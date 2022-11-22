Імітація здачі у полон та відкриття вогню по ЗСУ: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових
Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом. Під час досудового розслідування будуть вжиті заходи для встановлення усіх обставин даної події, а також надана правова оцінка всім її учасникам", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.
Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.
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вирок виконали бійці ЗСУ
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так повинно бути і на далі в подібних ситуаціях
Хлопці роблять небезпечну роботу,постійне нервове напруження,стреси не завжди сприяють адекватно прорахувати наслідки тих чи інших вчинків.
якщо їхнє власне, то викладати разом ці два відео на загал це і правда неймовірна тупість і не треба мати більше двох звивин, щоб передбачити наслідки
А брати в полон окупанта завжди небезпечно але Україна багато вже забрала в полон орків тож треба більше знищувати ніж брати в полон.
Не Україна порушила міжнародне право на мирне співїснування,
й не наши воїни порушили право українського народу на
самозахист від проклятих нами кацапськіх виродкив.
Свинорашам місце не на української землі! "Бери шинель,
кіздуй до дому,ти так давно не бачив маму!"💀
Начнем с того, что нам на сегодняшний день известно." повністю https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/21/trupy-pod-makeevkoi
уродина андрофагов, березовых обезьян,сатанистов, лжецов, воров, лицемеров, красножопых нелюдей...
відрізання генеталій, розслідує?
недавній розстіл подружжя з двома хлопчиками 13 та 6 років
та пошліть їхні вимого накуй, а розслідуйте сепаратизм в Лаврі