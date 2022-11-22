Група сенаторів США закликала Пентагон передати Україні безпілотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal
За даними The Wall Street Journal, група сенаторів США звернулась до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Група з 16 сенаторів вказала, що довгострокова вигода передачі MQ-1C істотна, а постачання такої техніки мають потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.
Як зазначає WSJ, декілька сенаторів Конгресу США просить адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle і надати ці БПЛА.
Розвідувально-ударний БПЛА розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Може перебувати в повітрі до 30 годин, розвиваючи при цьому швидкість до 280 км/год. Багатоцільовий дрон призначений, в першу чергу, для ведення розвідки з дальністю дії до 400 кілометрів, але може виконувати функції ударного безпілотника. Для цього він може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря - земля" або до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.
Раніше повідомлялося, що США не надасть Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки в адміністрації президента Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.
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Нам потрібен "Бородавочник" А-10!
ну смійся далі, буде ще одне підтвердження двої обмеженності
"ну смійся далі, буде ще одне підтвердження двої обмеженності" --- ну куда ж мені до такого "великого стратега" як ти, який думає,що 4 дрони вартістью близько 40 млн доларів зможуть змінити хід війни де воюють практично дві півмільйонні армії, і коли у нас місячні витрати на війну близько мільярда доларів, ти би замість Залужного тут як увірвався би в війну усіх би перебив ,а що саме важливо то з в сотні раз меншими витратами і затратами та й жертв не було б, тому,що тільки ти знаєш як за допомогою 4 безпілотників переломити хід війни
А що до війни не готові то у свого Зе клоуна спитай.
Нах андрюша.
А Вот белом доме - Саливан, и другие «голуби мира».
Прямые угрозы со стороны Израиля в адрес России являются неприемлемыми, даже если бы Россия действительно закупала иранские ракеты.
Это дело России, какие ракеты она намерена закупать и в каком количестве.
Угрозы со стороны Израиля в адрес России ведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами.
Израиль может передать Украине тактическое ракетное оружие Lоra , c дальностью до 400 километров, угрожая тем самым России.
Ракетный комплекс Lоra оценивается , как вооружение уровня HIMARS.
Але що заважає надати Україні літаки?!
Не треба f-16 або f-15: в штатах навалом літаків, що знімалися з озброєння у 80-ті та 90-ті роки!
Нам зараз потрібна штурмова авіація: дайте хоча б А-7 Корсар, яких к вас повно і яки в кращому випадку просто йдуть на утилізацію!
Будуть розповідати, що треба полоси відповідні, відповідний рівень наземного персоналу і ще мільйон відмазок.
Корсари зняли з озброєння у 90-х роках, за чотири місяці можна відновити декілька лесятків машин і підготовити екіпажи!з
Це чудова машина, що тягне шість тон бомб і гармату, маневрена!
Переживаєш, що США трампа не обрали президентом?
Звісно, той би *** собачий дав би, а не зброю!
07.01.2021
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Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников.
«Присутствие американских союзников на территории страны предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами, - подчеркивается в сообщении. - Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности».
вглиб мосоковії.
Кацапы - главные враги Украины и всего мира.
Смерть рашистским оккупантам.
"Among the signatories are Sen. Joni Ernst (R., Iowa), Sen. James Inhofe (R., Okla.), Sen. Tim Kaine (D., Va.), Sen. Joe Manchin (D., W.Va.) and Sen. Mark Kelly (D., Ariz.)."
Тут вина исполнительной власти - Белого дома их назначенцев в минобороны
"захоплення технологій" - БРЕХНЯ!
Адміністрація Байдена цинічно бажає виснажити Рашку за найменших витрат своїх грошей, ціною життів українців.
"Тільки бізнес, нічого більшого".
Грубо, але нажаль недалеко від істини. Ми ж ту ж саму ядерну зброю віддали жахливо
позорно як папуаси за бусіки і дзеркальця. Треба звикати - у всьому світі ржуть з таких
блажених і не поважають, так, поважають відвагу і "прагнення до свободи", але як націю
не поважають, бо ради не можемо дати навіть одній Коломойщі яка нагло грабує Україну
на 5 міліардів доларів.
Не поважають на Заході народи які не знають що вони хочуть і які голосують "по пріколу",
а хто таких поважає. Немає амбіцій, немає планів, є тільки рефлексії, від кацапів нажаль
далеко ми не відійшли. Яка ціна життя людини в самій Україні як що мажор збивший
людину насмерть завтра вже в кабакє з друзями святкує свою свободу і суддя дає йому
свої вибачення.
Чи поважав Степан Бандеру совків які продавали Україну за ковбасу, так і Зе виборці продавали Україну за савдепівські обіцянки.
Так що йди по адресі руцкого корабля зі своїми Зе ватніками.