ЄС пропонує запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з РФ, - Bloomberg
За даними Bloomberg, Євросоюз хоче запровадити перехідний період у 45 днів, коли ліміт цін на російську нафту набуде чинності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією видання, такий перехідний період застосовуватиметься до нафти, яка була завантажена до 5 грудня - дати початку дії "нафтових обмежень" - та розвантаженої до 19 січня.
У Bloomberg зазначають, що посли Євросоюзу планують затвердити ліміт вже цієї середи, 23 листопада. Якщо вони підтримають запровадження такого обмеження, то Євросоюз і G7 можуть офіційно оголосити про ліміт цін на нафту з країни-агресора того ж дня ввечері.
Таке нововведення заборонить компаніям надавати морські перевезення та послуги, такі як страхування, брокерські послуги та фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не продаватиметься нижче за погоджений поріг.
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Но для Венгрии цена будет 80,56 долл, согласно особым договоренностям.
40 и устанавливайте!