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Новини Агресія Росії проти України
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Білоруси намагаються глушити або перехоплювати дрони, які українські прикордонники використовують для спостереження за територією

дпсу

Білоруські прикордонники прагнуть глушити українські дрони, які використовує Держприкордонслужба за спостереженням за територією, а також кілька разів намагалися перехопити їх, але безрезультатно.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини

"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити управління безпілотниками та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – розповів Демченко. 

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Автор: 

Білорусь (7969) Держприкордонслужба ДПСУ (6146) прикордонники (1110) дрони (4925)


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Топ коментарі
+6
Бульбою закидати ще не намагалися?
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22.11.2022 14:44 Відповісти
+6
Білорусь за цієї влади не є нейтральною. Вона - активний учасник війни проти України: звідти заходили російські війська ізвідти на Україну летять російські ракети. Тому разом з білоруським полком Україна, Польща та Литва - як спадкоємці Великого Князівства Литовського мають зайти в Білорусь, на 10 років там залишити свої миротворчі контингенти і провести знезросійщення та білорусизацію Білорусі, а потім покинути її територію.
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22.11.2022 14:50 Відповісти
+2
Сдохни,********...
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22.11.2022 15:12 Відповісти
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Драники против дронов ?
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22.11.2022 14:41 Відповісти
Бульбою закидати ще не намагалися?
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22.11.2022 14:44 Відповісти
Білорусь за цієї влади не є нейтральною. Вона - активний учасник війни проти України: звідти заходили російські війська ізвідти на Україну летять російські ракети. Тому разом з білоруським полком Україна, Польща та Литва - як спадкоємці Великого Князівства Литовського мають зайти в Білорусь, на 10 років там залишити свої миротворчі контингенти і провести знезросійщення та білорусизацію Білорусі, а потім покинути її територію.
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22.11.2022 14:50 Відповісти
Даааа.....прям наполеоновские планы))))Нам ещё прямых боёв с белоруссами не хватает(((Одумайтесь....потом разберёмся,и да простые бульбаши за нас.Не мутите воду...
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22.11.2022 15:09 Відповісти
Це вже причина для нанесення удару по їхнй території.
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22.11.2022 15:00 Відповісти
Ого вот это новость!!!А шо бульбаши помогая руським,должны были границы открыть????)))Или что автар думал о них,написавши эту статью....????Ожидал другого...???)))))Где берут такие новости??
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22.11.2022 15:06 Відповісти
Сдохни,********...
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22.11.2022 15:12 Відповісти
Вони на нашій теріторії наші дрони намагаються збити, а ми не знищуємо пускові установки ракет на їхній, з яких вони б'ють ракетами по нам.
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22.11.2022 15:20 Відповісти
бсср - фейк, керує русня
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22.11.2022 15:57 Відповісти
Намагаються глушити? Кричать на кордоні в три горла?
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22.11.2022 16:43 Відповісти
Когда работники МАЗа будут смоктать тунца вместо зарплат, пусть вспоминают Украину.
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22.11.2022 23:24 Відповісти
 
 