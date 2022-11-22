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Новини
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У Литовському Сеймі заявили, що системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети РФ

саударгас

Системи ППО країн НАТО та України мають почати спільно збивати російські ракети якнайглибше над територією України. Такий крок послужить деескалацією та забезпечить недопущення ракетних ударів по території НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявив віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рішуче підтримую ідею розміщення систем протиповітряної оборони на кордоні між НАТО та Україною принаймні у Польщі. Це сприяло б захисту українського неба якнайглибше на українській території, одночасно захищаючи і НАТО. Впевнений, що таке рішення означало б не ескалацію війни з Росією, а саме навпаки – допомогло б досягти деескалації, забезпечивши недопущення ракетних ударів територією НАТО", - заявив політик.

"Особливу увагу слід приділити створенню ППО над атомними електростанціями України, тому західні країни мають надати адекватні системи ППО", - підсумував Паулюс Саударгас.

Раніше Європейський Союз та США поклали повну відповідальність за ракетний удар, внаслідок якого загинули громадяни Польщі, на Російську Федерацію.

Нагадаємо, під час масованої атаки РФ по Україні кілька ракет впали у Польщі: прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скликав Комітет Ради міністрів із питань нацбезпеки та оборони.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що ракета, яка впала у Польщі, може бути російською Х-101.

Автор: 

Литва (2453) НАТО (6557) ППО (3285)


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Топ коментарі
+15
Розумна пропозиція
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22.11.2022 14:58 Відповісти
+15
Дуже розумна ідея. Якщо ракети будуть збиватися Україною над своєю територією, то до Європи 1) нічого не долетить, 2) не будуть падати уламки.
Так шо чим більше систем ППО дадуть Україні, тим спокійніше будуть спати європейці.
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22.11.2022 14:59 Відповісти
+8
Нарешті. Скільки їм про це казали? Дійшло лише тоді, коли до них почало залітати...
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22.11.2022 14:59 Відповісти
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хтось тугодум
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22.11.2022 14:57 Відповісти
Розумна пропозиція
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22.11.2022 14:58 Відповісти
Нарешті. Скільки їм про це казали? Дійшло лише тоді, коли до них почало залітати...
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22.11.2022 14:59 Відповісти
Дуже розумна ідея. Якщо ракети будуть збиватися Україною над своєю територією, то до Європи 1) нічого не долетить, 2) не будуть падати уламки.
Так шо чим більше систем ППО дадуть Україні, тим спокійніше будуть спати європейці.
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22.11.2022 14:59 Відповісти
Та ні...Це ж як завжди "призведе до ескалації".
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22.11.2022 15:03 Відповісти
Чим більше ескалації з росією, тим менше ескалації з росією.
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22.11.2022 15:05 Відповісти
...пузатым гиниралам НАТы жто не понравитцо
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22.11.2022 15:12 Відповісти
Канцлер Германии Щольц каже шо ракеты Patriot будуть стоят біля Львова
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22.11.2022 15:13 Відповісти
НАТО в чергове обісралось...
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22.11.2022 15:13 Відповісти
Ублюдкам и ворам ЗеКодломойским я б не дав і гранату...
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22.11.2022 15:16 Відповісти
🇱🇹🇵🇱🇺🇦💙💛❤️💚
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22.11.2022 15:21 Відповісти
Lithuania seems to be the only progressively thinking country in EU. With big, brave balls.
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22.11.2022 15:25 Відповісти
Украине повезло,что президентом Украины летом 2014 года стал Петр Порошенко..
Даля Грибаускайте, президент Литвы...
Хрюкните что то против...
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22.11.2022 15:26 Відповісти
у выбравших зеБанду сейчас и так разрыв шаблонов. Со своим парнем стало пздц хуже, чем при Порохе.
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22.11.2022 19:09 Відповісти
Слава ЗСУ ❤️🖤СЛАВА Україні 💙💛Слава Нації🔱🔱🔱💪👍👌✊✌️💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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22.11.2022 15:35 Відповісти
Страны Балтии понимают, что за Украиной могут они пойти. Потому насиловать будут этих шольцев с товарищами особенно усердно
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22.11.2022 15:38 Відповісти
На мою скромну думку, за послідовними діями НАТО, зара нагадує ООН та ОБСЄ, сутками йде бла-бла-бла, а толку як від цапа молока...
кремляцькі рашонаZисти світового ґебіцького терориста ***** тероризують всьой світ, а вони бавляться в якісь свій довбані пункти №_4-5, в Україні какцапня вбиває дітей та цивільне населення, українські ЗСУ захищають всю Европу від дикоазійських орків, а в них їхній віз першої армії світу і нині там (в їхній довбаній ср@ці)...
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22.11.2022 15:45 Відповісти
Давно пора. Ибо кацапы ваще афуели. Однако пока они в угаре запамятовал, что за все надо платить и они за все разрушения заплатят и прямые и не прямые и моральные ущербы. И даже внуки нынешних ******** будут платить и вспоминать
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22.11.2022 16:52 Відповісти
а вінават Мельнік.. (C)

Ну де де вишивата та недоольгіївці
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22.11.2022 20:43 Відповісти
Потролив коллегу - по 25 % ( перс, туркмен, кацап українець)
Непаршивий хлопака, але треба 3,14-дити - за мір во всьом міре, за ШЧОТ України.
А ніЗЗя і я не *******))
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22.11.2022 20:49 Відповісти
 
 