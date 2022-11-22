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Новини Санкції проти Росії
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ЄС пропонує запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з РФ, - Bloomberg

нафта

За даними Bloomberg, Євросоюз хоче запровадити перехідний період у 45 днів, коли ліміт цін на російську нафту набуде чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією видання, такий перехідний період застосовуватиметься до нафти, яка була завантажена до 5 грудня - дати початку дії "нафтових обмежень" - та розвантаженої до 19 січня.

У Bloomberg зазначають, що посли Євросоюзу планують затвердити ліміт вже цієї середи, 23 листопада. Якщо вони підтримають запровадження такого обмеження, то Євросоюз і G7 можуть офіційно оголосити про ліміт цін на нафту з країни-агресора того ж дня ввечері.

Таке нововведення заборонить компаніям надавати морські перевезення та послуги, такі як страхування, брокерські послуги та фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не продаватиметься нижче за погоджений поріг.

Також читайте: Країни Заходу планують встановити граничну ціну на російську нафту вже завтра, - WSJ

Автор: 

нафта (5595) санкції (12131) Євросоюз (13680)


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Топ коментарі
+17
Знов маленьку соломку для дихання залишили...
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22.11.2022 22:49 Відповісти
+10
Ще не обмежили ціну, а вже злякалися. Тьху!
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22.11.2022 22:53 Відповісти
+9
шаг вперед и два назад !!!
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22.11.2022 22:53 Відповісти
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Знов маленьку соломку для дихання залишили...
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22.11.2022 22:49 Відповісти
Ще не обмежили ціну, а вже злякалися. Тьху!
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22.11.2022 22:53 Відповісти
шаг вперед и два назад !!!
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22.11.2022 22:53 Відповісти
школа бальных танцев соломона шкляра! )
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22.11.2022 23:17 Відповісти
Какой бы переходный период для роззсийской нефти не поставили, то уже никто не будет покупать дороже, так как через 45 дней она будет 60 долл.

Но для Венгрии цена будет 80,56 долл, согласно особым договоренностям.
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22.11.2022 23:07 Відповісти
как так, если urals на сегодня 65,05??? Йовбики будут переплачивать по особенным договоренностям...
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23.11.2022 09:38 Відповісти
орки мабуть сміються з такої принципової позиції ЄС.А після закінчення перехідного періоду , знов перехідний період.
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22.11.2022 23:19 Відповісти
Стоит ли переживать? лимит все равно будет 1000 баксов за берель
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22.11.2022 23:30 Відповісти
В бюджет России заложена цена 40 долларов.
40 и устанавливайте!
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22.11.2022 23:53 Відповісти
Та родіть уже
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23.11.2022 00:20 Відповісти
Хрень полумерная! Официально объявите ********* сраной-террористом за все их злодеяния вселенские со всеми вытекающими и за разрыв дипотношений не забудьте.
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23.11.2022 00:21 Відповісти
Литва могла б заблокувати цю поправку, так само , як Орбан вимахувався.
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23.11.2022 01:01 Відповісти
Хорошая свинособака должна жить в говне и сидеть на цепи!
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23.11.2022 05:21 Відповісти
Гниди сцикливі!
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23.11.2022 09:00 Відповісти
И опять давай браться за старое мутить какую то хрень что бы хоть мордор быстро не развалился.
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23.11.2022 11:07 Відповісти
 
 