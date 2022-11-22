До визволеної Херсонщини приїхали представники 20 країн, щоб побачити наслідки окупації, - ОВА

До визволених від російських окупантів Херсонської області приїхали представники 20 країн - Польщі, Франції, Грузії, Іспанії, Кіпру, Швеції, Данії, Індії та інших держав. Іноземні дипломати мали змогу на власні очі побачити наслідки військових злочинів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 22 листопада повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, Херсон відвідали представники Польщі, Франції, Грузії, Іспанії, Кіпру, Швеції, Данії, Індії та інших держав.



"На руїнах будівель, у місті-герої Херсоні, пограбованому та позбавленому комунальних послуг через окупантів, розповів світу про російську агресію. Про страждання та героїзм українців на Херсонщині", – написав Янушевич.

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За словами Янушевича, Головне управління поліції Херсона повністю зруйновано, підрозділ СБУ заміновано настільки, що вже тиждень працюють вибухотехніки і не можуть закінчити, заміновано також усі квартири, де перебували російські функціонери, військові, так звані правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, іноземні дипломати мали нагоду побачити наслідки військових злочинів Росії, почути свідчення очевидців і переконатися в необхідності притягнення РФ до відповідальності.

До складу делегації увійшли глава представництва ЄС в Україні, керівники та представники дипломатичних місій Польщі, Таджикистану, Молдови, Грузії, Іспанії, Данії, Хорватії, Швеції, Вірменії, Чорногорії, Туреччини, Словенії, Нідерландів, Азербайджану, Кіпру, Греції, Румунії, Франції, Індії.

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