Рішення щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії має бути максимально збалансованим, - Біленький

Значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії призведе до подальшого падіння конкурентоспроможності української продукції та погіршення стану нашої промисловості, тому рішення щодо зміни тарифів має бути максимально збалансованим та таким, що враховує інтереси усіх учасників ринку.

Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго має забезпечувати безперервну роботу нашої енергосистеми та критичної інфраструктури, і вона буде діяти з точки зору своїх інтересів. Проте вона традиційно робить це виключно за рахунок промисловості - адже підвищення тарифів для населення є соціально непопулярним, особливо під час війни. Водночас, вирішувати всі проблеми виключно за рахунок промисловості, яка зараз і так перебуває у дуже важкому стані - це також, напевно, не є правильним шляхом. Саме тому нам необхідно шукати компроміси", - зауважив Біленький.

На його переконання, одним із шляхів вирішення фінансових проблем компанії може бути залучення донорських та грантових коштів, які Україна отримує або може отримувати від наших партнерів. Такий підхід допоможе відшукати баланс інтересів учасників ринку і уникнути соціальних проблем, які можуть виникнути у разі погіршення стану промисловості і звільнення працівників.

"Промислова країна неможлива без промисловості, тому зараз завдання влади - дивитися на декілька кроків вперед. У нинішніх умовах підходити до підвищення будь-яких тарифів потрібно тільки після знаходження збалансованого рішення для всіх учасників ринку. Адже в сумі спроба підвищити тарифи призведе до подальшого погіршення конкурентоздатності промисловості. А тому політика держави повинна бути максимально збалансована та всеосяжна", - резюмував Біленький.

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Як відомо, НКРЕКП схвалила на 2023 рік тариф на передачу електроенергії у розмірі 522,46 грн/МВт-год (зараз - 345,64 грн/МВт-год).

Тариф на диспетчеризацію зросте набагато серйозніше - до 283,18 грн/МВт-год (зараз 62,13 грн/МВт-год).

В Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Україна) заявили, що обґрунтування підвищення, надане Укренерго, містить низку неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, і дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більш ніж на 6,5%