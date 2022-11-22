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До визволеної Херсонщини приїхали представники 20 країн, щоб побачити наслідки окупації, - ОВА

делегація

До визволених від російських окупантів Херсонської області приїхали представники 20 країн - Польщі, Франції, Грузії, Іспанії, Кіпру, Швеції, Данії, Індії та інших держав. Іноземні дипломати мали змогу на власні очі побачити наслідки військових злочинів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 22 листопада повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, Херсон відвідали представники Польщі, Франції, Грузії, Іспанії, Кіпру, Швеції, Данії, Індії та інших держав.

"На руїнах будівель, у місті-герої Херсоні, пограбованому та позбавленому комунальних послуг через окупантів, розповів світу про російську агресію. Про страждання та героїзм українців на Херсонщині", – написав Янушевич.

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За словами Янушевича, Головне управління поліції Херсона повністю зруйновано, підрозділ СБУ заміновано настільки, що вже тиждень працюють вибухотехніки і не можуть закінчити, заміновано також усі квартири, де перебували російські функціонери, військові, так звані правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, іноземні дипломати мали нагоду побачити наслідки військових злочинів Росії, почути свідчення очевидців і переконатися в необхідності притягнення РФ до відповідальності.

До складу делегації увійшли глава представництва ЄС в Україні, керівники та представники дипломатичних місій Польщі, Таджикистану, Молдови, Грузії, Іспанії, Данії, Хорватії, Швеції, Вірменії, Чорногорії, Туреччини, Словенії, Нідерландів, Азербайджану, Кіпру, Греції, Румунії, Франції, Індії.

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Автор: 

МЗС (4175) дипломати (569) деокупація (950) Херсонська область (5887)


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А не послать бы нам представителей Индии и Кипра на**** за то что на каждом голосовании лизали сраку рашистам а нам предлагали капитулировать и оставить Херсон и другие города на растерзание оркам?
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22.11.2022 22:48 Відповісти
Не послать, бо якщо послать, то так і залишаться при своїй думці. Треба постійно тикати їх мордою в лайно, щоб відчули на собі, хоч трохи, цей противний кацапський мір.
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23.11.2022 13:08 Відповісти
насправді це дуже крута подія, окремий респект що не засцяли
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22.11.2022 23:22 Відповісти
Нехай бачать що то за виродки ті кацапи з )(уйлом разом!
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22.11.2022 23:25 Відповісти
Треба показувать i розказувать всьому свiту про жахи оккупацii , бо не всi вiрять що таке може зробити нелюдь...
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22.11.2022 23:29 Відповісти
не те що не вірять..вони це розглядають ,як реаліті шоу..бо в здоровому глузді уявити навіть в Україні ,в це неможливо повірити у 21 столітті таке первісно-общинне ставлення
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23.11.2022 00:42 Відповісти
папіка франциска візьміть з собою...обовязково з кадилом ППО
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23.11.2022 00:39 Відповісти
полезная акция
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23.11.2022 10:45 Відповісти
А узкоглазых китаёзов что, не ибыло там?
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23.11.2022 13:26 Відповісти
 
 