УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 639 3

Білогорівка - єдине місце на Луганщині, де ЗСУ в обороні, - голова Сєверодонецької ВА Власенко

серебрянка

Російські війська цілодобово намагаються штурмувати селище Білогорівка Луганської області. Це єдине місце, де ЗСУ тримають оборону.

Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці - найпроблемніша ситуація. Це єдине місце на Луганщині, де в обороні Збройні сили України. Тиск відчувається щоденно - фактично 24/7 йдуть спроби штурмувати Білогорівку. Вона їм цікава в питанні плацдарму на Сіверськ, Соледар, Бахмут", - зазначив він.

На думку Власенка, з цього боку Сіверського Донця ситуація трохи гірше, ніж на півночі Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує кількість резервів у Луганській області. ЗСУ поступово просуваються вперед, – Гайдай

"Хлопці тримають оборону, селище повністю зруйноване - інфраструктура і житловий фонд. Там залишилось менш ніж десять місцевих мешканців, які не хочуть їхати. В цілому, ситуація контрольована ЗСУ", - підсумував очільник РВА.

Автор: 

армія рф (17866) оборона (4832) Сєверодонецьк (508) ЗСУ (7676) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
22.11.2022 17:18 Відповісти
Потрібно зціпити зуби.,але встояти і ПЕРЕМОГТИ цих фашистів -рашистів. Думаю,що генштаб розуміє всю ситуацію там і надасть допомогу нашим героям. Хлопці за вами слідкує вся Україна і ми просимо Бога захистити ВАС
показати весь коментар
22.11.2022 17:31 Відповісти
десять місцевих мешканців, які не хочуть їхати ?
показати весь коментар
22.11.2022 17:51 Відповісти
 
 