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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили забезпечення війська технікою і зброєю, захист інфраструктури та її роботу впродовж зими

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими", - розповів президент.

За словами Зеленського, зима не буде легкою прогулянкою, але Україна неодмінно вистоїть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз ми маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) зима (150) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+7
Яким чином опудало, яке все своє життя смішило бидло, може позитивно впливати на хід війни?! Вся ця ставка гівнокомандуючого на камери - це не більше ніж цирк для бидла, яке дивиться єдиний гімномарафон. По факту ніякого мудрого рішення це шапіто не здатно прийняти.
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22.11.2022 12:43 Відповісти
+6
‼️"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі"
І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію?
Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть !
Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака
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22.11.2022 12:48 Відповісти
+5
Ставка - звучить круто! Особливо у казино у Лас-Вегасі!
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22.11.2022 12:42 Відповісти
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Ставка - звучить круто! Особливо у казино у Лас-Вегасі!
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22.11.2022 12:42 Відповісти
Яким чином опудало, яке все своє життя смішило бидло, може позитивно впливати на хід війни?! Вся ця ставка гівнокомандуючого на камери - це не більше ніж цирк для бидла, яке дивиться єдиний гімномарафон. По факту ніякого мудрого рішення це шапіто не здатно прийняти.
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22.11.2022 12:43 Відповісти
Тут справа в іншому. Яким боком Головнокомандувач Залужний і Командувачі напрямками мають дбати про щабезпечення військ? Чому цим не займається та ж сама ОПа, чи Рєзніков з МО, якому до речі це приписано соужбовими обов'язками? Хто замінить бойових командувачів на бойових постах, доки вони будуть за вказівкою Зєлжнского щаьезпечуяати армію всім необзідним? Рєзніком? Маляр? Єрмак?
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22.11.2022 12:51 Відповісти
‼️"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі"
І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію?
Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть !
Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака
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22.11.2022 12:48 Відповісти
Когда не Вор Старух из Запорожья вернёт Украине все награбленное за почти 9 месяцев Зелемойский не обсуждал....😛
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22.11.2022 13:08 Відповісти
Старух сидить у своєму кріслі і рукойводИть.
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22.11.2022 13:19 Відповісти
Обсуждали плененного енота)
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22.11.2022 13:08 Відповісти
Де наша відповідь по кацапстстану? Наркоман квартальний.
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22.11.2022 13:22 Відповісти
як він вже заіпав
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22.11.2022 13:33 Відповісти
Благодаря моєму чуткому руководству! Патаму что я вєлікій і мудрий! І вот вам рєзультат! Сплашная пабєда і пєрємога!! Хвала мнє, вєлікому і мудрому!!!
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22.11.2022 13:40 Відповісти
 
 