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Пенсіонера з Буковини Шевчука, який пожертвував на ЗСУ 400 тис. грн, нагородили орденом

шевчук,микола

Після початку повномасштабного вторгення 82-річний Микола Шевчук з Чернівецької області віддав на ЗСУ 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень, які збирав протягом 10 років.

Указ про нагородження Шевчука опублікований на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю: нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шевчука Миколу Григоровича - пенсіонера, Чернівецька область", - йдеться в тексті указу.

82-річний Микола Шевчук живе у Новодністровську. Він має невеличкий город, на якому вирощує овочі. Одяг купує на барахолках, тож йому вистачає 2 тисяч гривень на місяць.

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Протягом 10 років він збирав гроші й накопичив 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень. В березні він передав ці кошти на ЗСУ.

Автор: 

Буковина (854) орден (115) пенсіонери (892) пожертви (53)


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Топ коментарі
+21
завдяким таким Патріотам ми і Переможемо кацапню - здоровья Вам та довголіття Пане Миколо))
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22.11.2022 12:13 Відповісти
+21
А сім`ї Зеленських, Єрмаків, Коломойських... (список, курва, довгий) збагатились на кілька мільйонів а той мільярдів за рахунок отаких от дідусів...
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22.11.2022 12:19 Відповісти
+15
Патріот і добре що нагородили. Це важливо для його і стимулює інших.
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22.11.2022 12:06 Відповісти
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Патріот і добре що нагородили. Це важливо для його і стимулює інших.
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22.11.2022 12:06 Відповісти
завдяким таким Патріотам ми і Переможемо кацапню - здоровья Вам та довголіття Пане Миколо))
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22.11.2022 12:13 Відповісти
Одразу чомусь пандора пайперс пригадались
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22.11.2022 12:18 Відповісти
А сім`ї Зеленських, Єрмаків, Коломойських... (список, курва, довгий) збагатились на кілька мільйонів а той мільярдів за рахунок отаких от дідусів...
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22.11.2022 12:19 Відповісти
big respect
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22.11.2022 12:41 Відповісти
Я просто нагадаю, що доларовий мультимільйонер зеленський пожертвував на ЗСУ - 0.00 грн. Тому коли вам парять патріота Ze, просто згадайте моє перше речення і зробіть висновки. Український народ бореться з рашистською чумою не завдяки карманичам із Банкової і Грушевського, а всупереч цим гнидам. А буковинському патріоту - шана і великого здоров'я - на таких Людях і тримається Україна.
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22.11.2022 12:50 Відповісти
😡все гірше! є багато фото та відео фактів коли зебіли крадуть чужу гуманітарку та клеять туди свої логотипи чи "благодійного фонду" скумбрії
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22.11.2022 13:38 Відповісти
О, то, може, лисий із кварталу теж зробив таку щедру пожертву? Раз найвеличніший і його орденом нагородив. А насправді печально, що хтось жертвує останнє, а хтось ніяк не нажереться. І що поруч із дійсно достойними людьми нагороджують відвертих малоросів
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22.11.2022 13:12 Відповісти
Справжній патріот України, дай ,Господи, йому віка та здоров'я, щоб він зміг побачити нашу перемогу та нову, очищену Батьківщину.
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22.11.2022 13:18 Відповісти
Пишаємось тобою , справжній герой
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22.11.2022 13:19 Відповісти
Довгих років життя патріоту України!
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22.11.2022 14:06 Відповісти
 
 