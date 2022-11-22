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Скільки ракет залишилося у Росії: Резніков опублікував оцінку залишків ракетного арсеналу РФ. ІНФОГРАФІКА

ракета,рф,обстріл

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії.

Відповідний пост він опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири ворога російського ракетного арсеналу:

- блискучі українські війська ППО;
- бездарні російські ракетні війська;
- санкції;
- час.

Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!" - наголосив очільник Міноборони.

Читайте: Росія використає білоруські ракети С-300 не для масованого удару, - Повітряні сили

Скільки ракет залишилося у Росії: Резніков опублікував оцінку залишків ракетного арсеналу РФ 01

Автор: 

крилаті ракети (1081) ракети (4078) росія (66125) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+59
Якщо ми будемо озброювати свою армію, то не зможемо катати асфальт!
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22.11.2022 12:53 Відповісти
+48
Рєзніков! Ти, "сучий потрох", краще займися виробництвом українських ракет, а не підрахунком тих, що нам ще на голову не впали!
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22.11.2022 12:58 Відповісти
+40
А де нашi ? Стидоба
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22.11.2022 12:50 Відповісти
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22.11.2022 16:17 Відповісти
Шо то за маршрутка? Вони й сюди не влізуть, знаєш скільки їх там, ого!
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22.11.2022 19:49 Відповісти
То основні діючи лиця що познімали міни на Чонгарі, ті що виконують всю брудну роботу, а як що то тюремний Ікарус, то добре, але вся Зе влада з ригами і зі всіма ватними і сєпарними суддями і депутатами у одному Ікарусі не поміститься, треба караван таких тюремних Ікарусів, хоча б двадцять штук.
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22.11.2022 22:19 Відповісти
Авжеж, малось на увазі саме ВСІХ
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22.11.2022 22:22 Відповісти
Так подорвать бы им склады. Но это из фантастических фильмов, агентов не существует.
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22.11.2022 16:25 Відповісти
это типа надо готовить вторую щеку???, ну и министр МО у нас....
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22.11.2022 16:34 Відповісти
Вони юристи.
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23.11.2022 05:46 Відповісти
А де 5й основний пункт- допомога західних партнерів. та 6й - терміново почати свою ракетну програму
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22.11.2022 17:52 Відповісти
Ну від цих залишків, генералісімус наш Зеленський, прикриє нас своєю могутньою груддю. Ave zeCeasar!
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22.11.2022 19:36 Відповісти
О ,ещё один конкурент по предугадыванию нарисовался в компании пана Ждунова и пани Арестович !!!
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22.11.2022 21:56 Відповісти
Последние дни.....эта бравада за то сколько мало осталось у кацапни ракет.Для чего это делаеться?????Что бы спровоцировать удары по энергетике???Я не пойму,пан министр обороны,нахуя мне ваша аналитика????Сколько там у них осталось?Мне интересно что вы делаете,что бы у нас подобные ракеты появились.....
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22.11.2022 23:49 Відповісти
що ? х555 було 300 шт?,цей даун вкурсі,що це модифікація х55,яких тільки Україна кацапам віддала майже 600 шт,не рахуючи тих що у них були,а х22 що теж всохлись?
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22.11.2022 23:51 Відповісти
Щодо Х-22 про їхню кількість хрен поймеш - один каже що в кацапів їх 1000 через якийсь час інший каже що їх 10000, а про вартість крилатих ракет взагалі мовчу - Х-101 13лямів а Калібр 6 лямів ( хоча останнім часом почали надавати їхню вартість більш притомо в діапазоні 1 2 ляма).
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23.11.2022 17:50 Відповісти
головне не скільки ракет у них,а скільки ракет у нас,щоб їх збити!!!А що ж ви суки 3 роки робили,щоб збільшити наш арсенал?гроші крали і в асфальт заганяли?ВОН ІЗ ВЛАДИ!
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23.11.2022 01:39 Відповісти
А, нічого. Як і "папєрєднікі".
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23.11.2022 05:50 Відповісти
для того, чтобы подрывать тылы кацапии войска ССО надо использовать по назначению, а не в качестве пехоты...
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23.11.2022 07:13 Відповісти
Нужно уничтожать не ракеты, а то с чего их запускают и производства ракет и беспилотников взорвать!
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23.11.2022 12:08 Відповісти
ще один 3.14здабол типу арестовича

все у них "2-3 тижні", "ось-ось"... аби лише не робити щось власне, а й надалі сидіти на жопі, вимагаючи кошти у Захода
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23.11.2022 13:04 Відповісти
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