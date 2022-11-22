УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7085 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
7 816 55

Країни Заходу планують встановити граничну ціну на російську нафту вже завтра, - WSJ

россия,нефть

Країни G7 та Євросоюзу планують встановити граничну ціну на російську нафту 23 листопада.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела, знайомі з переговорами, повідомили виданню, що обговорюється рівень 60 або 70 доларів за барель.

Так країни розраховують скоротити доходи від експорту російських енергоносіїв і уникнути різкого зростання цін на нафту з 5 грудня, коли набуде чинності європейське ембарго на імпорт російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втратила 90% ключових ринків нафти у Європі ще до початку дії нових санкцій, – Bloomberg

Країни "Групи семи", ЄС та Австралія заборонять надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо вона продаватиметься за ціною, вищою за встановлену. Союзники розраховують скористатися своїм контролем здебільшого світового морського страхування, фінансування та судноплавних послуг, щоб диктувати умови, пише WSJ.

Автор: 

G-7 G7 (1049) нафта (5595) росія (66125) санкції (12131) Євросоюз (13680)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
22.11.2022 20:03 Відповісти
+14
70 вообще не о чем. 60 чуть лучше, но в идеале 40, практически вся нефть которая добывается в северных регионах станет нерентабельной
показати весь коментар
22.11.2022 20:03 Відповісти
+14
Даешь 10$ за барель!?!

Как в старые добрые времена при Рейгане.
показати весь коментар
22.11.2022 20:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.11.2022 20:03 Відповісти
і задарма ! 😂
показати весь коментар
22.11.2022 21:09 Відповісти
70 вообще не о чем. 60 чуть лучше, но в идеале 40, практически вся нефть которая добывается в северных регионах станет нерентабельной
показати весь коментар
22.11.2022 20:03 Відповісти
да, но тогда придется кацапов бесплатно хлебом кормить, а так будут покупать на оставшиеся 20 баксов
показати весь коментар
22.11.2022 20:20 Відповісти
Ціна рашкованського юралсу - собівартість (включно із баландою для вахтовиків) + зверху пачка папірос без фільтру (для заохочення) ! 👿
показати весь коментар
22.11.2022 20:32 Відповісти
25 долларов за баррел. Делайте ставки, господа.
показати весь коментар
22.11.2022 20:36 Відповісти
Не зараз, а років через десять, коли китайози сонячні панелі будуть за ціною картону продавати

От тоді погуляєм на похоронах рашки
показати весь коментар
22.11.2022 21:12 Відповісти
В РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ ЗАЛОЖЕНА ЦЕНА 40.

ТАК 40 И ВВОДИЛИ БЫ!
показати весь коментар
22.11.2022 20:50 Відповісти
40 без учета прибыли, то есть они на 40 имеют доходность. которая у них заложена в бюджет.
я вас правильно понял ?
показати весь коментар
22.11.2022 20:57 Відповісти
бюджет сверстан из учета цены на нефть 40.
показати весь коментар
22.11.2022 21:06 Відповісти
Тебе не надоело унижаться на этом сайте?
показати весь коментар
22.11.2022 22:40 Відповісти
Как бы там ни было,даже если по 60$.это уже большая помощь шизанутому деду! ничего личного,просто бизнес!
показати весь коментар
22.11.2022 21:43 Відповісти
Шо тут гадати -- ціна затрат на видобуток а там або даром віддаваи або запасаися .
показати весь коментар
22.11.2022 20:06 Відповісти
Даешь 10$ за барель!?!

Как в старые добрые времена при Рейгане.
показати весь коментар
22.11.2022 20:06 Відповісти
тоді треба повернутись в савєцкій союз..світ змінився на глобальну економіку..
показати весь коментар
22.11.2022 20:21 Відповісти
Рейган з Тетчер вміли повернути савецкій союз куди треба 😕
показати весь коментар
22.11.2022 20:34 Відповісти
Рейган і Тетчер-то якраз початки того розвалу і робили.Вони були впливовими людьми в світі ,не те що нинішня камарілья..всього бояться і трясуться..а савецкій союз був більш потужнішим ніж нинішня рашка.
показати весь коментар
22.11.2022 21:26 Відповісти
This was brent, urals was $6.
показати весь коментар
22.11.2022 20:39 Відповісти
Гарна ціна!
Беру кілька бочонків! 😂

Хоч жижа і не треба, але ціна "інтєрєсна"! 😂
показати весь коментар
22.11.2022 21:15 Відповісти
Глупость какая, а если цена упадет? Надо было брать за минусом к примеру 30 % от рыночной стоимости, иначе может дичь получиться.
показати весь коментар
22.11.2022 20:06 Відповісти
Ето врємєнно.
Подивляться як працює і крантик прикрутять

Все в руках Божої Сємьорки!
показати весь коментар
22.11.2022 20:36 Відповісти
Сейчас все зависит от Турции. Если так будут держать, то ни по какой цене не продадут без страховки.
показати весь коментар
23.11.2022 12:33 Відповісти
это МАКСИМАЛЬНАЯ цена, по которой они смогут продавать нефть.
показати весь коментар
22.11.2022 20:52 Відповісти
Тысячи голодных нефтяников объявят охоту на ху@ло .
показати весь коментар
22.11.2022 20:09 Відповісти
стануть на коліна і будуть молити пуйла.оце їх протест
показати весь коментар
22.11.2022 20:18 Відповісти
Не факт.
На "Сілє Сібірі" гастери за кидалово з зарплатою рознесли к епеням будівельне обладнання
показати весь коментар
22.11.2022 20:38 Відповісти
я бачив то відео.. бились за їжу в столовій..одним краще давали іншим похльобку...там багато китайців працюють...То китайці більше бунтують.не просто багато, а цілі міста вже є.вивіски..магазини по китайському написані..якась сибірячка знімала на відео,то там просто автобусами приїзжають китайці на роботу,а вона каже---пасматрітє..--єто развє расия..
показати весь коментар
22.11.2022 21:23 Відповісти
Та таке! Будуть тільки жалюгідно нити як ті мобіки і челобітні писати.
показати весь коментар
22.11.2022 21:12 Відповісти
Оцените лучше касапского раба, чтобы мы понимали за сколько можно парить их оптом..
показати весь коментар
22.11.2022 20:12 Відповісти
Якщо встановлять 70 то це взагалі ні про що.... Як завжди на пів шишечки вводять санкції
показати весь коментар
22.11.2022 20:13 Відповісти
ерунда це все, крім як до підвищення вартості нафти це більше ні до чого не приведе.
показати весь коментар
22.11.2022 20:22 Відповісти
Дякуємо, звісно, але що це таке за обмеження?
Зараз нафта марки Brent - коштує ~ 89$.
Російська нафта Urals із-за якості, та токсичності(не нафти, а Росії, як країни), продавалась з дисконтом в 20%
89*20% =~71$ станом на сьогоднішній день. То що це за обмеження ціни в 70$?
Вона і зараз по такій цін продається.
показати весь коментар
22.11.2022 20:26 Відповісти
Не на сегодняшний день, а спот-конктракты. Вы разницу понимаете?
показати весь коментар
22.11.2022 21:10 Відповісти
вони десь 5 або 10 разiв збираются і нічого ніяк не приймуть. Зважаючи на те, що за останні півроку Европа взагалі нічого розумного не народила, то й сподіваться на якийсь прорив не варто.
показати весь коментар
22.11.2022 20:27 Відповісти
постав свою автівку на прикол, ходи пішки на роботу і тоді патякай
показати весь коментар
22.11.2022 21:18 Відповісти
рашка потроху скуповує тіньовий флот сірих танкерів для перевантаження нафти безпосередньо в морі не заходячи в порти...... потрібно із запровадженням санкцій одночасно посилити контроль за такими операціями і конфісковувати судна.... без цього це буде бутофорія.....
показати весь коментар
22.11.2022 20:30 Відповісти
Без транспондера ці танкери не відслідкуєш.
Хіба що за супутниками, але для цього треба буде найняти тисячі спостерігачів, а потім ще й доводити у судах
показати весь коментар
22.11.2022 20:42 Відповісти
згоден, але може й могуче НАТО візьме на себе хоть щось.....
показати весь коментар
22.11.2022 20:45 Відповісти
Теротеріальні води!
Піратство, сер!

Тут не натою треба, а ієзуітством...
показати весь коментар
22.11.2022 21:19 Відповісти
рашка потроху скуповує тіньовий флот сірих танкерів

А у сірих танкерів є страховки?
показати весь коментар
22.11.2022 22:45 Відповісти
1000...
показати весь коментар
22.11.2022 20:32 Відповісти
Обмеження повинні для початку запрацювати, далі вже легше буде рухати планку.
А вважати себе розумнішим за експертів G7 надто самовпевнено.
показати весь коментар
22.11.2022 21:06 Відповісти
я не вважаю їх дурнішими за себе.

я вважаю, що за Україну вони менше переживають, ніж я)))
показати весь коментар
22.11.2022 21:11 Відповісти
Так і повинно бути, кому як не нам переживати за свою країну?
Зрозуміло, що союзники «ситуативні», у більшості об'єднанні «проти кацапів», а не «за Україну»… частково через те, що ми не змогли стати частиною Європи за час незалежності, і зараз вимушені доводити кров'ю, що достойні там бути серед «перших»… правда треба ще щось зробити з владою, що об'єднана грошима, а не ідеєю відродження України.
Алесприйняття змінюється, завдяки волі Українсько народу та ЗСУ! Тож будьмо вдячні за допомогу яку нам надають, дякувати Богу її стає дедалі більше.
показати весь коментар
22.11.2022 22:11 Відповісти
выпустите Венесуэллу на рынок. она лидер по запасам нефти. она весь мир нефтью зальет.

да , там диктатура, как и в россии. но они хотя бы войны не начинают.
показати весь коментар
22.11.2022 20:54 Відповісти
Не начинают, потому что денег нет. Если б эти Мадуры торговали нефтью, накупили бы оружия и уже б как минимум Южная Америка полыхала
показати весь коментар
22.11.2022 21:05 Відповісти
Доречі, після ослаблення/розвалу кацапстану, з Мадуро набагато легше буде «розібратися»
показати весь коментар
22.11.2022 21:07 Відповісти
у них нет таких целей.

а америка на них обиделась, потому что они американские нефтедобывающие предприятия национализировали.
показати весь коментар
22.11.2022 21:08 Відповісти
Что то там Болгария в обход санкций, контракт заключила до конца 2024 года.
показати весь коментар
22.11.2022 21:02 Відповісти
Ох же и гниль кацапская.Поговорим про убитых вами детей?
показати весь коментар
22.11.2022 22:42 Відповісти
кацапська доплата за їхню грязь десь так доллярів з 7 за бочку, шо б її хто взяв.
і навіть це не буде справедливим за те, що ці тварі наробили...
показати весь коментар
22.11.2022 21:44 Відповісти
Дешёвая оперетка и в который раз. И сами это знают. Это и плохо. Там и 20 удержит на плаву. Просто без прибыли будет.
показати весь коментар
22.11.2022 22:00 Відповісти
Просто без прибыли будет.

Это очень хороший бизнес когда без прибыли
показати весь коментар
22.11.2022 22:52 Відповісти
А вдруг что-то станеться с этими не защищеными километрами нефтетруб? Свои газовые повзрывали, а теперь придётся охранять 50тыщ километров от не довольных Путинщиной. Чудеса политики в Залесии.
показати весь коментар
23.11.2022 00:32 Відповісти
 
 