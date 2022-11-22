Миколаївський порт братиме участь у "зерновій" угоді лише після визволення Кінбурнської коси, - Кім

Задіяння Миколаївського порту в реалізації "зернової угоди" буде можливим лише після визволення Кінбурнської коси.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Затримка за тим, що триває деокупація Херсонської області, а також Миколаївської - там де Кінбурнська коса… Географічно наші кораблі мають пропливати за кілометр від Кінбурнської коси, що наразі небезпечно. Коли там не буде артилерія діставати, це буде дуже актуальним питанням. Ми готуємось", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Нагадаємо, днями Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв", що дасть змогу суттєво збільшити експорт української агропродукції.

До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. У нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць.

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