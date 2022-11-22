Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили забезпечення війська технікою і зброєю, захист інфраструктури та її роботу впродовж зими
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими", - розповів президент.
За словами Зеленського, зима не буде легкою прогулянкою, але Україна неодмінно вистоїть.
Топ коментарі
+7 Super Gut
показати весь коментар22.11.2022 12:43 Відповісти Посилання
+6 Amber
показати весь коментар22.11.2022 12:48 Відповісти Посилання
+5 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар22.11.2022 12:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію?
Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть !
Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака