Внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона загинули 2 особи, ще 7 дістали поранення

Унаслідок ударів військ РФ по Херсону 21 листопада загинуло двоє людей, ще семеро місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, російські окупанти посилюють інтенсивність обстрілів.

"Постріли і щільність від ворога постійно зростають. У нас є поранені і загиблі. Ворог стріляє із ствольної артилерії так із мінометів, РСЗО. Вони обстрілюють мирне населення. У нас по місту є семеро поранених і двоє загиблих", - зазначив очільник обладміністрації.

В центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що загиблі від обстрілів російських військових : 61-річна жінка, яка отримала вибухову черепно-мозкову травму та поранення обох гомілок та 37 річний чоловік з травмою шиї та пошкодження судин. Він стояв на балконі, коли снаряд влучив у квартиру.

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Начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що обстріли Херсона не вщухали і вночі.

"Російські окупанти з лівого берега постійно обстрілюють місто. Були влучення у Дніпровському районі, у районі Консервного заводу та на площі Корабелів. Зруйновані будинки, є поранені", - розповіла Лугова.

За її словами, поранення отримала жителька Дніпровського району. Близько сьомої ранку у житловий будинок влучив російський снаряд. Ще одна жінка отримала поранення через влучення снаряда у будинки у центрі міста.

"Всіх поранених доставили до лікарні, де вони отримають необхідну допомогу. Через ранкові обстріли у деяких будинках повилітало скло у вікнах, пошкодженні покрівлі, в одному з будинків зайнялась покрівля. Там працюють рятувальники, Також вранці було пошкоджено відділення "Нової пошти" по Кіндійському шосе", - додала Лугова.

Також, за словами начальниці МВА, 21 листопада під масовані обстріли російських військ потрапили жителі Антонівки. Там мінометний снаряд влучив у будинок. Одна людина отримала легке поранення.

"Військові РФ в Дніпровському районі обстріляли житловий квартал. Троє людей отримали тяжкі поранення. Також відомо, що до лікарні привезли чоловіка, з діагнозом вибухова травма, йому ампутували ноги", - підсумувала Лугова.

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