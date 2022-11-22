Майже 20 мільйонів українців отримують виплати або користуються соціальними послугами, - Шмигаль
Україна продовжує виконувати соціальні зобов’язання. Наразі соціальними виплатами та послугами охоплено майже 20 млн українців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Майже 20 мільйонів українців сьогодні отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами", - наголосив Прем’єр.
Він нагадав, що цього року, попри всю складність ситуації, не було затримок із виплатами пенсій та соціальних допомог. Із березня по жовтень було виплачено 387 млрд грн пенсій, які до того ж були проіндексовані.
Крім того, майже 6 млн громадян України були охоплені різними видами соціальних допомог, яких загалом протягом десяти місяців було виплачено понад 137 млрд грн.
"Цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 млрд грн. Це допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема дітям, з інвалідністю", - підкреслив Шмигаль і додав, що держава та уряд продовжать допомагати українцям.
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Зелень бреше! Як завжди!
"Золоті Яйця Долі"
Учителів Подільська змушують перераховувати одноденний заробіток на рахунок фонду, яким керує «слуга народу».
За даними порталу «Опендатабот», благодійну організацію «Благодійний фонд «Загальна справа», на рахунки якого освітянам належить відправляти гроші, засновано 16 фізичними особами, більшість із яких так чи інакше пов'язані зі «Слугою народу«.
»Добрий день, шановні колеги!
Необхідно написати заяву про утримання одноденного заробітку для ЗСУ.
Заява має бути завтра обов'язково. Заява пишеться від руки».
Такі повідомлення вже тиждень отримують подільські вчителі. Хтось у приват, хтось у чати. Причому випадок це далеко не перший. На умовах анонімності вчитель української мови та літератури розповів «Думській» подробиці цієї скандальної історії.
«Спочатку зняли на канікулах частину зарплати, але тільки у вчителів Подільська. Я питав колег із району - вони з повним окладом. Мало того, зараз змушують обов'язково заяву йти писати. Батрачиш у цій школі, а зарплата все менша», - скаржиться наш співрозмовник.
Є, безумовно, й ті, хто відмовляється, з такими окремо розмовляє керівник міського управління освіти Володимир Самборський (він відомий нашим читачам передусім завдяки публікаціям про жахіття, що коїлися в притулку «Світанок»). Але «бунтарів» не так багато, нарікає він.
А тепер найпікантніша подробиця - благодійний фонд, на рахунки якого вчителі перераховують гроші, безпосередньо пов'язаний із керівництвом міста.
Так, керує фондом «зелений» депутат Подільської міськради Максим Вакула, одна із засновників - Лілія Вакула.
Олександр Задорожний - друг головного «слуги» району Олега Албанського, його однопартієць і за сумісництвом чоловік першої віцемера Людмили Задорожної.
Крім того, засновники - депутати міськради: Марія Тепла (та її чоловік Дмитро Теплий), Володимир Кузін та Ірина Малохович. Є там і інші «наближені». Наприклад, Роман Прокопчук - смм-спеціаліст, він веде сторінку міста в соцмережі.
Ще один момент - заснований БФ - 3 листопада, тобто якраз під цю «акцію».
Після того, як ця історія спливла в соцмережах, вчителів знову почали збирати. Звинувачувати в тому, що не тримають язика за зубами, дорікати невдячністю, і знову просити писати заяви про перерахування одноденного заробітку.
Звернули увагу на скандал і в керівництві області. Поки, щоправда, тільки на словах.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!