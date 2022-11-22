Минулої доби окупанти вбили 8 цивільних в Україні, 16 осіб поранені, - ОП
Минулої доби окупанти вбили вісьмох цивільних мешканців України.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу генпрокурора Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 21.11.2022 (станом на 09:00 22.11.2022):
Донецька область - 4 загиблих, 4 поранених
Харківська область - 1 загиблий (на міні), 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 10 поранених.
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