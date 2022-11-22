Країни Заходу планують встановити граничну ціну на російську нафту вже завтра, - WSJ
Країни G7 та Євросоюзу планують встановити граничну ціну на російську нафту 23 листопада.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Джерела, знайомі з переговорами, повідомили виданню, що обговорюється рівень 60 або 70 доларів за барель.
Так країни розраховують скоротити доходи від експорту російських енергоносіїв і уникнути різкого зростання цін на нафту з 5 грудня, коли набуде чинності європейське ембарго на імпорт російської нафти.
Країни "Групи семи", ЄС та Австралія заборонять надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо вона продаватиметься за ціною, вищою за встановлену. Союзники розраховують скористатися своїм контролем здебільшого світового морського страхування, фінансування та судноплавних послуг, щоб диктувати умови, пише WSJ.
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От тоді погуляєм на похоронах рашки
ТАК 40 И ВВОДИЛИ БЫ!
я вас правильно понял ?
Как в старые добрые времена при Рейгане.
Беру кілька бочонків! 😂
Хоч жижа і не треба, але ціна "інтєрєсна"! 😂
Подивляться як працює і крантик прикрутять
Все в руках Божої Сємьорки!
На "Сілє Сібірі" гастери за кидалово з зарплатою рознесли к епеням будівельне обладнання
Зараз нафта марки Brent - коштує ~ 89$.
Російська нафта Urals із-за якості, та токсичності(не нафти, а Росії, як країни), продавалась з дисконтом в 20%
89*20% =~71$ станом на сьогоднішній день. То що це за обмеження ціни в 70$?
Вона і зараз по такій цін продається.
Хіба що за супутниками, але для цього треба буде найняти тисячі спостерігачів, а потім ще й доводити у судах
Піратство, сер!
Тут не натою треба, а ієзуітством...
А у сірих танкерів є страховки?
А вважати себе розумнішим за експертів G7 надто самовпевнено.
я вважаю, що за Україну вони менше переживають, ніж я)))
Зрозуміло, що союзники «ситуативні», у більшості об'єднанні «проти кацапів», а не «за Україну»… частково через те, що ми не змогли стати частиною Європи за час незалежності, і зараз вимушені доводити кров'ю, що достойні там бути серед «перших»… правда треба ще щось зробити з владою, що об'єднана грошима, а не ідеєю відродження України.
Алесприйняття змінюється, завдяки волі Українсько народу та ЗСУ! Тож будьмо вдячні за допомогу яку нам надають, дякувати Богу її стає дедалі більше.
да , там диктатура, как и в россии. но они хотя бы войны не начинают.
а америка на них обиделась, потому что они американские нефтедобывающие предприятия национализировали.
і навіть це не буде справедливим за те, що ці тварі наробили...
Это очень хороший бизнес когда без прибыли