Орбан прокоментував скандал із шарфом з картою "Великої Угорщини": Футбол - не політика
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після хвилі обурень спробував пояснити свій вчинок з шарфом з картою "Великої Угорщини" з українськими територіями.
Свою позицію він виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - запевняє Орбан.
Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.
Топ коментарі
+46 Qq Qqq #455433
показати весь коментар22.11.2022 16:51 Відповісти Посилання
+43 SabakaBarabaka Yo #524041
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+34 Alex Tom
показати весь коментар22.11.2022 16:50 Відповісти Посилання
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ну це за логікою всіх, хто стверджує, що спорт поза політикою, але чогось все одно виступає під якимось прапором.
Хай так и переименуют
дати б по морді, це ж не поморді
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цей кацапський прихвостень так відповідає що відчуває повну безкарність а шкода що виродок уникне відповідальності
Хотя вот эта новость интереснее:
"Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и чиновников."
Ну, і газ - не політика; а всього лиш економіка. Возіть собі газ в рефрижираторах через адріатичне море.
ибо чмо вставило карту Венгрии в который влюблена некогда оккупированая Трансильвания !!
этому чмо Орбану надо напоминать что Трансильвания с времён Гето-даков наших предков всех румын еще до нашей эры были румынскими землями!!
и кто не знает или не слышал о Владе Цепеше ( Дракула) - некогда воевода всей Трансильвании!!
венграм по ходу вообще надо напомнить что они в Европе появились как кочующие племена с северных степей и веками только и занимались набегами на чужие территории!
орбан ****** уже всех европейцев и плохо кончит
благодаря его жополизыванию карлика кремлевского - европарламент уже урезал 8,5 млр евро которые предназначались Венгрии в помощь последствий пандемии
часом доиграешься что выкинут с ЕС
Британія таки шось розуміла як не крути. З такими ***...іками хіба шось побудуєш? як воно з руки жере, а все одно фашист ****. І в 1 світову фашист, і в 2 світову фашист, і в 3 світову, сюрприз, знову фашист.
Вимикайте "Дружбу" знову.
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg