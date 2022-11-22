Полковника генштабу РФ Мєртвіщєва відправили під домашній арешт за хабар пральною машинкою від військкома

Іван Мєртвіщєв вимагав від військового комісара хабар у вигляді пральної машини за те, щоб не знайти порушень під час перевірки обє’єднаного військового комісаріату.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Мєртвіщєв - співробітник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ. Він планував перевірити об'єднаний військовий комісаріат (ОВК), до якого входять декілька мікрорайонів західного адміністративного округу Москви.

За тиждень до перевірки полковник зв'язався з військовим комісаром ОВК і повідомив про заплановану перевірку. Він заявив, що ситуація із набором призовників у військкоматі несприятлива та пригрозив "знайти до чого причепитися" навіть за наявності нормального стану документації.

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Полковник пригрозив, що ситуація не найкращим чином позначиться не лише на репутації керівництва ОВК, а й на подальшій кар'єрі самого комісара.

Мєртвіщєв запропонував офіцеру вирішити проблеми, купивши йому пральну машинку вартістю щонайменше 70 тис. рублів.

Військком вдав, що погодився, після чого здав полковника. Мєртвіщєва затримали при отриманні пральної машинки та порушили проти нього кримінальну справу. Військовий суд відправив його на 2 місяці під домашній арешт.

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