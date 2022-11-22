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Новини Війна
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Маляр про загрозу повторного наступу з Білорусі: Може бути запасним варіантом

білорусь,стіна

Станом на сьогодні на кордоні Білорусі з Україною перебуває недостатня кількість ворожих сил для наступу. Але такий варіант може бути запасним у Росії.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там із початку повномасштабної війни. Нині одну техніку вороги перекидають звідти до Росії, а іншу - до Білорусі.

"Чи є загроза (нового нападу з Білорусі. - Ред.)? Це війна і Росія так само, як і ми припускаємо всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" - це можливо. Але з погляду того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили у стані готовності", - наголосила Маляр.

Також читайте: Кількість збройних сил Білорусі біля кордону України не змінилася, - Держприкордонслужба

Автор: 

армія рф (17866) Білорусь (7969) Міноборони (7486) Маляр Ганна (525)


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А вона хто взагалі, за що у МО відповідає?
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22.11.2022 17:06 Відповісти
А как Маляр из ублюдочного ТВ- шоу " Один за всех" попала в МО ? В шоу у нее намного лучше получалось!
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22.11.2022 17:19 Відповісти
"Повторний наступ" малоімовірний,бо цього разу наші на кордоні вже не зупиняться...Підуть збирати бульбу аж до Литви...А бульбофюрер може віддати все крім бульби...
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22.11.2022 17:57 Відповісти
Дуже класна відповідь - може "так", але й може "ні" . прикольно такі прогнози озвучувати за 250К грн зарплатні на місяць, так Маляр(ша) ? )
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22.11.2022 18:01 Відповісти
 
 