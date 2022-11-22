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Новини Війна
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Джонсон розкритикував Німеччину, Францію та Італію за їхню позицію перед нападом РФ на Україну

макрон,шольц,драгі,візит

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція заперечувала загрозу великої війни Росії проти України, Німеччина надавала перевагу швидкій поразці України, а не тривалому конфлікту, а Італія не хотіла підтримувати позицію Заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Джонсона, різні країни мали різні точки зору напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що Німеччина вважала, що "якщо це станеться, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала", пославшись на "різні економічні причини".

"Я не міг цього підтримати, я думав, що це катастрофічний погляд на це. Але я можу зрозуміти, чому вони думали і відчували саме так. Німеччина швидко прагнула зменшити свою залежність від російської енергії після вторгнення Москви. Не сумнівайтесь, що французи до останнього моменту заперечували це", — сказав Джонсон.

Також політик розкритикував початкову реакцію Італії та тодішнього прем'єр-міністра країни Маріо Драгі на загрозу війни, оскільки вони заявили, що не зможуть підтримати позицію Заходу з огляду на їхню "велику залежність" від російських енергоресурсів.

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Водночас експрем'єр Британії наголосив, що після 24 лютого позиція Європи швидко змінилася, а Німеччина, Франція, Італія, інші країни, а також президент США Джо Байден побачили, що "вибору просто немає", а з російським диктатором Володимиром Путіним не вдасться домовитися.

"Це ключовий момент. З того часу ЄС блискуче впорався у своєму протистоянні Росії. Після всіх моїх тривог я віддаю належне діям ЄС. Вони були об'єднані. Санкції були жорсткими", – резюмував Джонсон.

Автор: 

Джонсон Борис (584) Макрон Емманюель (1516) Драгі Маріо (60) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+43
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22.11.2022 22:11 Відповісти
+39
Борис красава, нагадав ху из ху
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22.11.2022 22:07 Відповісти
+25
Джонсонюк дякуємо-ти справжній українець...
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22.11.2022 22:08 Відповісти
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Борис красава, нагадав ху из ху
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22.11.2022 22:07 Відповісти
"Борис, скажи им!"

мем про єльцина, але по суті актуально 😂
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22.11.2022 22:40 Відповісти
Джонсонюк дякуємо-ти справжній українець...
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22.11.2022 22:08 Відповісти
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22.11.2022 22:11 Відповісти
Джонсоненко.
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22.11.2022 22:13 Відповісти
ось що значить толерантність...замість того щоб назвать ********** геями,чи геїв ***********...
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22.11.2022 22:23 Відповісти
В перші дні, тільки Борис надихав нас до перемоги і не допускав нас до відчаю! В перші дні мы сміялися з русні і чудатковатого Бориса, який щиро і з усіх сил словом і ділом підтримав Україну. Йому величезна пошана!
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22.11.2022 22:24 Відповісти
и кое-кому очень доходчиво некоторые вещи объяснял
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22.11.2022 22:30 Відповісти
Та ні!
Ну ніяк на Черчиля не схожий! 😂
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22.11.2022 22:41 Відповісти
ну а может он тоже коньяк с сигарами любит? )))) может в этом похожий ?? ))))
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22.11.2022 22:46 Відповісти
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22.11.2022 23:02 Відповісти
І не тільки нас, але й Діда потрусив!
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22.11.2022 22:44 Відповісти
Та Борис заслуживает как минимум улицы в свою честь в столице, в Харькове и Одессе. Как максимум - ещё и по памятнику там же.
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22.11.2022 22:31 Відповісти
Замість тої Катьки, що стирчить в Одесі, поставити можна.
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22.11.2022 22:57 Відповісти
Если бы не Борис, то были бы с нашим зеленым дураком биты и брошены. Спасибо, Борис, - ты база!
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22.11.2022 22:37 Відповісти
Спасибо Джонсонюк. Мы и Украина тебе как никому другому обязаны что мы выстояли. Даже американцам подсрачников надавал чтобы прекратили капитулятивные предложения и начали нам помогать.
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22.11.2022 22:40 Відповісти
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22.11.2022 22:40 Відповісти
Спасибо Борис большое что разворошил трухлявый Запад. Если бы не ты боюсь что был бы нам пздц. Как минимум мы обязаны назвать город в твою честь, например севастополь. И предоставить английскому флоту военную базу в нем на 50 лет.
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22.11.2022 22:44 Відповісти
В 2021 году награжден Орденом свободы...

А в 2022 ??

По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. В 2021 году этим орденом была награждена бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель

А тв@рь анжелка тут...
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22.11.2022 22:47 Відповісти
Я не можу цього довести, але впевнений, що між Німеччиною і Рашкою існувала змова. Рашка повинна була захопити Україну, щоб пробитись до кордонів з ЄС. А там дружні Угрощина та Австрія забезпечили б коридор між Німеччиною і Рашкою з діючим газопроводом та можливістю транзиту всього, що вони тільки забажають. Після цього міг бути укладений новий пакт Молотова-Ріббентропа проти англосаксів.

Я думаю цей план остаточно провалився, коли ХТОСЬ підірвав Північні потоки. Лише після цього Німеччина усвідомила, що союзу з Рашкою не бути, і її риторика змінилась на 180 градусів.
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22.11.2022 22:52 Відповісти
Борису - респект!
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23.11.2022 00:42 Відповісти
Все було наяву. Ще в мінськ і Фрау і тодішній французик їхали через силу, з нехотя. Мовляв, ми з Вольдемаром вже домовились. І танцор Обама із своїм госдепом теж плювали на Україну. Так і стоїть перед очима Керрі коли в Женеві говорив українському МІДу - це нас не стосується. Один Китай радісно потирав руки-ми на горі і уважно спостерігаємо за крахом і ЕС і НАТО. Обама ще до цього часу козлячить проти України. А взагалі, брити завжди праві.
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23.11.2022 01:03 Відповісти
Дуже правильно поступили британці, що вийшли з ЄС. Потрібно створити новий військовий союз, в який мали б увійти країни Східної Європи і Британія
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23.11.2022 01:11 Відповісти
Ні має бути Союз УПА. Далі Думайте
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23.11.2022 01:31 Відповісти
Україна, Польща, Англія але і Швеція, Литва, Латвія, Словакія, Чехія та США з Японією.

От так норм)
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23.11.2022 03:18 Відповісти
 
 