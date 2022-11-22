Ворог нарощує кількість резервів у Луганській області. ЗСУ поступово просуваються вперед, – Гайдай

Станом на ранок вівторка, 22 листопада, у Луганській області ситуація залишається складною. Російські військові продовжують нарощувати кількість резервів у Луганській області.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної. Погодні умови заважають пришвидшити темп – техніка грузне через дощі. Тому військові очікують морозів. Поблизу Білогорівки ЗСУ відбили наступи окупантів", - розповів голова ОВА.

Гайдай повідомив, що окупанти підтягують до Луганської області більше резервів, серед яких і кадирівці, і регулярні війська, і свіжомобілізовані громадяни РФ, і завербовані російською ПВК "Вагнера" зеки, а також мобілізовані в Донецькій і Луганській областях.

"Зі Сватогового-Кремінної кожна лісосмуга завалена трупами російських солдатів. Ніхто їх не забирає. Вони просто постійно йдуть по своїм же трупам", – сказав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що військові у тяжких умовах через погоду, проте вони отримують усе необхідне забезпечення. Таким чином наразі 111-та окрема бригада територіальної оборони в Луганській області забезпечена зимовою амуніцією на 103%.

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