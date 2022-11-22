Пенсіонера з Буковини Шевчука, який пожертвував на ЗСУ 400 тис. грн, нагородили орденом

Після початку повномасштабного вторгення 82-річний Микола Шевчук з Чернівецької області віддав на ЗСУ 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень, які збирав протягом 10 років.

Указ про нагородження Шевчука опублікований на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю: нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шевчука Миколу Григоровича - пенсіонера, Чернівецька область", - йдеться в тексті указу.

82-річний Микола Шевчук живе у Новодністровську. Він має невеличкий город, на якому вирощує овочі. Одяг купує на барахолках, тож йому вистачає 2 тисяч гривень на місяць.

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Протягом 10 років він збирав гроші й накопичив 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень. В березні він передав ці кошти на ЗСУ.