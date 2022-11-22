УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10217 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 308 6

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає шість кораблів. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 листопада 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ

Станом на 22.11.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Здатність України загрожувати порту Новоросійська буде стратегічним викликом для РФ, - розвідка Великої Британії

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає шість кораблів 01

Автор: 

Азовське море (1619) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678) Середземне море (102)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где же беспилотники морские ?(
Их же легче доставить, чем в логове Севастополя
показати весь коментар
22.11.2022 15:53 Відповісти
Литовский водный подарок уже ищет цели?
показати весь коментар
22.11.2022 15:56 Відповісти
Стоят с номерками в очереди за "Москвой".
показати весь коментар
22.11.2022 16:08 Відповісти
Надіюся Peace Дец вже наготові від друзів з Литви
показати весь коментар
22.11.2022 16:16 Відповісти
І ще довго ці нецьки будуть засмічувати Чорне море.Украінці не для того його викопували щоб це сміття тут плавало,а для себе щоб тут віддихати.
показати весь коментар
22.11.2022 17:23 Відповісти
це забагато...
показати весь коментар
22.11.2022 18:06 Відповісти
 
 