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Новини Війна
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НАТО проводить ревізію всієї зброї, щоб знайти залишки, які можна передати Україні, - Чернєв

нато

Країни-члени НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Мали розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом з приводу вичерпання озброєння та боєприпасів для України у країнах Заходу. Так, дійсно, така тенденція є, адже ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни.

Але НАТО вживає всіх зусиль та включає всі доступні інструменти, щоб потік допомоги не тільки не зменшувався, а і зростав.

1. Країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні.

2. НАТО в порядку виключення дозволило своїм членам не дотримуватися обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканих запасів для України.

3. НАТО веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї про довготривалі контракти, розраховані на місяці та роки наперед. Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо нам", - розповів він.

За словами Чернєва, ніхто Україну "полишати не збирається, скільки б не тривала війна".

"НАТО готове нас підтримувати стільки, скільки буде потрібно. А це значить, що у війні ресурсів та гонці озброєння росія обов'язково програє. А ми - переможемо. Без варіантів", - підсумував він.

Читайте: НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6557) допомога (8450) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+10
И это солдаты наты еще даже не начали воевать, а запасы кончаются. да уж...
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22.11.2022 11:32 Відповісти
+7
після аудиту у раїсі генерали стріляються...по результатам порівняємо порядок на складах у суперпупер армії та нещасного нати
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22.11.2022 11:37 Відповісти
+7
розгортайте виробництво - це все ще не скоро закінчиться....
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22.11.2022 11:41 Відповісти
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И это солдаты наты еще даже не начали воевать, а запасы кончаются. да уж...
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22.11.2022 11:32 Відповісти
Якшо віддати все, той рахувати буде простіше
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22.11.2022 11:34 Відповісти
після аудиту у раїсі генерали стріляються...по результатам порівняємо порядок на складах у суперпупер армії та нещасного нати
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22.11.2022 11:37 Відповісти
розгортайте виробництво - це все ще не скоро закінчиться....
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22.11.2022 11:41 Відповісти
Комплектуючись по залишковому принципу - багато на навоюєш.
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22.11.2022 11:43 Відповісти
Вы же меня банили здесь месяц назад за критику НАТО.... Эта организация сейчас не на много эфективнее чем ООН и то же самое ОДКБ. При первом же реальном более менее серьезном вызове могут начатся непредвиденные проблемы...
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22.11.2022 11:43 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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22.11.2022 11:47 Відповісти
Наприклад: "НАТО веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї про довготривалі контракти, розраховані на місяці та роки наперед" - брехня. Цим НАТО не займається; цим займаються уряди країн НАТО, нехай навіть на прохання самого Столтенберга (і не тільки, можливо); у нього і підлеглих йому чиновників нема повноважень вести переговори.
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22.11.2022 11:53 Відповісти
Всю радянську зброю, яка знаходиться в країнах колишнього соцблоку, потрібно передавати Україні.

Болгарія, Чехія, Словакія, Румунія, Польща, (угорці-підараси).
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22.11.2022 11:56 Відповісти
Musia?
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22.11.2022 12:38 Відповісти
Очередной повод для принуждения к переговорам, дескать - мы и сами нищие, по дну скребём.
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22.11.2022 12:02 Відповісти
Вовремя переданная Деза действует на Ольгу ********* и курицу 🐔Симоньян катастрофически...,дней 10 назад я запустил Дезу в Ютьюбе.. типа Украина получила Ракеты с дальностью 2 500 км... Крысы путлера вылезли с крутым СкреПОНОСом..типа Сенатор не гони лошадей...😆
Сегодня инфа подтвердилась... эти ракеты уже в Украине...😛😛😛
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22.11.2022 12:08 Відповісти
утебяСенаторпотоксловесногопоноса...
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22.11.2022 14:21 Відповісти
всё очень правильно, но слегка задержались на пару месяцев, впрочем это обычное дело... они-то в мире живут, это нас тут долбят уже 9 месяцев...
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22.11.2022 12:53 Відповісти
 
 