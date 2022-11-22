Associated Press звільнило журналіста, який повідомив, що в Польщі впала ракета з РФ
Агентство Associated Press звільнило репортера Джеймса ЛаПорту, який надав помилкову інформацію про падіння ракети в Польщі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Washington Post.
ЛаПорта - 35-річний колишній морський піхотинець США. Він служив в Афганістані і кілька років був позаштатним репортером АР, а в квітні 2020 року приєднався до роботи в штаті. ЛаПорта висвітлював військові питання та питання національної безпеки.
"Суворі редакційні стандарти та практика Associated Press мають вирішальне значення для місії AP як незалежної новинної організації. Щоб наші звіти були точними, чесними й заснованими на фактах, ми дотримуємося цих стандартів і забезпечуємо їх дотримання, зокрема щодо використання анонімних джерел. Якщо наші стандарти порушуються, ми повинні вжити заходів, необхідних для захисту цілісності новин. Ми не приймаємо ці рішення легковажно, і вони не ґрунтуються на поодиноких інцидентах", - прокоментувала речниця АР Лорен Істон.
За кілька годин після падіння ракети АР повідомило з посиланням на неназваного старшого чиновника розвідки США, що "російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей".
Ця інформація виявилося неправдивою. Офіційні особи в Польщі та ЄС пізніше заявили, що одна ракета, випущена ЗСУ, збилася з курсу та впала над кордоном в Польщі.
Але повідомлення АР вже встигло розійтися тисячами ЗМІ по всьому світу. Польща є членом НАТО, і напад РФ на її територію міг викликати військову відповідь Заходу.
Через день АР відредагувало свою історію. Воно повідомило, що анонімне джерело помилилося: ракети були російського виробництва, але випущені, скоріше за все, Україною для захисту від нападу Росії.
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По тому як підчищають сліди гарно видно як на злодії шапка горить, і що ніяких гарантій немає аж поки як в тому анекдоті про поліцію рф що "приходіть коли вб'ють".
Они не хотят войны
Лучше сделать вид.что ничего не произошло
Не понимают,что "голову в песок "-позиция страуса,не поможет
Потом,как и с Украиной, озабоченности и нежелание реагировать выльються в очень большие проблемы. Лучше пресекать такие вещи в зародыше,гасить маленькие искры,чем потом бороться с огромным пожаром.
Кацапия боиться НАТО,а не наоборот.Прежде чем записывать в устав 5 статью-нужно думать,реально будете реагировать,или только озабоченности.
ви над нами сміялися під час виборів в США ?
чого ж зараз не смієтеся ?