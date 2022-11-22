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Новини
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Мінфін США виділив Україні додаткові $4,5 млрд на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям

гроші,долар

Сполучені Штати виділяють Україні додатково 4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки, йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен.

"Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим категоріям. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Байден просить Конгрес виділити $37,7 млрд на підтримку України

Загалом включно із цією виплатою загальна пряма бюджетна підтримка України з боку США сягає до 13 мільярдів доларів США, заявив американський Мінфін і підкреслив, що також заохочує інших міжнародних приватних і державних донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні.

При цьому, крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США "продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна".

Автор: 

бюджетники (61) гроші (974) допомога (8453) соцвиплати (313) США (23437) Мінфін США (123)


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Топ коментарі
+9
Тепер Трухін стане вчителем, а Тимошенко лікарем?
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22.11.2022 17:45 Відповісти
+7
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слава Америці !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2022 17:51 Відповісти
+3
йой.. я вже подумав ,шо пенцію в доллярах дадуть
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22.11.2022 17:44 Відповісти
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йой.. я вже подумав ,шо пенцію в доллярах дадуть
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22.11.2022 17:44 Відповісти
Так, так. Доженуть і ще дадуть. )
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22.11.2022 18:39 Відповісти
Та ні, таки в долярах....але курс
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22.11.2022 19:40 Відповісти
Тепер Трухін стане вчителем, а Тимошенко лікарем?
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22.11.2022 17:45 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слава Америці !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2022 17:51 Відповісти
Нормальній такой подгон.....
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22.11.2022 17:53 Відповісти
А ми що, вже стали "штатом Америки"?
А скільки прилипне до "зелених ручок"?
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22.11.2022 17:54 Відповісти
А окуповані лікарні ще фінансують, чи припинили?
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22.11.2022 18:01 Відповісти
відновили.
вчора.
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22.11.2022 18:22 Відповісти
Вчителям, пару років взагалі нема за що платити.. нема школи.. школи нема..
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22.11.2022 18:30 Відповісти
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22.11.2022 18:52 Відповісти
То нехай всі жінки-вчителі їдуть за кордон, а ви потім будете навчати нових 10 років, а до того, нехай дітей вчать батьки?
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22.11.2022 21:39 Відповісти
Батьки вже і так вчать три роки..
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22.11.2022 21:58 Відповісти
Хоч з дітьми більше часу проведуть. І самі щось підучать хоч, мови, історію.
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22.11.2022 22:49 Відповісти
Стільки грошеи і як в пісок .
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22.11.2022 18:34 Відповісти
Ото в ОПУ на Новий Рік буде гулянка...
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22.11.2022 19:53 Відповісти
Нічого собі розмір О_О.
Одразу виникає цікавість - вкрадуть 40 чи 60 відсотків?
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22.11.2022 20:42 Відповісти
 
 