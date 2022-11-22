У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає шість кораблів. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 листопада 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

Станом на 22.11.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

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