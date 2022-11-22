У Куп’янську затримали "директорку" ліцею, яка відправляла підлеглих на навчання до Росії, - прокуратура

Під час окупації Куп’янська (Харківська область) директорка ліцею перейшла на бік РФ. Вона відправляла своїх підлеглих на "курси підвищення кваліфікації" до російського міста Курськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці вилучили у ліцеї понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка.

"Головним "модератором" впровадження російської освіти стала директорка цього ліцею. Так, перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що директорка ліцею направила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" до м. Курськ РФ. Їй оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

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