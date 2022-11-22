Між Польщею та Україною після інциденту з ракетою немає кризи довіри, - Дуда

Польський лідер Анджей Дуда заявив, що між Варшавою та Києвом немає кризи довіри через ракетний інцидент у Пшеводові та різних оцінок у Польщі та України щодо того, що відбулося.

Про це він сказав в інтерв’ю Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Йому нагадали, що президент Володимир Зеленський двічі "спростував" попередні висновки Польщі та США, що там нібито впала ракета української ППО. Дуда відповів, що певною мірою розуміє, чому так.

"Я не називаю це кризою взаємної довіри. Я просто вважаю, що за нашим кордоном іде війна, і серед неї стався нещасний випадок, який торкнувся нас. Будь ласка, подивіться на це так, що у президента Зеленського теж була різна інформація на місці. Так само як до нас надходила різна інформація", - сказав він.

Президент Польщі наголосив, що на 21 листопада немає остаточних результатів розслідування інциденту.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.