Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили забезпечення війська технікою і зброєю, захист інфраструктури та її роботу впродовж зими

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими", - розповів президент.

За словами Зеленського, зима не буде легкою прогулянкою, але Україна неодмінно вистоїть.

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