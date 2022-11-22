Країни Заходу планують встановити граничну ціну на російську нафту вже завтра, - WSJ

Країни G7 та Євросоюзу планують встановити граничну ціну на російську нафту 23 листопада.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела, знайомі з переговорами, повідомили виданню, що обговорюється рівень 60 або 70 доларів за барель.

Так країни розраховують скоротити доходи від експорту російських енергоносіїв і уникнути різкого зростання цін на нафту з 5 грудня, коли набуде чинності європейське ембарго на імпорт російської нафти.

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Країни "Групи семи", ЄС та Австралія заборонять надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо вона продаватиметься за ціною, вищою за встановлену. Союзники розраховують скористатися своїм контролем здебільшого світового морського страхування, фінансування та судноплавних послуг, щоб диктувати умови, пише WSJ.