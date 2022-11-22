Канада запровадить додаткові санкції проти білоруських чиновників та компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями

Канада накладає санкції ще на 22 білоруських чиновників, а також на 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про запровадження додаткових санкцій на представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за підтримку війни Росії в Україні. Вони стосуватимуться 22 білоруських чиновників, а також 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.

Міністерство заявило, що серед цих чиновників є ті, хто "причетний до розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, які беруть участь у вторгненні в Україну".

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