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Новини Війна
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Обстрілюють кульками або горохом: Мобілізованих у Росії почали готувати страйкболісти

росія

У Самарській області бойову підготовку мобілізованих делегували федерації страйкболу. Її керівник стверджує, що через інструкторів пройшли вже 600 осіб, як мінімум, ще стільки ж військовослужбовців планується навчити перед відправкою на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Медиазона.

За словами керівника місцевої федерації страйкболу Антона Птічкіна, тренування проходять з жовтня, а через страйкболістів на сьогоднішній день пройшло вже понад 600 військовослужбовців, ще стільки ж мають пройти навчання у найближчі два-три тижні.

Під час тренувань мобілізовані використовують не лише страйкбольну зброю: "Ми застосовуємо штатне озброєння підрозділів з холостими патронами, а також імітаційну зброю, що дозволяє організувати протидію противника і ураження такого".

Він розповів, що заняття проводять інструктори, які пройшли війну в Україні. За словами Птічкіна, ці тренування проводяться з ініціативи федерації страйкболу, а не на прохання військових.

"Мобілізовані потрапляють до страйболістів із частин, у які їх розподілили з військкоматів. Заняття з бойової підготовки проходять на полігонах 2-ої загальновійськової гвардійської армії та на базі самої федерації страйкболу. Графіки тренувань узгоджуються з командирами частин. За словами Птічкіна, мобілізованих навчають тактики, надання першої допомоги, евакуації товаришів по службі під вогнем противника, облаштуванню позиції, а також веденню бойових дій в умовах пересіченій місцевості та міської забудови. Оцінити якість такої підготовки неможливо, але, як стверджує Птічкін, мобілізованих навіть інструктують, як поводитися під мінометними обстрілами. За його словами, новобранців обстрілюють страйкбольним мінометом із наповнювачем - кульками або горохом", - зазначає видання.

Також читайте: Росіяни використовували звалище в Херсоні для спалювання трупів, - The Guardian

Автор: 

армія рф (17866) росія (66125)


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Топ коментарі
+7
Правильно, надо прививать навыки безсмертного, выскакиваешь из окопа и с криком ГОЙДА!!! погнал на укров))))
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22.11.2022 14:08 Відповісти
+6
А самі страйкболісти не збираються здихати? "Інструктори" й@б вашу мать..
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22.11.2022 14:04 Відповісти
+6
Нормально! Петро І саме так тренував свої "полки нового строю" Обстрілював їх з гармат вареним горохом і пареною ріпою Хай спробують - може теж чогось навчаться?
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22.11.2022 14:09 Відповісти
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Ой *****...
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22.11.2022 14:03 Відповісти
А самі страйкболісти не збираються здихати? "Інструктори" й@б вашу мать..
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22.11.2022 14:04 Відповісти
Правильно, надо прививать навыки безсмертного, выскакиваешь из окопа и с криком ГОЙДА!!! погнал на укров))))
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22.11.2022 14:08 Відповісти
Нормально! Петро І саме так тренував свої "полки нового строю" Обстрілював їх з гармат вареним горохом і пареною ріпою Хай спробують - може теж чогось навчаться?
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22.11.2022 14:09 Відповісти
Момент, когда сталкивается профессионализм и совковая аматорность.
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22.11.2022 15:55 Відповісти
Горохове військо.
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22.11.2022 14:11 Відповісти
Страйкболісти куєві
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22.11.2022 14:13 Відповісти
поховали "еліту" - поховаємо і аматорів
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22.11.2022 14:12 Відповісти
Кацапи, ви ще обмазуйтесь грязюкою і тренуйтеся залазити в чорний пакет.
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22.11.2022 14:15 Відповісти
Насміхатись тут недоречно. Реально корисна річ для близького бою.
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22.11.2022 14:26 Відповісти
Це добре! Страйкболісти закріплять їм погані звички, що дуже файно! По типу ховатися за пустими бочками, бігати під мінами та інше.
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22.11.2022 14:31 Відповісти
ну да, хаймерс и горох - близнецы-братья.
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22.11.2022 15:01 Відповісти
"Тонуть здебільше ті, хто вміє плавати..." (с)
Отримання певних навиків спортивної боротьби, що створює ілюзію такої-сякої готовності до реальних бойових дій, приглушує природні інстинкти майбутнього бійця, що гарантує його скорійшу загибель.
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22.11.2022 15:02 Відповісти
Взагалі всі особисті негаразди трапляються через переоцінку власної "крутізни".
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22.11.2022 15:14 Відповісти
Ніmarsу все рівно що страйкболісти, що онаністи, що хокеїсти. Дебіли, купляйте пакети та очікуйте смерт
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22.11.2022 15:12 Відповісти
Для отработки тактических действий - это вполне нормально.

Для тех , кто не в курсе - в Украине так так же делали с 14го...
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22.11.2022 16:41 Відповісти
 
 