Окупати в Мелітополі викрали понад 700 містян, більше 100 досі в полоні, - мер Федоров
Від початку окупації росіяни викрали з Мелітополя понад 700 людей. В листопаді зникло шестеро чоловіків.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив і інтерв’ю виданню Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що в російському полоні зараз перебуває понад 100 людей.
"Бачимо чергові хвилі викрадень. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів, "рашисти" оточують райони та проводять обшуки", - наголосив він.
Крім того, за словами мера Мелітополя, загарбники викрадають людей, якщо знайдуть у них будь-що українське - прапор, одяг із символікою тощо. Також після викрадення до людей застосовують тортури.
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