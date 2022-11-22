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Новини
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Між Польщею та Україною після інциденту з ракетою немає кризи довіри, - Дуда

дуда,зеленський

Польський лідер Анджей Дуда заявив, що між Варшавою та Києвом немає кризи довіри через ракетний інцидент у Пшеводові та різних оцінок у Польщі та України щодо того, що відбулося.

Про це він сказав в інтерв’ю Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Йому нагадали, що президент Володимир Зеленський двічі "спростував" попередні висновки Польщі та США, що там нібито впала ракета української ППО. Дуда відповів, що певною мірою розуміє, чому так.

"Я не називаю це кризою взаємної довіри. Я просто вважаю, що за нашим кордоном іде війна, і серед неї стався нещасний випадок, який торкнувся нас. Будь ласка, подивіться на це так, що у президента Зеленського теж була різна інформація на місці. Так само як до нас надходила різна інформація", - сказав він.

Президент Польщі наголосив, що на 21 листопада немає остаточних результатів розслідування інциденту.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Автор: 

Польща (8632) ракети (4075) Дуда Анджей (788)


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Топ коментарі
+7
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22.11.2022 13:43 Відповісти
+4
Польша Україна дружба!
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22.11.2022 13:18 Відповісти
+3
так чия ракета? і скільки їх?...найперші повідомлення зазвичай самі достовірні. потім починаються "комбінації".
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22.11.2022 13:37 Відповісти
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Польша Україна дружба!
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22.11.2022 13:18 Відповісти
Украина тоже понимает Польшу.

Польша в сложном положении- НАТО назначило упавшие две ракеты «украинскими».
Пятая статья не задействована. НАТО с облегчением вздохнула…

А Польше выбираться из казуса…
Поэтому все ещё тянется расследование.
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22.11.2022 15:36 Відповісти
Так хотелось чтобы Польша впряглась!а она никак не хочет!
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22.11.2022 15:49 Відповісти
Обидва президенти обговорили ситуацію як вона є насправді,
обматюкавши від душі ту, курва, "реальну політику".
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22.11.2022 13:26 Відповісти
Каанєшна. Клоун же казав що це не наша ракета.
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22.11.2022 13:28 Відповісти
Угомонили кловуна і зам'яли інцидент розумні люди, які знають, що і як робити! І навіть мельник не гавкнув!)
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22.11.2022 13:31 Відповісти
Мельник був у наморднику.
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22.11.2022 13:36 Відповісти
так чия ракета? і скільки їх?...найперші повідомлення зазвичай самі достовірні. потім починаються "комбінації".
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22.11.2022 13:37 Відповісти
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22.11.2022 13:43 Відповісти
Москалі свого добилися - НАТО налякане, між П і У срач!
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22.11.2022 14:42 Відповісти
нету срача, все все понимают... паскудная ситуация...
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22.11.2022 20:55 Відповісти
Кто так оформляет умственно отстало? Немае кризи довири. Я случайно пропустил слово "кризи". Это от авторов - "медикиня".
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22.11.2022 16:21 Відповісти
Ну не може Польща просто так взяти і впрягтись...Це одразу стати ціллю для масованих обстрілів,загиблі кобєти,дєцкі...А так би нам хотілось цього впрягу,звичайно!
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22.11.2022 18:25 Відповісти
 
 