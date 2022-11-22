Зеленський: По всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей - "Пункти незламності". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 22 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.
"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше.
Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.
Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.
Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.
На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.
Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити.
Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - зазначив український президент.
Будь ласка, зачекайте...
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ракету сделай хоть одну на 1000 км, это и будет пункт незламності
Тут пафос який!
"Пункт незламності"!
Буде написано великими ЗЄ-льоними буквами 👿
Щоб ти зд..х!
А ще краще - не народився!
Бо "вибір мудрого народу" у 2019-му то було запрошення буйла до Києва у 2022-му
Скоріше Тимошенко із злодійкуватими очами-мишками
рашистів.
Хід геніальний - Зекономив, угробив 100 тисяч людей, здав південь України (в аренду чи як (?),
куди не глянь моцний хозяйновитий парубок з мисленням наркомана початкового рівня.
Гарно наголосували у 2019 му.
"Это только обеспеченному человеку под силу" (с)
Хіба що на кухні, щоб менше смердів та 65 дБ не так чутно було.... 😕
А от для приватного будинку - те що треба.
Дешево і сердито
А взагалі ідея правильна, але народу не вгодиш!
---полностью ламай..ламай мєня полностью..я хачу,чтоб ти ламал мєня..я хачу чтоб ти ламал мєня...ти сможеш..ламай меня полностью..
Буееее.....
Шо: оголошено конкурс "Хто гучніше перне?"
"СПРАВЛЯЄТЬСЯ" у него
Тогда никакие "пункты незламності" нах не понадобятся!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
Велике крадівницьтво...Пункти непоршності відкатів... Непервершеність бреховницьтва... Заслухатися й годі.
А може й справді ГОДІ ?
«Бабло ! Бендер! Откаты!Офшоры! Договорняки! Вы знаете, Бендер, как я ловлю бабло? Я тырю его, как тореадор, - одним указом. Это опера, когда я иду на бюджет красть бабки ! "Кармен"!..»
«Золотой телёнок. Ильф и Петров
"
Це теж саме, що наклеїти на пакет з гуманітаркою з-за кордону папірець "Від олени зеленської", і вуаля!
Чл@нограї хрЕнові...