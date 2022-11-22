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Новини Війна
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Імітація здачі у полон та відкриття вогню по ЗСУ: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових

стрілянина,полонені

Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом. Під час досудового розслідування будуть вжиті заходи для встановлення усіх обставин даної події, а також надана правова оцінка всім її учасникам", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Треба розслідувати обставини ліквідації окупантів, які хотіли здатися у полон, і нагородити воїнів ЗСУ, - Бутусов

Як відомо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094) полон (1587) полонені (2303) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+41
головне що за віроломство кацапи понесли заслужене покарання на місці злочину
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вирок виконали бійці ЗСУ
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так повинно бути і на далі в подібних ситуаціях
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22.11.2022 17:17 Відповісти
+38
Кацап скрізь і завжди буде брехати Кацап завжди буде прикидатися і все використає проти вас. А потім ще і вас звинуватить. Така сутність цієї потвори. Ніколи не вірте кацапу.
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22.11.2022 17:19 Відповісти
+29
Питання до ситуації тільки одне: навіщо все це було знімати на відео,а тим паче публікувати?! Наче ж дорослі люди,розуміють причини та наслідки... Тепер гора проблем в наших командирів,і звісно ж в учасників подій. Допити,розслідування,мотання нервів... Та порішили кацапів то й слава Господу! Особливо непереливки буде хлопцеві,що скинув в мережу. Жаль!
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22.11.2022 17:21 Відповісти
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головне що за віроломство кацапи понесли заслужене покарання на місці злочину
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
вирок виконали бійці ЗСУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
так повинно бути і на далі в подібних ситуаціях
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22.11.2022 17:17 Відповісти
Бойцов наградить. Дело закрыть за отсутствием состава преступления.
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22.11.2022 17:53 Відповісти
что вы такое говорите, как это закрыть, кто этот тупой ублюдок, который придумал это кино "сдача в плен" с последующим огнем на поражение по нашим солдатам..., его надо вычислить, а так же тех, кто его научил так сдаваться...
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22.11.2022 18:04 Відповісти
вычислить?! *****? один из 12 трупов этого достаточно
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22.11.2022 18:53 Відповісти
Очевидно же, что пьяный паРашкинец расстрелял сослуживцев в спину....
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22.11.2022 17:18 Відповісти
Ну, да! Замполит расстрелял предателей и нарушителей присяги. Все по чесноку!
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22.11.2022 18:10 Відповісти
Кацап скрізь і завжди буде брехати Кацап завжди буде прикидатися і все використає проти вас. А потім ще і вас звинуватить. Така сутність цієї потвори. Ніколи не вірте кацапу.
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22.11.2022 17:19 Відповісти
Терористи порушили процедуру здачі в полон то своє й отримали
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22.11.2022 17:41 Відповісти
Питання до ситуації тільки одне: навіщо все це було знімати на відео,а тим паче публікувати?! Наче ж дорослі люди,розуміють причини та наслідки... Тепер гора проблем в наших командирів,і звісно ж в учасників подій. Допити,розслідування,мотання нервів... Та порішили кацапів то й слава Господу! Особливо непереливки буде хлопцеві,що скинув в мережу. Жаль!
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22.11.2022 17:21 Відповісти
Нічого не буде.Мож, пожурять і видадуть кнопочний телефон-на тиждень .
Хлопці роблять небезпечну роботу,постійне нервове напруження,стреси не завжди сприяють адекватно прорахувати наслідки тих чи інших вчинків.
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22.11.2022 17:52 Відповісти
ТутАхламон - та воно то так, але ж хто їх дії оцінюватиме? Штабні криси та прокурори,що життям не ризикували? Я про це...
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22.11.2022 19:00 Відповісти
а відео з дрона чиє, теж їхнє чи кацапи потім зняли?
якщо їхнє власне, то викладати разом ці два відео на загал це і правда неймовірна тупість і не треба мати більше двох звивин, щоб передбачити наслідки
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22.11.2022 17:52 Відповісти
Є користь в тому відео..щоб наші знали що не треба розслаблятись в таких ситуаціях..ніби все спокійно..здаются..а тут ****... і ти жмур..то як навчальне відео навіть користне.
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22.11.2022 17:54 Відповісти
так відео повчальне...на кацапів пох...
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22.11.2022 18:54 Відповісти
На кацапів звісно ж пох. Але ліберасня в Європі почне зайвий раз волати проти надання Україні зброї.
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22.11.2022 21:48 Відповісти
Так і демонструйте його. У закритих учбових центрах. Тіктокери довбані.
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22.11.2022 19:27 Відповісти
Так мордор вся країна віроломна-вони всі давно "забили" на міжнародне право!
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22.11.2022 17:22 Відповісти
я перестав читати одразу після "Всі росіяни були знищені".
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22.11.2022 17:28 Відповісти
Чого ж німці під Сталінградом не додумались подавати в суд на срср за вбивство полонених?
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22.11.2022 17:30 Відповісти
так покажите полное видео и еще какой зеленый дятел выложил в сеть это видео? ау контразведка - это же очевидно рашисткие агенты для проведения информационной операции против ЗСУ
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22.11.2022 17:33 Відповісти
Дуже добре що хоч знищили. А хто хоче в полон ? Звичайно ніхто тому орки видумують відчайдушні дії які не дають ніякої користі.
А брати в полон окупанта завжди небезпечно але Україна багато вже забрала в полон орків тож треба більше знищувати ніж брати в полон.
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22.11.2022 17:34 Відповісти
Не знаю якою нервовою системою і терпінням до ворога треба було володіти щоб після того як важко поранили твого побратима ще й розбиратись хто з кацапів щиро чи не щиро здається в полон.смерть ворогам.
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22.11.2022 17:35 Відповісти
фокус у кацап-сабак не вдався... пали жертвою тупого "героїзму" й свого ж шахрайства.
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22.11.2022 17:35 Відповісти
Ви вже своїм «телеграм» задовбали. Пишить як е, відкрийте свою масляну пику Украіні
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22.11.2022 17:36 Відповісти
Що б там не казали але наши воїни поступили вірно!
Не Україна порушила міжнародне право на мирне співїснування,
й не наши воїни порушили право українського народу на
самозахист від проклятих нами кацапськіх виродкив.
Свинорашам місце не на української землі! "Бери шинель,
кіздуй до дому,ти так давно не бачив маму!"💀
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22.11.2022 17:41 Відповісти
За вєроломноє взятіє в ротєц)
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22.11.2022 17:41 Відповісти
Домовились, ******, перші ляжуть, а останній розстріляє "хахлов". Окупантів треба зразу знищувати і не варто було їх випускати з того приміщення.
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22.11.2022 17:42 Відповісти
можливо гранат не вистачило, ту нору закидати, невже забули - руссскиє нє сдаются
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22.11.2022 19:05 Відповісти
ЗСУ вже поставило крапку ,кому ще щось незрозуміло ?
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22.11.2022 17:42 Відповісти
Да то не злочин то як вони кажуть рюська смекалка
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22.11.2022 17:49 Відповісти
Валить их тихо и не выкладывать в соцсетях! Просто сделали глупость!
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22.11.2022 17:58 Відповісти
"Украинаhttps://meduza.io/news/2022/11/20/vlasti-ukrainy-poobeschali-provesti-rassledovanie-iz-za-video-gde-predpolozhitelno-ukrainskie-*******-ubivayut-plennyh-rossiyan пообещала расследовать видео из-под села Макеевка и разобраться в обстоятельствах гибели двенадцати российских солдат, застреленных после того, когда десять из них, сдаваясь в плен, легли на землю, а одиннадцатый открыл огонь по солдатам ВСУ.

Начнем с того, что нам на сегодняшний день известно." повністю https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/21/trupy-pod-makeevkoi
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22.11.2022 18:19 Відповісти
много убитых кацапов не бывает
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22.11.2022 18:42 Відповісти
нараССее так всегда: обосрутся, а виноваты все вокруг. Проклятая сРана раССея - филиал ада на Земле. уродина андрофагов, березовых обезьян,сатанистов, лжецов, воров, лицемеров, красножопых нелюдей...
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22.11.2022 18:54 Відповісти
Скамья для подсудимых необязательна.
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22.11.2022 19:12 Відповісти
А якщо ситуація така - наша ДРГ десь захопила десяток солдатів. Вести їх до своїх немає можливості. Тут самим би вибратись. То що їх залишати живими? Нехай далі воюють?
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22.11.2022 19:31 Відповісти
а ракета в театр, рф розслідує?
відрізання генеталій, розслідує?
недавній розстіл подружжя з двома хлопчиками 13 та 6 років
та пошліть їхні вимого накуй, а розслідуйте сепаратизм в Лаврі
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22.11.2022 19:36 Відповісти
Все просто, мобики массово сдаются в плен, вот и приходится кремлевским выбрасывать такие видео . Для острастки, так сказать. Таких видов будет все больше и больше.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Згодом росіяни сами пристрелять спочатку тих хто не бажає в полон...Не хочеш вмирати - здавайся!! Не хочеш здаватись - вмирай!!
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22.11.2022 20:17 Відповісти
 
 