Майже 20 мільйонів українців отримують виплати або користуються соціальними послугами, - Шмигаль

Україна продовжує виконувати соціальні зобов’язання. Наразі соціальними виплатами та послугами охоплено майже 20 млн українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Майже 20 мільйонів українців сьогодні отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами", - наголосив Прем’єр.

Він нагадав, що цього року, попри всю складність ситуації, не було затримок із виплатами пенсій та соціальних допомог. Із березня по жовтень було виплачено 387 млрд грн пенсій, які до того ж були проіндексовані.

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Крім того, майже 6 млн громадян України були охоплені різними видами соціальних допомог, яких загалом протягом десяти місяців було виплачено понад 137 млрд грн.

"Цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 млрд грн. Це допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема дітям, з інвалідністю", - підкреслив Шмигаль і додав, що держава та уряд продовжать допомагати українцям.

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