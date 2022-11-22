Орбан прокоментував скандал із шарфом з картою "Великої Угорщини": Футбол - не політика

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після хвилі обурень спробував пояснити свій вчинок з шарфом з картою "Великої Угорщини" з українськими територіями.

Свою позицію він виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - запевняє Орбан.

Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.

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