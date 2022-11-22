Група сенаторів США закликала Пентагон передати Україні безпілотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, група сенаторів США звернулась до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Група з 16 сенаторів вказала, що довгострокова вигода передачі MQ-1C істотна, а постачання такої техніки мають потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

Як зазначає WSJ, декілька сенаторів Конгресу США просить адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle і надати ці БПЛА.

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Розвідувально-ударний БПЛА розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Може перебувати в повітрі до 30 годин, розвиваючи при цьому швидкість до 280 км/год. Багатоцільовий дрон призначений, в першу чергу, для ведення розвідки з дальністю дії до 400 кілометрів, але може виконувати функції ударного безпілотника. Для цього він може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря - земля" або до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.

Раніше повідомлялося, що США не надасть Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки в адміністрації президента Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.