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Рішення щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії має бути максимально збалансованим, - Біленький

енергетика,електроенергія,енергосектор

Значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії призведе до подальшого падіння конкурентоспроможності української продукції та погіршення стану нашої промисловості, тому рішення щодо зміни тарифів має бути максимально збалансованим та таким, що враховує інтереси усіх учасників ринку.

Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго має забезпечувати безперервну роботу нашої енергосистеми та критичної інфраструктури, і вона буде діяти з точки зору своїх інтересів. Проте вона традиційно робить це виключно за рахунок промисловості - адже підвищення тарифів для населення є соціально непопулярним, особливо під час війни. Водночас, вирішувати всі проблеми виключно за рахунок промисловості, яка зараз і так перебуває у дуже важкому стані - це також, напевно, не є правильним шляхом. Саме тому нам необхідно шукати компроміси", - зауважив Біленький.

На його переконання, одним із шляхів вирішення фінансових проблем компанії може бути залучення донорських та грантових коштів, які Україна отримує або може отримувати від наших партнерів. Такий підхід допоможе відшукати баланс інтересів учасників ринку і уникнути соціальних проблем, які можуть виникнути у разі погіршення стану промисловості і звільнення працівників.

"Промислова країна неможлива без промисловості, тому зараз завдання влади - дивитися на декілька кроків вперед. У нинішніх умовах підходити до підвищення будь-яких тарифів потрібно тільки після знаходження збалансованого рішення для всіх учасників ринку. Адже в сумі спроба підвищити тарифи призведе до подальшого погіршення конкурентоздатності промисловості. А тому політика держави повинна бути максимально збалансована та всеосяжна", - резюмував Біленький.

Також читайте: Через значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії українська продукція втратить конкурентоздатність на світовому ринку, - Подзолков

Як відомо, НКРЕКП схвалила на 2023 рік тариф на передачу електроенергії у розмірі 522,46 грн/МВт-год (зараз - 345,64 грн/МВт-год).

Тариф на диспетчеризацію зросте набагато серйозніше - до 283,18 грн/МВт-год (зараз 62,13 грн/МВт-год).

В Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Україна) заявили, що обґрунтування підвищення, надане Укренерго, містить низку неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, і дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більш ніж на 6,5%

Автор: 

промисловість (601) тарифи (2060) електроенергія (6258) Підвищення тарифів (309)


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Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано
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22.11.2022 13:58 Відповісти
Вона ще дєрьмаку за своє депутатство не все віддала. Колектор татаров повинен був вирішити питання..але тут війна .
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22.11.2022 14:02 Відповісти
Та нєєєєє, пітарчики, це призведе до росту цін та ін фля ці ї. Кому локшину вішаєте, пітари???
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22.11.2022 14:11 Відповісти
Удары по энергосистеме как "лакмусовая бумажка" высветили весь ******, который у нас происходил и происходит в электроэнергетике: Никто ни куя не говорит, никто ни куя не делает, никто ни куя не знает.
Зато очень быстренько появилось "обоснования для повышения тарифов". У любовницы Резниченко попросите денег на ремонт _____. *****, мы даже не знаем на ремонт ЧЕГО именно, т.к. "военная тайна"!
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22.11.2022 14:13 Відповісти
"Весілля в Малинівці"-Значить будуть грабувати.******* керівнички всіх всіх цих ...енерго-не проклали жодної ЛЕП,не поміняли ні одного запобіжника,може підняли вверх,чи вниз рубильники...А зараз-даєш диспетчеризацію,даєш передачу...І в усьому винні-пенсіонери,совки,хочуть ковбаси за 2-20.Найкраще платять комуналку саме пенсіонери совка...
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22.11.2022 14:53 Відповісти
Он воно що...Ціни хочуть під шумок підвищити....
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22.11.2022 15:54 Відповісти
Йой. Ще трошки, і Рудий Гудок бомжувати на вокзал пішов би.
Коли вони, блді, по-справжньому обжеруться і луснуть?
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23.11.2022 02:12 Відповісти
 
 