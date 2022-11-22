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Новини Агресія Росії проти України
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Зрадники і поплічники окупантів тікають з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, - Федоров

федоров

До Криму тікають посіпаки російських загарбників з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму", йдеться в повідомленні. 

Відомо, що їх розселяють у двох пансіонатах Севастополя. 

"Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче", - зазначив Федоров.

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Автор: 

Мелітополь (773) державна зрада (1717) колабораціонізм (1171) Федоров Іван (651)


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Можуть сміливо їхати в Україну, їх тут добре прийме Єрмак, чув набирає собі славну команду.
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22.11.2022 12:09 Відповісти
Якщо ти був вчитель на окупованих територіях - тюрма. Якщо зрадник з ОПЗЖ - в НОК.
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22.11.2022 12:32 Відповісти
Нехай гади тікають одразу на той світ, до пекла. Ми їх кругом знайдемо.
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22.11.2022 13:20 Відповісти
 
 