Зрадники і поплічники окупантів тікають з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, - Федоров

До Криму тікають посіпаки російських загарбників з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму", йдеться в повідомленні.

Відомо, що їх розселяють у двох пансіонатах Севастополя.

"Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче", - зазначив Федоров.

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