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Група сенаторів США закликала Пентагон передати Україні безпілотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal

grey,безпілотник,eagle

За даними The Wall Street Journal, група сенаторів США звернулась до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Група з 16 сенаторів вказала, що довгострокова вигода передачі MQ-1C істотна, а постачання такої техніки мають потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

Як зазначає WSJ, декілька сенаторів Конгресу США просить адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle і надати ці БПЛА.

Також читайте: США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, - CNN

Розвідувально-ударний БПЛА розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Може перебувати в повітрі до 30 годин, розвиваючи при цьому швидкість до 280 км/год. Багатоцільовий дрон призначений, в першу чергу, для ведення розвідки з дальністю дії до 400 кілометрів, але може виконувати функції ударного безпілотника. Для цього він може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря - земля" або до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.

Раніше повідомлялося, що США не надасть Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки в адміністрації президента Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Автор: 

безпілотник (4357) зброя (7537) Пентагон (1438) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+13
Навіщо цей цирк, коли можна пролобіювати кілька цехів з виробництва компонентів до ракет Вільха і Сапсан на території Польщі, Словаччини, Румунії або Іспанії.
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22.11.2022 18:27 Відповісти
+10
Скільки можна соплі жувати?
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22.11.2022 18:00 Відповісти
+8
ви жартуєте? в цих безпілотниках такі технології, що штуки 4 змінять хід війни кардинально
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22.11.2022 18:10 Відповісти
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Скільки можна соплі жувати?
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22.11.2022 18:00 Відповісти
Цей бпла тільки шайтанів в Афганістані гоняти

Нам потрібен "Бородавочник" А-10!
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22.11.2022 18:34 Відповісти
💯
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22.11.2022 19:30 Відповісти
вони потрібні нам сотнями - щоб дійсно змінювати поле битви...
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22.11.2022 18:01 Відповісти
в США їх 200-250шт тільки)))які сотні нам
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22.11.2022 18:06 Відповісти
Та і трьох штух достатньо,щоб ваньки палали. Але ж..."єскалація"..
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22.11.2022 18:16 Відповісти
Якщо дадуть декілька комплексів це вже супер.400 км розвідка це вся Білорусь ,Крим і ще 400 км Росії від кордону.
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22.11.2022 18:17 Відповісти
ви жартуєте? в цих безпілотниках такі технології, що штуки 4 змінять хід війни кардинально
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22.11.2022 18:10 Відповісти
4 мало давайте 108 ,через месяц В С У будут в владивастоке )
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22.11.2022 18:20 Відповісти
щось мені здається, що і 4 штук вистачить для владівостока
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22.11.2022 18:39 Відповісти
"що штуки 4 змінять хід війни кардинально" давно так не сміявся 4 безпілотники загальною вартістю 40 млн доларів можуть змінити хід війни кардинально Дуже "сильна" заява звичайно Це перше,а друге те,що ці безпілотники нікуди не продаються і не надаються від слова зовсім, ні в Ізраїль ні в любу другу державу НАТО,тому,що США бояться щоб ні китайози ні кацапи ні будь хто інший ці технології не вкрав, тому думати,що США надасть з якогось дива ці безпілотники Україні не має сенсу. От що вони можуть зробити,це забрати всі ці технології з цього безпілотника і поставити ті які не несуть такої цінності, і уже такими надавати нам. Але це також було б непогано
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22.11.2022 18:53 Відповісти
безпілотник, який "бачить" на 400 кілометрів вглиб территорії противника, який може летіта на висоті, до якої не дістають засоби ппо, і може з тієї висоти жахнути бімбою або хелфаєром, не змінять хід війни?
ну смійся далі, буде ще одне підтвердження двої обмеженності
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22.11.2022 19:19 Відповісти
"не змінять хід війни?" --- ні звичайно,штука це крута,але таких потрібно мінімум штук хоча б 30-40 щоб було відчутно хоч якийсь вплив.а не 4

"ну смійся далі, буде ще одне підтвердження двої обмеженності" --- ну куда ж мені до такого "великого стратега" як ти, який думає,що 4 дрони вартістью близько 40 млн доларів зможуть змінити хід війни де воюють практично дві півмільйонні армії, і коли у нас місячні витрати на війну близько мільярда доларів, ти би замість Залужного тут як увірвався би в війну усіх би перебив ,а що саме важливо то з в сотні раз меншими витратами і затратами та й жертв не було б, тому,що тільки ти знаєш як за допомогою 4 безпілотників переломити хід війни
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22.11.2022 19:56 Відповісти
а ну розкажи, військовий експєрд, який радіус дії у установки бук чи с-300, с-400?
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22.11.2022 20:42 Відповісти
бачу у тебе знатно підгоріло від того,що ти зрозумів,що зморозив справжню дікуху,та до такої степені,що поліз в епілептичних від злості припадках шукати інфу в інтернеті,щоб хоч якось реабілітуватися
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22.11.2022 21:12 Відповісти
зрозуміло, ти свідок сєкти аналоговнєтної зброї расянської армії
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22.11.2022 21:44 Відповісти
Злив зарахований,іди учи матчасть синок, і не розказуй,що за допомогою 4 дронів можна кардинально змінити хід величезної війни,з тебе навіть діти будуть сміятися "Може летіта на висоті, до якої не дістають засоби ппо" - 9000 це звичайно ж висота до якої не дістають зсоби ППО,я це запамятаю на довго,буде мені піднімати настрій ,тому,що ще в 70х роках минулого століття таку висоту ППО спокійно досягали,але хто ж я такий щоб суперечити "великому генералісімусу" Борментальчику Великому, який за допомогою 4 дронів розрулює цілі війни
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22.11.2022 21:53 Відповісти
"який може летіта на висоті, до якої не дістають засоби ппо" - гранична можлива висота польоту у Gray Eagle 9000 км, якщо ти не в курсі то навіть сраний "Бук" має дальність до 16км, Боїнг який збили 2014 року над донецьком кацапи Буком, летів майже на висоті 11 тися км, про що ти взагалі тут розказуєш?
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22.11.2022 20:16 Відповісти
Хід війни змінять чотири В-52 але ж хто їх нам дасть...
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22.11.2022 20:32 Відповісти
хто швидше один одного побачить - установка бук чи безпілотник, який бачить за 400 кілометрів?
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22.11.2022 20:41 Відповісти
с400 має дальність виявлення 600 км
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22.11.2022 21:13 Відповісти
🤣😂😄😄😆😆
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22.11.2022 21:43 Відповісти
АНАЛОГВНЄТ ?
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22.11.2022 23:56 Відповісти
до войны тоже расказывали что у кацапов ничего не едет,не стреляет,не летает,а если взлетает то падает,возникает вопрос,каким это тогда образом у нас уничтожено пол енергетики,кучу городов и сел и погибло кучу народа? А вот если бы нормально готовились и учитовали все сильные и слабые стороны врага то все было бы по другому,но вижу что у нас все равно хватает дурачков которые сидят и продолжают расказывать что у кацапов ничего не стреляет даже после того горя что у нас уже произошло,такие преимущественно сидят вдома на диванах,попали бы на фронт увидели бы совсем другую картину и уже бы чушь не несли
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23.11.2022 08:49 Відповісти
Ще напиши про підлодки кацапські які плавають під водою зі швидкістю 400 км на годину.
А що до війни не готові то у свого Зе клоуна спитай.
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23.11.2022 14:27 Відповісти
"Ще напиши про підлодки кацапські які плавають під водою зі швидкістю 400 км на годину." --- я пишу то что есть по факту, сказки свои оставь при себе, я в отличии от таких сказочников не сижу и не расказываю что ход войны можно изменить с помощью 4 дронов, и не прячу голову в песок как страус который не замечает угрозы,а если такая угроза есть то пытаюсь адекватно ее оценить без шапкозакидательства и подготовится, а такие как ты и твой любимчик клоун как раз из за того что орали до войны что в кацапов ничего не едет,не стреляет теперь сидят и чешут репу "а почему это у нас уничтожены 50% енергетики,кучу городов и сел и кучу погибшых,как же так??? Ведь у кацапов ничего не едет,не стреляет,можно ж было спокойно ехать на шалыки отдыхать на 9 мая!!!"
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23.11.2022 14:36 Відповісти
Андрюша ти мабуть героїчно з окопів пишеш яка у кацапів гарна техніка, поважаю )
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24.11.2022 14:43 Відповісти
мне от убогих уважения не нужны,так что не напрягайся
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24.11.2022 22:54 Відповісти
Ти до всього ще тупенький, сарказм не розрізняєш...
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24.11.2022 22:58 Відповісти
поумнее чем такие дискотечные пуделя как ты
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24.11.2022 23:02 Відповісти
Коли дебіл себе називає розумним це щось....
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24.11.2022 23:07 Відповісти
Хорошо о себе сказал,в этом с тобой не согласится сложно
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24.11.2022 23:10 Відповісти
Лягай спати, завтра в школу, досі мені х*йню свою писати як що нічого сказати.
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24.11.2022 23:25 Відповісти
"завтра в школу" --- ту согласен,иди ложись,негоже если проспишь, нужно гризть гранит науки,может и поумнеешь,добьешся каких либо высот, поступишь в пту какое нибудь,выучишся на сантехника,будешь ходить туалеты по квартирах ставить и прочищать,это грамотно
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24.11.2022 23:34 Відповісти
Тебе ж послали по адресі, чи дебільний навіть зрозуміти це.
Нах андрюша.
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24.11.2022 23:47 Відповісти
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22.11.2022 18:12 Відповісти
Куди вже далі ескалувати.В Україні й так ескалація,а далі рашисти не полізуть
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22.11.2022 18:12 Відповісти
бояться шоб рашка за один день не розвалилась на шматки..а поступово стягують петлю на шиї кремлядям ,змащуючи помало шнурок поставками зброї
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22.11.2022 18:12 Відповісти
Нажаль в Пентагоні зараз керують брудні ганчірки. "Єскалація"- ось їхня мантра.
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22.11.2022 18:14 Відповісти
В Пентагоне « наши люди»- Остин и генералы.

А Вот белом доме - Саливан, и другие «голуби мира».
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22.11.2022 18:55 Відповісти
РФ опровергли обвинения со стороны Израиля и США в намерении закупить иранские баллистические ракеты.
Прямые угрозы со стороны Израиля в адрес России являются неприемлемыми, даже если бы Россия действительно закупала иранские ракеты.
Это дело России, какие ракеты она намерена закупать и в каком количестве.
Угрозы со стороны Израиля в адрес России ведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами.
Израиль может передать Украине тактическое ракетное оружие Lоra , c дальностью до 400 километров, угрожая тем самым России.
Ракетный комплекс Lоra оценивается , как вооружение уровня HIMARS.
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22.11.2022 18:16 Відповісти
достатньо перестати лікарства постачати...
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22.11.2022 18:35 Відповісти
Лекарства попадают в Россию, так же, как и комплектующие иранских дронов: из США, ЕС, Турции...
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22.11.2022 21:21 Відповісти
Добре, нехай ці дрони містять новітні технології і штати бояться, що вони можуть дістатися кацапам.
Але що заважає надати Україні літаки?!
Не треба f-16 або f-15: в штатах навалом літаків, що знімалися з озброєння у 80-ті та 90-ті роки!
Нам зараз потрібна штурмова авіація: дайте хоча б А-7 Корсар, яких к вас повно і яки в кращому випадку просто йдуть на утилізацію!
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22.11.2022 18:18 Відповісти
аналітики та військові ,ще хвалять А-10.."Бородавочника"
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22.11.2022 18:21 Відповісти
Це точно не дадуть!
Будуть розповідати, що треба полоси відповідні, відповідний рівень наземного персоналу і ще мільйон відмазок.
Корсари зняли з озброєння у 90-х роках, за чотири місяці можна відновити декілька лесятків машин і підготовити екіпажи!з
Це чудова машина, що тягне шість тон бомб і гармату, маневрена!
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22.11.2022 18:30 Відповісти
А-10 ще в США будуть років з двадцять працювати
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22.11.2022 18:36 Відповісти
Нам від цього користі мало.
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22.11.2022 18:37 Відповісти
Вони по арті мають м109 на зберіганні 500 шт. За 9 місяців не отримали від них жодної САУ. М198 причіпна 155 знята з озброєння, кількість в районі 1000. Жодної. Атакмс 90 років на 160 км, скоро вийдуть строки зберігання твердого палива в них і будуть утилізувати. Жодної. Про літаки, гелікоптери, танки можна і не говорити.
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22.11.2022 18:48 Відповісти
Чого ти переймаєшся?
Переживаєш, що США трампа не обрали президентом?
Звісно, той би *** собачий дав би, а не зброю!
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23.11.2022 09:35 Відповісти
а ще оцей красунчик розвідувально-ударний General Atomics MQ-9 Reaper
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22.11.2022 18:18 Відповісти
MQ-9 Reaper - це взагалі монстр! такая штука отпєнєтрейтіт расянську армію мародьоров та вбивць до стану "їх тут дньом-с-агньом-не-сищіш"
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22.11.2022 18:43 Відповісти
На ето Байден пойтіть нє может, чтобьі нє рассєрдіть парашечку!
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22.11.2022 18:18 Відповісти
Давно пора!
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22.11.2022 18:21 Відповісти
БПЛА MQ-9 Reaper размещены на базе ВВС в Румынии

07.01.2021

457

Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников.
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22.11.2022 18:26 Відповісти
MQ-9 Reaper производится компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его вес - 2,22 т, дальность полета - 1 850 км, максимальная высота - 15 240 м, максимальная скорость - 370 км/ч. Беспилотник, оснащенный пропеллером с четырьмя лопастями, спроектирован на основе известной модели MQ-1 Predator.
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22.11.2022 20:29 Відповісти
«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, - отмечает румынское военное ведомство, - а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации в Румынии».

«Присутствие американских союзников на территории страны предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами, - подчеркивается в сообщении. - Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности».
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22.11.2022 20:31 Відповісти
Навіщо цей цирк, коли можна пролобіювати кілька цехів з виробництва компонентів до ракет Вільха і Сапсан на території Польщі, Словаччини, Румунії або Іспанії.
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22.11.2022 18:27 Відповісти
Як Вільха та Сапсан замінять Gray Eagle?
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22.11.2022 20:16 Відповісти
Таким, що бойова частина Вільхи і Сапсана на порядок більш потужна, ніж у Хеллфаєра, а вразливість до ППО і РЕБ на порядок нижча.
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22.11.2022 22:34 Відповісти
Бойова частина - це лише один бік. Порівняйте ще також дальність.
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23.11.2022 07:44 Відповісти
Дальність Ріпера - до зони ППО. Імовірно він більш помітний, ніж Байрактар. І в десять разів дорожчий.
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23.11.2022 08:37 Відповісти
Я б краще проголосував за Грім 2 і прості аналоги німецьких Фау 2 які б летіли мінімум на 500 км
вглиб мосоковії.
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22.11.2022 23:58 Відповісти
берегут технику, береч людей надо, а этот хлам еще сделают
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22.11.2022 18:28 Відповісти
А чтобы не ипать никому мозги, дайте лучше парочку томагавков, со взрослой боеголовкой...
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22.11.2022 18:28 Відповісти
Дадуть не дадуть -- гадання а згасають життя наші .
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22.11.2022 18:29 Відповісти
Ось що таке правильні сенатори в США )
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22.11.2022 18:42 Відповісти
І що цікаво-10 республіканців та 6 демократів
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23.11.2022 04:14 Відповісти
Республіканцям залишилась *дрібниця* - замінити зашквареного трампа на когось нового з переконаннями а-ля Маккейн !)
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26.11.2022 13:17 Відповісти
Вам теж його зачіска не подобається?
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26.11.2022 16:02 Відповісти
Пздц.... виходить на думку Байдена чи адміністрації можливість України ефективніше є#ашити рашистів то "ескалація конфлікту" .... с-ка вони реально живуть у іньшому , якомусь своєму світі.... аби ленд-ліз належно зробили й надали танків штук 1000 та літаків штук 300 то вже ЗСУ можливо б Крим звільняли й втрат було б меньше серед Українців. Щось дуже мутне у світі робиться.... дуже мутне....
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22.11.2022 18:47 Відповісти
Великою кров'ю це все робиться. Якби нам надали хоча б половину того що ви написали ще влітку весь цей жах закінчився б нашою перемогою.
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22.11.2022 18:51 Відповісти
Робиться гадство,******** і обжирацтво,ось що!
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22.11.2022 18:51 Відповісти
Да, бл&дство параши налицо!

Кацапы - главные враги Украины и всего мира.

Смерть рашистским оккупантам.
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22.11.2022 18:58 Відповісти
Група з 16 сенаторів... З якої партії: Байдена, чи Трампа? "Вот в чьом вопрос?
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22.11.2022 19:00 Відповісти
А першоджерело перевірити?

"Among the signatories are Sen. Joni Ernst (R., Iowa), Sen. James Inhofe (R., Okla.), Sen. Tim Kaine (D., Va.), Sen. Joe Manchin (D., W.Va.) and Sen. Mark Kelly (D., Ariz.)."
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22.11.2022 19:09 Відповісти
Нет разницы - в этом пожалуй единственном вопросе они голосуют не по партийной линии
Тут вина исполнительной власти - Белого дома их назначенцев в минобороны
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22.11.2022 19:18 Відповісти
Є різниця, бо ж тут усі волають , що республіканці не бажають допомагати Украіні. А розклад такий 10 рспубліканців, 6 демократів https://www.ernst.senate.gov/imo/media/doc/2022-11-22_ernst_manchin_gray_eagle_letter.pdf
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23.11.2022 04:16 Відповісти
10 трампістів, якщо ви не проти. Хоча для вас республіканець=трампіст=путініст. Оригінал листа тут https://www.ernst.senate.gov/imo/media/doc/2022-11-22_ernst_manchin_gray_eagle_letter.pdf
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23.11.2022 04:18 Відповісти
Звичайно! Однак Цензор НЕТ міг би спрощувати нам... Я б добавив в коментарі, що то є добрий знак, що сенатори з різних партій ... Дякую.
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22.11.2022 19:18 Відповісти
"ескалація конфлікту" - БРЕХНЯ!
"захоплення технологій" - БРЕХНЯ!
Адміністрація Байдена цинічно бажає виснажити Рашку за найменших витрат своїх грошей, ціною життів українців.
"Тільки бізнес, нічого більшого".
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22.11.2022 20:14 Відповісти
Звиняюсь, а що Українці зробили щоб у світі їх не сприймали як "героїчне" убойне мясо.
Грубо, але нажаль недалеко від істини. Ми ж ту ж саму ядерну зброю віддали жахливо
позорно як папуаси за бусіки і дзеркальця. Треба звикати - у всьому світі ржуть з таких
блажених і не поважають, так, поважають відвагу і "прагнення до свободи", але як націю
не поважають, бо ради не можемо дати навіть одній Коломойщі яка нагло грабує Україну
на 5 міліардів доларів.
Не поважають на Заході народи які не знають що вони хочуть і які голосують "по пріколу",
а хто таких поважає. Немає амбіцій, немає планів, є тільки рефлексії, від кацапів нажаль
далеко ми не відійшли. Яка ціна життя людини в самій Україні як що мажор збивший
людину насмерть завтра вже в кабакє з друзями святкує свою свободу і суддя дає йому
свої вибачення.
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23.11.2022 00:06 Відповісти
Боже ж ти мій, яка тупість та зневага
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23.11.2022 15:23 Відповісти
Чмиріха, за що тебе поважати як що в теме мізок відсутній...
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24.11.2022 14:41 Відповісти
Мені твоє відношення до **аки. Ти націю зневажаєш, дебіл
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24.11.2022 17:51 Відповісти
Зебілка, нація це Українці, а ті що голосують за клоунів і савдепівську ностальгію з колбасою по 2. 20 це прокацапське бидло близьке до донбасянських сепарів, і дуже ватне, можливо таке як ти.
Чи поважав Степан Бандеру совків які продавали Україну за ковбасу, так і Зе виборці продавали Україну за савдепівські обіцянки.
Так що йди по адресі руцкого корабля зі своїми Зе ватніками.
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24.11.2022 19:03 Відповісти
Ідіот, я вже 25 років як не живу в Україні, а ти мені Зе шиєш
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24.11.2022 23:41 Відповісти
А мізками вата повна, качай мозок, інтелект, вчи історію України, не виставляй себе на глум.
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24.11.2022 23:48 Відповісти
 
 