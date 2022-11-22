Обстрілюють кульками або горохом: Мобілізованих у Росії почали готувати страйкболісти

У Самарській області бойову підготовку мобілізованих делегували федерації страйкболу. Її керівник стверджує, що через інструкторів пройшли вже 600 осіб, як мінімум, ще стільки ж військовослужбовців планується навчити перед відправкою на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Медиазона.

За словами керівника місцевої федерації страйкболу Антона Птічкіна, тренування проходять з жовтня, а через страйкболістів на сьогоднішній день пройшло вже понад 600 військовослужбовців, ще стільки ж мають пройти навчання у найближчі два-три тижні.

Під час тренувань мобілізовані використовують не лише страйкбольну зброю: "Ми застосовуємо штатне озброєння підрозділів з холостими патронами, а також імітаційну зброю, що дозволяє організувати протидію противника і ураження такого".

Він розповів, що заняття проводять інструктори, які пройшли війну в Україні. За словами Птічкіна, ці тренування проводяться з ініціативи федерації страйкболу, а не на прохання військових.

"Мобілізовані потрапляють до страйболістів із частин, у які їх розподілили з військкоматів. Заняття з бойової підготовки проходять на полігонах 2-ої загальновійськової гвардійської армії та на базі самої федерації страйкболу. Графіки тренувань узгоджуються з командирами частин. За словами Птічкіна, мобілізованих навчають тактики, надання першої допомоги, евакуації товаришів по службі під вогнем противника, облаштуванню позиції, а також веденню бойових дій в умовах пересіченій місцевості та міської забудови. Оцінити якість такої підготовки неможливо, але, як стверджує Птічкін, мобілізованих навіть інструктують, як поводитися під мінометними обстрілами. За його словами, новобранців обстрілюють страйкбольним мінометом із наповнювачем - кульками або горохом", - зазначає видання.

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