Маcич у своєму фейсбуці https://www.facebook.com/abiinpace/posts/pfbid0QjyVub2izmGkJ57Dc7KepKzPyHxxZ17gR7VbwugyhARWoDqa2KNrRyPePoU3UqdQl спростував інформацію, начебто генерал Сєргєй Суровікін є сином льотчика.
Масич сказав, що його прадід мав єдину дружину, з якою не мав синів, а лише дочку - його бабусю. Після загибелі льотчика в 1966 р. його сім'я покинула Далекий Схід і повернулась у західну Білорусь. Сєргєй Суровікін натомість народився того ж року у Новосибірську.
За словами чоловіка, їхня родина не знайома із Сєргєєм Суровікіним: «Можливо, на Далекому Сході щось наплутали. Ми сподіваємось, що це помилка».
Масич додав, що виступає проти неправдивої інструменталізації пам'яті про його прадіда: «Дуже прошу не робити його учасником війни в Україні, яка принесла лише горе і страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом якоїсь "красивої" біографії».
https://detector.media/infospace/article/205201/2022-11-22-propagandysty-prydumaly-komanduvachu-rosiyskykh-viysk-curovikinu-geroichnogo-batka-lotchyka-yogo-pravnuk-sprostovuie/