Зрадники і поплічники окупантів тікають з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, - Федоров
До Криму тікають посіпаки російських загарбників з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму", йдеться в повідомленні.
Відомо, що їх розселяють у двох пансіонатах Севастополя.
"Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче", - зазначив Федоров.
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krot_lub
показати весь коментар22.11.2022 12:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Константин К #519933
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Атас Злой
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