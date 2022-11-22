НАТО проводить ревізію всієї зброї, щоб знайти залишки, які можна передати Україні, - Чернєв

Країни-члени НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Мали розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом з приводу вичерпання озброєння та боєприпасів для України у країнах Заходу. Так, дійсно, така тенденція є, адже ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни.

Але НАТО вживає всіх зусиль та включає всі доступні інструменти, щоб потік допомоги не тільки не зменшувався, а і зростав.

1. Країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні.

2. НАТО в порядку виключення дозволило своїм членам не дотримуватися обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканих запасів для України.

3. НАТО веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї про довготривалі контракти, розраховані на місяці та роки наперед. Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо нам", - розповів він.

За словами Чернєва, ніхто Україну "полишати не збирається, скільки б не тривала війна".

"НАТО готове нас підтримувати стільки, скільки буде потрібно. А це значить, що у війні ресурсів та гонці озброєння росія обов'язково програє. А ми - переможемо. Без варіантів", - підсумував він.

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