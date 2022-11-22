Джонсон розкритикував Німеччину, Францію та Італію за їхню позицію перед нападом РФ на Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція заперечувала загрозу великої війни Росії проти України, Німеччина надавала перевагу швидкій поразці України, а не тривалому конфлікту, а Італія не хотіла підтримувати позицію Заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Джонсона, різні країни мали різні точки зору напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що Німеччина вважала, що "якщо це станеться, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала", пославшись на "різні економічні причини".

"Я не міг цього підтримати, я думав, що це катастрофічний погляд на це. Але я можу зрозуміти, чому вони думали і відчували саме так. Німеччина швидко прагнула зменшити свою залежність від російської енергії після вторгнення Москви. Не сумнівайтесь, що французи до останнього моменту заперечували це", — сказав Джонсон.

Також політик розкритикував початкову реакцію Італії та тодішнього прем'єр-міністра країни Маріо Драгі на загрозу війни, оскільки вони заявили, що не зможуть підтримати позицію Заходу з огляду на їхню "велику залежність" від російських енергоресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон: Україні нема про що вести переговори з РФ

Водночас експрем'єр Британії наголосив, що після 24 лютого позиція Європи швидко змінилася, а Німеччина, Франція, Італія, інші країни, а також президент США Джо Байден побачили, що "вибору просто немає", а з російським диктатором Володимиром Путіним не вдасться домовитися.

"Це ключовий момент. З того часу ЄС блискуче впорався у своєму протистоянні Росії. Після всіх моїх тривог я віддаю належне діям ЄС. Вони були об'єднані. Санкції були жорсткими", – резюмував Джонсон.