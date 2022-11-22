Окупати в Мелітополі викрали понад 700 містян, більше 100 досі в полоні, - мер Федоров

Від початку окупації росіяни викрали з Мелітополя понад 700 людей. В листопаді зникло шестеро чоловіків.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив і інтерв’ю виданню Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що в російському полоні зараз перебуває понад 100 людей.

"Бачимо чергові хвилі викрадень. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів, "рашисти" оточують райони та проводять обшуки", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти масово беруть у полон цивільних жителів Мелітополя та катують їх, - мер Федоров

Крім того, за словами мера Мелітополя, загарбники викрадають людей, якщо знайдуть у них будь-що українське - прапор, одяг із символікою тощо. Також після викрадення до людей застосовують тортури.