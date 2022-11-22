Окупанти обстрілюють Оріхів, влучання у пункт видачі гумдопомоги, є жертви, - ОВА
Окупанти обстрілюють Оріхів Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення", - зазначив він.
"Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів. Сумуємо разом з близькими постраждалих. Працюємо далі над вдосконаленням систем бепеки для наших громадян. Рухаємось до перемоги! Бережіть себе!" - додає він.
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