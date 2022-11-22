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Новини
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Полковника генштабу РФ Мєртвіщєва відправили під домашній арешт за хабар пральною машинкою від військкома

машина,пралка,пральна

Іван Мєртвіщєв вимагав від військового комісара хабар у вигляді пральної машини за те, щоб не знайти порушень під час перевірки обє’єднаного військового комісаріату.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Мєртвіщєв - співробітник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ. Він планував перевірити об'єднаний військовий комісаріат (ОВК), до якого входять декілька мікрорайонів західного адміністративного округу Москви.

За тиждень до перевірки полковник зв'язався з військовим комісаром ОВК і повідомив про заплановану перевірку. Він заявив, що ситуація із набором призовників у військкоматі несприятлива та пригрозив "знайти до чого причепитися" навіть за наявності нормального стану документації.

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Полковник пригрозив, що ситуація не найкращим чином позначиться не лише на репутації керівництва ОВК, а й на подальшій кар'єрі самого комісара.

Мєртвіщєв запропонував офіцеру вирішити проблеми, купивши йому пральну машинку вартістю щонайменше 70 тис. рублів.

Військком вдав, що погодився, після чого здав полковника. Мєртвіщєва затримали при отриманні пральної машинки та порушили проти нього кримінальну справу. Військовий суд відправив його на 2 місяці під домашній арешт.

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Автор: 

армія рф (17866) хабар (4736) росія (66125)


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Топ коментарі
+15
у кацев стиралка - фетиш
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22.11.2022 15:45 Відповісти
+15
Мєртвіщєв + пральна машина: все сходиться.
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22.11.2022 15:46 Відповісти
+12
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22.11.2022 15:48 Відповісти
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хабар прошкою - по кцаапськи "скрепно" ...
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22.11.2022 15:45 Відповісти
Вот ето уровень !!! А шо , не ржоте ? Ето свинособакія !!!!
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22.11.2022 15:55 Відповісти
Стиральная машина - взятка в особо крупных размерах... Жадность его сгубила. А вот если б потребовал ёршик для унитаза, то мог бы отделаться условным сроком.
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22.11.2022 15:55 Відповісти
у кацев стиралка - фетиш
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22.11.2022 15:45 Відповісти
наступного разу хабар єнотом
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22.11.2022 16:19 Відповісти
Мєртвіщєв + пральна машина: все сходиться.
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22.11.2022 15:46 Відповісти
...і + родич метвичука(ЗАЖопинця)
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22.11.2022 16:20 Відповісти
Полкан так і залишиться немитим.
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22.11.2022 15:47 Відповісти
Чому? У тюрмі помиють
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22.11.2022 15:50 Відповісти
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22.11.2022 15:48 Відповісти
А якби до беушної пралки додав ще беушний унітаз (такий, як окупанти на новій пошті десь на Харківщині зняли), то був би толк і його б не посадили. Ех, тепер все добро доведеться слідаку віддати)))
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22.11.2022 15:49 Відповісти
Як тут вже казали, синдром Шури Балаганова.
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22.11.2022 15:56 Відповісти
но по любому, его старуха не останется с разбитым корытом ))
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22.11.2022 15:59 Відповісти
У полковника Генштабу нема коштів шоб купити пральну машинку - чи це звичка мародерити
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22.11.2022 16:00 Відповісти
Звичка "брать" Це ж людина

яка теж працювала воєнкомом Тому прекрасно знає як "беруть" вони Тобто це "звичайний неофіційний перерозподіл матеріальних благ"
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22.11.2022 16:07 Відповісти
Скоро на РФ внесут изменения в Устав ВС - появится раздел "Несение взяток":
полковник - стиралка
подполковник - посудомойка
майор - свч
капитан - пароварка
лейтенанты - эл/чайник
прапорщик - ящик для белья
сержант - унитаз
ефрейтор - крышка унитаза
рядовой - туалетная бумага
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22.11.2022 16:02 Відповісти
Колись говорив з колишнім однокурсником Той слідчим працював Так розказував про одного затятого хабарника І той "у приступі відвертості" сказав: "Перший раз "брав" - було незручно Наче крав А на третій - коли не давали - наче чогось не вистачало!"
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22.11.2022 16:03 Відповісти
У нас один прапор казав: "Якщо іду до дому з пустими руками - на мене собаки гавкають"...
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22.11.2022 16:10 Відповісти
Мені в Саратовській військовій прокуратурі про прапорщика стройбату розказували, який, їдучи додому зі служби, клав на багажник велосипеда 4-6 цеглин Жив у тещі За десяток років навозив цегли і побудував власний дім
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22.11.2022 16:20 Відповісти
Опять стиралки. Я подозреваю, что это одна из главных тайных задач "спецоперации", о которой обнуленыш скромно умочал в феврале. )) Да и фамилия этого любителя стиралок звучит как метафора для всех чмобиков в Украине
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22.11.2022 16:09 Відповісти
Washing machine? Fucking cavemen.
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22.11.2022 16:11 Відповісти
Полковник Мудищев ! ))))
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22.11.2022 16:11 Відповісти
А ще сміялися з савєцкава саюза... - "Семью Юрия Гагарина после его исторического старта в соответствии с отдельным постановлением правительства обеспечили бытовой техникой, мебелью, посудой, несколькими(!!) комплектами постельного белья и одежды."
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22.11.2022 16:12 Відповісти
Тільки уявити:"А сейчас в атаку вас поведет командир Мертвищев". ))))) Уявляю, з яким ентузіазмом бійці йшли б в цю атаку))))
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22.11.2022 16:16 Відповісти
Баєц Мєртвєцов - вийті із строя! -та уже вишел...
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22.11.2022 16:18 Відповісти
І нафіга? Нафіга пуцин пустив свїх жебраків в Украхну? Вони ж тепер за пральні машинки, мікрохвильовки, міксери і кухонні комбайни будуть продавати і рідну маму, і папу, і навіть ваєнную тайну. А за унітаз із біде, що для них одне й те саме, подаьуть навіт. Самого пуцина і плюнуть на камеру на його фото. Те ж саме було у 1945 році, коли красні армєйци потрапили у Європу і офігіли. Сраліну знадобилися великі зусилля, щоб загнати армійців спочатку у лагеря (покоцаних - на Сотовки у спецінтернати), а потім, зламаних і потухлих - на місце у стійло.
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22.11.2022 16:19 Відповісти
полковнік мєртвіщєв - це епічно, навіть без пральної машини
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22.11.2022 16:22 Відповісти
Це просто триндець!
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22.11.2022 18:12 Відповісти
Мєртвіщев...
Таке жізнєутвєрждающєє прізвище!
Хароше!
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22.11.2022 18:16 Відповісти
 
 