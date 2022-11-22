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У Куп’янську затримали "директорку" ліцею, яка відправляла підлеглих на навчання до Росії, - прокуратура

Під час окупації Куп’янська (Харківська область) директорка ліцею перейшла на бік РФ. Вона відправляла своїх підлеглих на "курси підвищення кваліфікації" до російського міста Курськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

 Правоохоронці вилучили у ліцеї понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка.

"Головним "модератором" впровадження російської освіти стала директорка цього ліцею. Так, перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що директорка ліцею направила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" до м. Курськ РФ. Їй оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

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У Куп’янську затримали директорку ліцею, яка відправляла підлеглих на навчання до Росії, - прокуратура  01

Автор: 

державна зрада (1717) Куп’янськ (810)


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22.11.2022 21:56 Відповісти
відправте її на навчяння до Лукьянівки - там гарні вихователі.
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22.11.2022 21:56 Відповісти
мої пардони - це було суто до киян...
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22.11.2022 22:04 Відповісти
Покажіть мордяку цього "пєдагога", чого замилювати, нехай всі знають цю тварину від освіти.
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22.11.2022 21:58 Відповісти
До пекла , ку@рву пора відправити 😡
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22.11.2022 21:58 Відповісти
Відправте її та її сімю на уранові шахти, та на 3 роки
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22.11.2022 22:00 Відповісти
Поки не буде ВІД ДЕСЯТИ І ДО п'ятнадцяти - не буде толку
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22.11.2022 22:22 Відповісти
Нічого історія нас не вчить.Ми робимо ту саму помилку ті самі граблі.А це потім тісячі і тисячі життів наших людей.Всіх колаболрантів і сепарів гасити по законам воєнного часу.Ніяких тюрем.
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23.11.2022 00:31 Відповісти
Купянск--- столица Украины по падликам Морозовым периода войны. Там массово и хором.
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23.11.2022 05:50 Відповісти
 
 