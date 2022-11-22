ЄС готує позицію щодо можливих опцій по спецтрибуналу для РФ, - Кориневич

Україна очікує на позицію Європейського Союзу щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ за злочин агресії проти Української держави і готова до конструктивної співпраці в плані пошуку найбільш відповідних механізмів

Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кориневич зазначив, що наразі аналізуються всі опції створення спеціального трибуналу, але для України найбільш пріоритетною є та, яка забезпечить його максимальну міжнародність, бо це дасть змогу юридично вирішити питання посадових імунітетів вищого політичного і військового керівництва Росії.

"Для нас дуже важливим є те, що сьогодні колеги з ЄС, зокрема з Європейської служби зовнішньої діяльності, готують option paper, тобто, по суті, позицію щодо можливих опцій стосовно реалізації відповідальності за вчинення злочину агресії проти України на основі висновків засідання Європейської ради 20-21 жовтня. Ми очікуємо, звичайно, для аналізу і подальшої роботи цю позицію, і ми є абсолютно конструктивними в плані пошуку найбільш відповідних підходів, які відповідатимуть усім положенням міжнародного права і практики", - сказав посол з особливих доручень МЗС.

Кориневич зазначив, що Україна нині має значну політичну підтримку необхідності процесу притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України і створення спеціального трибуналу. У цьому контексті він нагадав про відповідні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО і Парламентської асамблеї ОБСЄ, постанови національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Гаазі вирішують, як притягнути РФ до відповідальності за агресію проти України

"Сподіваємося, що будемо мати більше. І це, безумовно, є важливими політичним меседжем з боку міжнародної спільноти, що є розуміння того, що механізм притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України і створення спеціального трибуналу має бути знайдений", - вважає Кориневич.