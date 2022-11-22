УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11942 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 770 9

Очолив окупаційне "СІЗО" та випустив ув’язнених: У Херсоні затримано експосадовця виправної колонії

херсон,огп

Затримано ексначальника відділу "Північної виправної колонії 90", який під час окупації Херсона пішов на співпрацю з представниками країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, чоловік добровільно зайняв посаду так званого "начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора" у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". На посаді він дав вказівки працівникам слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом ключі від камер та службових приміщень було залишено у безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до їхньої масової втечі", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у деокупованому Херсоні. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також читайте: Скеровано до суду справу рятувальника з Луганщини, який після співпраці з окупантами здався українським правоохоронцям. ФОТО

Автор: 

Херсон (3444) державна зрада (1717) Офіс Генпрокурора (3282)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце круть! І в одну камеру його с ЗК...
показати весь коментар
22.11.2022 12:21 Відповісти
И шо, будет в авторитете, бо выпустил на волю... ******* перед всей кичей поводить по губам, терпиле...Дальний стол и ложка с дыркой алл баарисаавне будет обеспечено.
показати весь коментар
22.11.2022 12:37 Відповісти
Іди ко мнє, мой бєлий коржік.
показати весь коментар
22.11.2022 12:33 Відповісти
Теперь будет жить по месту старой работы в родных стенах..
показати весь коментар
22.11.2022 12:43 Відповісти
виродок має в одній із тих камер сидіти пожиттєво
показати весь коментар
22.11.2022 12:51 Відповісти
Чомусь цей покидьок не втік до мурляндії...
мав надію,що пронесе...скільки такого лайна
по всій Україні.
показати весь коментар
22.11.2022 14:03 Відповісти
Почитать так все в комментариях герои. Посмотрите видео героев с Киева как улепетывали 24.02. Херсон взяли через неделю. Почему не эвакуировали СИЗО и сотрудников. Как начальнику СИЗО что ему оставалось делать сразу зеков выпускать или дождаться РФ передать СИЗО по акту передачи. Ему изначально была тюрьма. Ушел бы с Украиной тюрьма так как бросил сотрудников оружие и осужденных, остался тоже тюрьма. Все это уже было в 14 году из этого в Киеве анализа никто не делал.
показати весь коментар
22.11.2022 14:19 Відповісти
В Києві залишилось 2 млн. на 24.02.22.
Саме вони захистили Київ.
Виїзжали жінки,діти,старики,а ще крутелики.
показати весь коментар
22.11.2022 14:30 Відповісти
все так, і запитати чому Херсон взяли за тиждень
в одному ви маєте рацію він далеко не перший і не останній...
показати весь коментар
22.11.2022 15:22 Відповісти
 
 