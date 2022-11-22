Мінфін США виділив Україні додаткові $4,5 млрд на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям

Сполучені Штати виділяють Україні додатково 4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки, йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен.

"Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим категоріям. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна", - ідеться в повідомленні.

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Загалом включно із цією виплатою загальна пряма бюджетна підтримка України з боку США сягає до 13 мільярдів доларів США, заявив американський Мінфін і підкреслив, що також заохочує інших міжнародних приватних і державних донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні.

При цьому, крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США "продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна".