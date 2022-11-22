УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11970 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 202 3

Окупанти обстрілюють Оріхів, влучання у пункт видачі гумдопомоги, є жертви, - ОВА

оріхів

Окупанти обстрілюють Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення", - зазначив він.

"Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів. Сумуємо разом з близькими постраждалих. Працюємо далі над вдосконаленням систем бепеки для наших громадян. Рухаємось до перемоги! Бережіть себе!" - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали ударів ракетами С-300 по двох селах на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29234) жертви (1817) Запорізька область (3740) гуманітарна допомога (1005) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до сих пор не могу забыть расстрел такой же очереди в Харькове..., а ведь в городе есть метро..., но также есть нелюди, которые наводят арту на собственных сограждан..., конечно, в орехове нет метро, но, возможно есть укрытия, кде можно выдавать эту помощь...
показати весь коментар
22.11.2022 11:37 Відповісти
кацапи-терористи
показати весь коментар
22.11.2022 11:45 Відповісти
Рашисти по собі міряють: самі розміщують своїх військових у школах і думають, що ЗСУ робить так само. Імперський тероризм - це національна ідея московії. Вони винайшли тероризм, роками удосконалювали цей свій винахід та експортували його по всьому світу. Саме тому, коли вони кинули всі сили в Україну (а санкції за це обмежили їм доступ до грошей, технологій та товарів), теракти у світі припинилися - московитам не вистачає фінансів на закордонних "однодумців".
Тільки повне знищення держави московія у тому вигляді, який є зараз, поверне світу мир та спокій.
показати весь коментар
22.11.2022 11:57 Відповісти
 
 