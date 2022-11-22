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Новини Війна
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Минулої доби окупанти вбили 8 цивільних в Україні, 16 осіб поранені, - ОП

нацполіція,жертви

Минулої доби окупанти вбили вісьмох цивільних мешканців України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу генпрокурора Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 21.11.2022 (станом на 09:00 22.11.2022):

Донецька область - 4 загиблих, 4 поранених
Харківська область - 1 загиблий (на міні), 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 10 поранених.

Також читайте: Минулої доби окупанти вбили 4 цивільних в Україні, 8 осіб поранено, - ОП

Автор: 

жертви (1817) Тимошенко Кирило (558)


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