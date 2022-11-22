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Австрія передасть Україні генератори для серверів та цифрової інфраструктури, - Федоров

федоров,австрія

Україна підписала меморандум з Австрією у сфері цифровізації. Австрія передасть Україні генератори для серверів та цифрової інфраструктури.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наш пріоритет — максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів. Також працюватимемо над забезпеченням України Старлінками. Потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури", йдеться в повідомлені.

За словами Федорова, команда Мінцифри допоможе Австрії досвідом з розбудови цифрової держави.

"Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом. Як і Україна колись, вони почали із запуску цифрового водійського посвідчення. Раніше ми поділилися напрацюваннями в напрямі водійського та допомагатимемо з цифровізацією інших документів", - зазначив Федоров. 

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Автор: 

Австрія (975) допомога (8453) Україна (5968) Федоров Михайло (887)


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Трухіну на дачу?
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22.11.2022 15:56 Відповісти
Кожному по Старлінку .
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22.11.2022 16:02 Відповісти
А куди подавати заявку на старлінк? Бо у мене інтернет часто не працює
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22.11.2022 18:02 Відповісти
 
 