Associated Press звільнило журналіста, який повідомив, що в Польщі впала ракета з РФ

Агентство Associated Press звільнило репортера Джеймса ЛаПорту, який надав помилкову інформацію про падіння ракети в Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Washington Post.

ЛаПорта - 35-річний колишній морський піхотинець США. Він служив в Афганістані і кілька років був позаштатним репортером АР, а в квітні 2020 року приєднався до роботи в штаті. ЛаПорта висвітлював військові питання та питання національної безпеки.

"Суворі редакційні стандарти та практика Associated Press мають вирішальне значення для місії AP як незалежної новинної організації. Щоб наші звіти були точними, чесними й заснованими на фактах, ми дотримуємося цих стандартів і забезпечуємо їх дотримання, зокрема щодо використання анонімних джерел. Якщо наші стандарти порушуються, ми повинні вжити заходів, необхідних для захисту цілісності новин. Ми не приймаємо ці рішення легковажно, і вони не ґрунтуються на поодиноких інцидентах", - прокоментувала речниця АР Лорен Істон.

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За кілька годин після падіння ракети АР повідомило з посиланням на неназваного старшого чиновника розвідки США, що "російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, вбивши двох людей".

Ця інформація виявилося неправдивою. Офіційні особи в Польщі та ЄС пізніше заявили, що одна ракета, випущена ЗСУ, збилася з курсу та впала над кордоном в Польщі.

Але повідомлення АР вже встигло розійтися тисячами ЗМІ по всьому світу. Польща є членом НАТО, і напад РФ на її територію міг викликати військову відповідь Заходу.

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Через день АР відредагувало свою історію. Воно повідомило, що анонімне джерело помилилося: ракети були російського виробництва, але випущені, скоріше за все, Україною для захисту від нападу Росії.