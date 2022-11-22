Очолив окупаційне "СІЗО" та випустив ув’язнених: У Херсоні затримано експосадовця виправної колонії

Затримано ексначальника відділу "Північної виправної колонії 90", який під час окупації Херсона пішов на співпрацю з представниками країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, чоловік добровільно зайняв посаду так званого "начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора" у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". На посаді він дав вказівки працівникам слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом ключі від камер та службових приміщень було залишено у безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до їхньої масової втечі", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у деокупованому Херсоні. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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