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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі помічено рух виведених із Херсонщини військ РФ у бік лінії фронту, - Андрющенко

окупанти

У тимчасово захопленому Маріуполі фіксують рух виведених із Херсонщини російських військ у бік лінії фронту.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Херсонський від’ємний наступ росіян в Маріуполь завершено. З вчора почалося активне переміщення в бік лінії фронту. Першими було виведено танкові підрозділи з с. Ялта та с. Мелекіне", - зазначив Андрющенко. 

Через місто пройшло щонайменше 25 танків в бік Запорізької області. Відомо, що вони заїхали у с. Розовка, яке знаходиться на кордоні з Донецькою областю.

"Основним селищем базування командування поки обрано с. Б.Коса. Також, в с. Б.Коса розміщено корпус кадирівців. Кадирівців розміщено на території бази відпочинку "Дружба", - повідомив Андрющенко. 

Поруч по пансіонатах здебільше розквартировано офіцерський склад росіян. Також на території Б.Коси облаштовано стрілковий полігон. Все це вказує на перетворення Б.Коси на базовий тиловий пункт через полегшений контроль доріг та віддаленість від лінії фронту.

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Автор: 

Маріуполь (3245) окупація (6751) Андрющенко Петро (698)


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білі лади поїхали
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22.11.2022 11:48 Відповісти
********* накуй!
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22.11.2022 11:48 Відповісти
Что то с географией совсем плохо. Херсон- Мариуполь- Васильевка, Токмак.
Проще нельзя Херсон - Мелитополь -Токмак
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22.11.2022 12:03 Відповісти
Готують до нового "жесту доброї волі". Дай Бог
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22.11.2022 12:11 Відповісти
 
 