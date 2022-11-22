Білоруси намагаються глушити або перехоплювати дрони, які українські прикордонники використовують для спостереження за територією

Білоруські прикордонники прагнуть глушити українські дрони, які використовує Держприкордонслужба за спостереженням за територією, а також кілька разів намагалися перехопити їх, але безрезультатно.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити управління безпілотниками та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – розповів Демченко.

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