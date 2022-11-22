Скільки ракет залишилося у Росії: Резніков опублікував оцінку залишків ракетного арсеналу РФ. ІНФОГРАФІКА
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії.
Відповідний пост він опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотири ворога російського ракетного арсеналу:
- блискучі українські війська ППО;
- бездарні російські ракетні війська;
- санкції;
- час.
Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!" - наголосив очільник Міноборони.
Топ коментарі
+59 Gal
показати весь коментар22.11.2022 12:53 Відповісти Посилання
+48 Яр Холодний
показати весь коментар22.11.2022 12:58 Відповісти Посилання
+40 Julia legolas1
показати весь коментар22.11.2022 12:50 Відповісти Посилання
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все у них "2-3 тижні", "ось-ось"... аби лише не робити щось власне, а й надалі сидіти на жопі, вимагаючи кошти у Захода