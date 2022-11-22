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Орбан прокоментував скандал із шарфом з картою "Великої Угорщини": Футбол - не політика

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після хвилі обурень спробував пояснити свій вчинок з шарфом з картою "Великої Угорщини" з українськими територіями.

Свою позицію він виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - запевняє Орбан.

Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС викликає угорського посла через шарф Орбана з картою Угорщини з українськими територіями

Орбан прокоментував скандал із шарфом з картою Великої Угорщини: Футбол - не політика 01

Автор: 

Угорщина (2338) футбол (1586) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+46
Футбол не політика, угорщина не Європа ...
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22.11.2022 16:51 Відповісти
+43
Гниди. Куди не повернись - Україна в облозі гнид.
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22.11.2022 16:48 Відповісти
+34
Гнилувата відмазка у старого пердуна.
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22.11.2022 16:50 Відповісти
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Гниди. Куди не повернись - Україна в облозі гнид.
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22.11.2022 16:48 Відповісти
******* таки пообещали Закарпатье.
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22.11.2022 17:55 Відповісти
Хто?
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22.11.2022 17:57 Відповісти
Х*йло
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22.11.2022 18:01 Відповісти
хіба що уві сні. ))
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22.11.2022 18:37 Відповісти
В сраці! І то - сантиметрів 8-10!)))
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22.11.2022 19:01 Відповісти
А Польща, Словаччина, Румунія і навіть Молдова?! Не кидайтесь бездумними фразами( якщо ви тільки не пригожинсько-подоляковський троль)!
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22.11.2022 19:05 Відповісти
крутиться як ***** на пательні ))
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22.11.2022 16:48 Відповісти
Гутцайт тоже любит подчеркивать, что спорт вне политики...
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22.11.2022 16:49 Відповісти
и поэтому нок состоит только из бывших регионалов
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22.11.2022 18:36 Відповісти
Гнилувата відмазка у старого пердуна.
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22.11.2022 16:50 Відповісти
Футбол не політика, а Орбан не холуй, а так - ************
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22.11.2022 16:50 Відповісти
якощо футбол не політика нахрєна він начєпив той шарфік?
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22.11.2022 16:50 Відповісти
національні прапори поза політикою!!! країни і держави поза політикою.

ну це за логікою всіх, хто стверджує, що спорт поза політикою, але чогось все одно виступає під якимось прапором.
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22.11.2022 16:54 Відповісти
там не про національний прапор питання
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22.11.2022 16:56 Відповісти
по логике Орбана команда должна была бы называться не "Сборная Венгрии", а "Сборная этнических венгров".

Хай так и переименуют
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22.11.2022 17:48 Відповісти
А кувалда не оружие
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22.11.2022 16:50 Відповісти
Худішай,двері вивалиш скоро)
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22.11.2022 17:43 Відповісти
Все правильно. Це - не футбол. Це політика реваншизму з елементами буйного нацизму. Футбол сюди пхати - нікчемно навіть для Орбана. ЄС має шанс довести, що ця організація нацизму не покриває. Подивимось.
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22.11.2022 16:51 Відповісти
Он этим ответом и спалился на мой взгляд. Продуманая акция была им. А вот ответ орбан-торба-н не продумал. Дубко-ватый оказался. Чуть сложнее стоило что либо запустить.
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22.11.2022 21:37 Відповісти
Футбол не політика, угорщина не Європа ...
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22.11.2022 16:51 Відповісти
Yes
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22.11.2022 18:08 Відповісти
,Черноморец не команда--одесситка не жена!, Часто летело с трибун от 40 лет назад, но когда ,Черноморец, играл не в Одессе!
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22.11.2022 21:39 Відповісти
і ще питання а де тоді рашка? там що немає угорців?
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22.11.2022 16:52 Відповісти
А йьобікі і є йьобікамі...
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22.11.2022 16:52 Відповісти
Як ЄС збирається буде незалежною від ресурсів рашки, якщо цього дебіла терплять?
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22.11.2022 16:53 Відповісти
Якщо футбол це не політика, тоді Мадярщина це не ЄС та НАТО
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22.11.2022 16:55 Відповісти
Так МУДЬЯрщина де факто не Европа. Это потомки сыкливых полуциганских-получурбанских племён, которые трусливо сбежали из восточного Урала от монголов. А Киев это тупое стадо пожалел и пропустил. А напрасно пропустил. Сейчас бы о них ни кто бы и не слышал, что такие когда то были.
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22.11.2022 17:03 Відповісти
СБУ выяснит. Придёт время.
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22.11.2022 17:00 Відповісти
ти для цього зарегався сьогодні ???
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22.11.2022 17:16 Відповісти
Приедь кацапчик в Ужгород и спроси. Твой мотлох быстро по мостовой собаки растянут.
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22.11.2022 17:19 Відповісти
пшов нах свинопес
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22.11.2022 17:29 Відповісти
Тебе то с деревянного барака из за Урала виднее что у нас тут да как. А что с донецким угольным бассейном не так и какие люди тут не хотят жить?
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22.11.2022 17:29 Відповісти
Заволжсько-уральський поц, з імперськими амбіціями, саме ти перетворюєш спорт на політику.
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22.11.2022 16:56 Відповісти
Ото вже мудила. Такой же гопарь из 90-х как и пуйло
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22.11.2022 16:56 Відповісти
пора вже Європі щось робити з цим мурлом, але вони поки що крім занепокоєння ні на що не здатні
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22.11.2022 16:57 Відповісти
Кримінальна справа за заклик зміни кордонів має бути вже відкрита проти Орбана і виробників цих шарфів. А далі - заявка в Інтерпол, а на період недоторканності - персона нон ґранта. Років у 80 вийде на волю з чистою совістю і кривими ногами.
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22.11.2022 16:57 Відповісти
Где вы у *******, пардон, у *******, впрочем разницы нет, видели совесть?
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22.11.2022 16:59 Відповісти
Хороший вариант .
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22.11.2022 17:15 Відповісти
"нон ґрата", перепрошую
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22.11.2022 17:55 Відповісти
Орбан ты просто падла восточно-уральское смердящее
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22.11.2022 16:58 Відповісти
Он с ****** на пару соревнуется в тупизне. Идут ноздря к ноздре
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22.11.2022 16:59 Відповісти
А чего Америку не присоединил? . В США тоже венгры живут. Засцал что-ли?
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22.11.2022 17:00 Відповісти
В Німеччині та Румуніії угорців значно більше, аніж в Україні...як там ці країни на шарфіку?
дати б по морді, це ж не поморді
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22.11.2022 17:01 Відповісти
дак там и румынские земли на шарфике и к словении у клоунов притензии.
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22.11.2022 17:17 Відповісти
А щоб вони казали, коли б УКРАЇНА так зробила?
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22.11.2022 17:01 Відповісти
Вот надо сделать то же самое и услышим что они скажут
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22.11.2022 17:07 Відповісти
и футбол - политика, и сам ты пид@р.
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22.11.2022 17:02 Відповісти
А включити до складу "великої (фе!) угорщини" мордор, як свою історичну батьківщину, уйобік не хоче?
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22.11.2022 17:03 Відповісти
чмоня с 30 к армии и 30 советскими танками ,все мечтает о землях соседей(не только Украины),да их ТРО Львова за неделю ушатает,Будапешт наш_)
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22.11.2022 17:03 Відповісти
"футбол не політика" - це коли шарф на рядовому фанаті а не на шиї у прем"єр-міністра
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
цей кацапський прихвостень так відповідає що відчуває повну безкарність а шкода що виродок уникне відповідальності
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22.11.2022 17:07 Відповісти
******.
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22.11.2022 17:07 Відповісти
Мудак он. Тамошнее *****: внутри страны -- своему электорату -- говорит одно, а Европе противоположное. Потому как ему нужны деньги Евросоюза для вольготной жизни его избирателей.
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22.11.2022 17:12 Відповісти
В США дофига угорцев живёт. (тонко намекаю орбану )
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22.11.2022 17:09 Відповісти
Не валяй дурачка, мадяре. Якщо ти намалюєш на футбольному шарфі свастику - тобі цей шарф затягнуть на шиї - політики в першу чергу, а неполітики в другу. А здавалось би - до чого тут політика )))) Угорщина явно наривається на пєндаль від ЄС і НАТО. Бо з такими принципами їй там явно не місце. Теж мені суперімперія. ЗСУ на один зуб.
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22.11.2022 17:10 Відповісти
"Великої Угорщини" - ще один вєлікій
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22.11.2022 17:10 Відповісти
Ще одне *уйло намальовується з імперськими замашками! Треба ставити "в стойло" поки не набрало сили
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22.11.2022 17:11 Відповісти
А він теж спарцмєн? ))) Чи політик?..
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22.11.2022 17:12 Відповісти
Судя по харе оно спартсмен
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22.11.2022 17:17 Відповісти
Модьор фос
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22.11.2022 17:17 Відповісти
Орбан стал футболистом ?
Хотя вот эта новость интереснее:
"Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и чиновников."
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22.11.2022 17:21 Відповісти
Это типо натырил, на пару лет залег на дно, а потом свободен?
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22.11.2022 17:49 Відповісти
Боневтик реально не понимает, что после того как он выметется с Банковой всю тупость, что он напринимал со своей зеленой бандой просто отменят одним пакетом, ну может за ооооочень редким исключением, и вернут законодательство, которое было до него.
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22.11.2022 19:07 Відповісти
мало мадярів повбивали в 56 ой мало -треба було щоб Дунай почервонів
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22.11.2022 17:43 Відповісти
мадяри в 56-му виловлювали кацап-охвіцерів і на кол садили.... а зараз різко потоваришували, зов крові дається взнаки.
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22.11.2022 17:47 Відповісти
Ще одна "великая"...
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22.11.2022 17:46 Відповісти
От, до речі, мад'яри були незадоволені своїм положенням в австро-угорській імперії, але виходити з неї не хотіли - це такий менталітет: бути під кимось, але щоб хтось їх поїв-кормив і грошей давав. Нічого, розберемося і з ними
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22.11.2022 18:11 Відповісти
Не політика, кажеш...
Ну, і газ - не політика; а всього лиш економіка. Возіть собі газ в рефрижираторах через адріатичне море.
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22.11.2022 17:52 Відповісти
Повісити би цього покидька на тому шарфі. Була би епічна картина.
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22.11.2022 17:54 Відповісти
Ні, орбан, це ти не політик, а під#уйловський вишкрібок
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22.11.2022 18:06 Відповісти
Не усі паприкаші однаково корисні!
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22.11.2022 18:13 Відповісти
Сегодня и Румыния выставила ноту протеста Орбану
ибо чмо вставило карту Венгрии в который влюблена некогда оккупированая Трансильвания !!
этому чмо Орбану надо напоминать что Трансильвания с времён Гето-даков наших предков всех румын еще до нашей эры были румынскими землями!!
и кто не знает или не слышал о Владе Цепеше ( Дракула) - некогда воевода всей Трансильвании!!
венграм по ходу вообще надо напомнить что они в Европе появились как кочующие племена с северных степей и веками только и занимались набегами на чужие территории!
орбан ****** уже всех европейцев и плохо кончит
благодаря его жополизыванию карлика кремлевского - европарламент уже урезал 8,5 млр евро которые предназначались Венгрии в помощь последствий пандемии
часом доиграешься что выкинут с ЕС
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22.11.2022 18:14 Відповісти
Та давно пора вже викинуть угорщину на хер з ЄС.
Британія таки шось розуміла як не крути. З такими ***...іками хіба шось побудуєш? як воно з руки жере, а все одно фашист ****. І в 1 світову фашист, і в 2 світову фашист, і в 3 світову, сюрприз, знову фашист.
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22.11.2022 18:53 Відповісти
Гімно собаче! Вибачте за мою французьку!
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22.11.2022 18:20 Відповісти
Угорська мова належить до фіно-угорської мовної родини, як і самі угорці, що прийшли на Балатон з північного Уралу під час переселення народів. Путін за походженням вепс - представник малої фіно-угорської етнічної групи. От вам генетичний, духовний і політичний зв'язок. Можна одягнути дорогі костюми, стати при владі, але в душі залишатися дикуном. Дідусь Адольф, у свій час, називав Швейцарію "прищем на тілі Європи". Вже в XXI столітті таким прищем стає Угорщина.
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22.11.2022 18:41 Відповісти
ПЕРДЬ!
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22.11.2022 18:58 Відповісти
Орбан, ты дебил?
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22.11.2022 18:59 Відповісти
Цікаво,чи вирішить проблему вбивство Орбана?
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22.11.2022 19:09 Відповісти
С такими #членамт# ЕС скоро развалиться. Почему нетвыгонят этих ********* цыганских прокацапленых? Ещё и денег хотят им дать за демократию....
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22.11.2022 19:15 Відповісти
Угорці це не цигане, це родня ханти-мансі і чукчі.
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22.11.2022 21:46 Відповісти
Більш тупої відмазки не вигадати.
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22.11.2022 19:22 Відповісти
Наша пісня гарна й нова
Вимикайте "Дружбу" знову.
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22.11.2022 21:12 Відповісти
.

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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22.11.2022 21:32 Відповісти
Після перемоги усім ********* у Закарпатті поставити умови - або здаєш угорський паспорт і залишаєшся громадянином України, або здаєш український і не маєш ніяких громадських прав.
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22.11.2022 21:44 Відповісти
Пляшивий пообіцяв цьому ханти-мансі землі Закарпаття. Але не виконав обіцянку, бо ВСУ не дозволило. Ось цей мудак і злиться.
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22.11.2022 21:50 Відповісти
Спорт, может, не политика, а премьер-министр - точно политика
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22.11.2022 22:03 Відповісти
 
 