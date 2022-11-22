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Associated Press звільнило журналіста, який повідомив, що в Польщі впала ракета з РФ

польща

Агентство Associated Press звільнило репортера Джеймса ЛаПорту, який надав помилкову інформацію про падіння ракети в Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Washington Post.

ЛаПорта - 35-річний колишній морський піхотинець США. Він служив в Афганістані і кілька років був позаштатним репортером АР, а в квітні 2020 року приєднався до роботи в штаті. ЛаПорта висвітлював військові питання та питання національної безпеки.

"Суворі редакційні стандарти та практика Associated Press мають вирішальне значення для місії AP як незалежної новинної організації. Щоб наші звіти були точними, чесними й заснованими на фактах, ми дотримуємося цих стандартів і забезпечуємо їх дотримання, зокрема щодо використання анонімних джерел. Якщо наші стандарти порушуються, ми повинні вжити заходів, необхідних для захисту цілісності новин. Ми не приймаємо ці рішення легковажно, і вони не ґрунтуються на поодиноких інцидентах", - прокоментувала речниця АР Лорен Істон.

Читайте: Між Польщею та Україною після інциденту з ракетою немає кризи довіри, - Дуда

За кілька годин після падіння ракети АР повідомило з посиланням на неназваного старшого чиновника розвідки США, що "російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей".

Ця інформація виявилося неправдивою. Офіційні особи в Польщі та ЄС пізніше заявили, що одна ракета, випущена ЗСУ, збилася з курсу та впала над кордоном в Польщі.

Але повідомлення АР вже встигло розійтися тисячами ЗМІ по всьому світу. Польща є членом НАТО, і напад РФ на її територію міг викликати військову відповідь Заходу.

Також читайте: Російська пропаганда намагається розпалити ворожнечу між українцями і поляками, – уряд Польщі

Через день АР відредагувало свою історію. Воно повідомило, що анонімне джерело помилилося: ракети були російського виробництва, але випущені, скоріше за все, Україною для захисту від нападу Росії.

Автор: 

журналістика (1785) Польща (8634) ракети (4078) звільнення (2690) Associated Press (22) фейк (749)


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Топ коментарі
+33
Ну если пошли уже журналистов увольнять, то ракета точно бьіла росийская.
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22.11.2022 15:28 Відповісти
+31
Тоді нехай ще й докупи звільняють за правду польське МЗС, а також представників американської розвідки, які також підтвердили це.
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22.11.2022 15:24 Відповісти
+25
Кому то было выгодно, чтобы ракеты стали Украинскими.......
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22.11.2022 15:27 Відповісти
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Вот вам и демократия. А как на Украину по заказу РФ гадости непроверенные писать так никого к ответственности не привлекают.
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22.11.2022 16:37 Відповісти
НАТО по заказу обгадило украинского хероя Ермака и Татаров ответственности не понес.
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22.11.2022 21:35 Відповісти
А куди ж поділася рашаракета? Якщо на територію Польщі впали уламки нашої ракети, яка збила рашистську, то там же поряд повинні бути її рештки теж. А якщо наша промазала і залетіла в Польщу, то куди прилетіла рашистська? А то хай стоїть тільки навколо нашої ракети, так наче наші просто по горобцях пульнули.
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22.11.2022 16:41 Відповісти
говорят было две ракеты но про вторую никто ничего не говрит ..
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22.11.2022 17:25 Відповісти
Говорят было четыре российских ракеты.
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22.11.2022 21:29 Відповісти
Видання, які реально подають і цінять правду, візьміть до себе на роботу того журналіста.
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22.11.2022 16:46 Відповісти
Польщі треба негайно озброюватись носіями здатними працювати на тисячі км дальності та ставити на озброєння ядерну зброю.

По тому як підчищають сліди гарно видно як на злодії шапка горить, і що ніяких гарантій немає аж поки як в тому анекдоті про поліцію рф що "приходіть коли вб'ють".
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22.11.2022 17:02 Відповісти
Треба говорити правильно-мордор дав команду звільнити
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22.11.2022 17:02 Відповісти
НАТО нужно как то реагировать
Они не хотят войны
Лучше сделать вид.что ничего не произошло
Не понимают,что "голову в песок "-позиция страуса,не поможет
Потом,как и с Украиной, озабоченности и нежелание реагировать выльються в очень большие проблемы. Лучше пресекать такие вещи в зародыше,гасить маленькие искры,чем потом бороться с огромным пожаром.
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22.11.2022 17:08 Відповісти
нато не может реагировать это не один человек не один орган - это колхоз у которого есть председатель
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22.11.2022 17:26 Відповісти
Ух ты, Нато не хочет войны на своей територии. Какие сволочи. Вы хоть бы думали головой прежде чем лепить этот бред. Вояки диванные.
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22.11.2022 18:01 Відповісти
Это не бред.
Кацапия боиться НАТО,а не наоборот.Прежде чем записывать в устав 5 статью-нужно думать,реально будете реагировать,или только озабоченности.
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24.11.2022 09:41 Відповісти
Ой *****, НАТО так само боиться полноценной войны с РФ/Китаем и проч. И это нормально, опасаться войны на своей територии.
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24.11.2022 20:56 Відповісти
оце вам лівацька правда.

ви над нами сміялися під час виборів в США ?

чого ж зараз не смієтеся ?
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22.11.2022 17:30 Відповісти
Ми? Ми з 2019 не сміємося. Бо з 2019 зрозуміли, що попереду *******, намазаний товстим шаром.
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22.11.2022 19:05 Відповісти
..а в Україні сертифіковані брехунці працюють в ОПі дермаками і вирішують долю Держави, поки Найвеличнівшиве "у поті чола пилить відосіки"
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22.11.2022 17:30 Відповісти
"Польща є членом НАТО, і напад РФ на її територію міг викликати військову відповідь Заходу." - Хача б не смішили людей!
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22.11.2022 18:09 Відповісти
НАТО або дійсно боїться вступати у збройний конфлікт з кацапами, а\бо не хоче випереджати графік ...
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22.11.2022 19:04 Відповісти
Жупналист использовал ложную информацию и был уволен. Ожидание: две российские ракеты. НАТО сцыкуны Реальность: одна ракета Украины (С 300 дальность 75 км) Путин и боты срут в штаны.
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22.11.2022 21:27 Відповісти
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