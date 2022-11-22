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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог нарощує кількість резервів у Луганській області. ЗСУ поступово просуваються вперед, – Гайдай

гайдай

Станом на ранок вівторка, 22 листопада, у Луганській області ситуація залишається складною. Російські військові продовжують нарощувати кількість резервів у Луганській області.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної. Погодні умови заважають пришвидшити темп – техніка грузне через дощі. Тому військові очікують морозів. Поблизу Білогорівки ЗСУ відбили наступи окупантів", - розповів голова ОВА.

Гайдай повідомив, що окупанти підтягують до Луганської області більше резервів, серед яких і кадирівці, і регулярні війська, і свіжомобілізовані громадяни РФ, і завербовані російською ПВК "Вагнера" зеки, а також мобілізовані в Донецькій і Луганській областях.

"Зі Сватогового-Кремінної кожна лісосмуга завалена трупами російських солдатів. Ніхто їх не забирає. Вони просто постійно йдуть по своїм же трупам", – сказав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що військові у тяжких умовах через погоду, проте вони отримують усе необхідне забезпечення. Таким чином наразі 111-та окрема бригада територіальної оборони в Луганській області забезпечена зимовою амуніцією на 103%.

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Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Молимось за наше ЗСУ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.11.2022 13:10 Відповісти
Сашко Положинський
***
Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб йому не рахувала зозуля
Щоб він заплатив - дорого

Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті

Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля

Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості -
Тепер убивати мушу

Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені чи свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі

Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись !!!

Я хочу щоб моя Країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни

Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
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22.11.2022 13:15 Відповісти
 
 