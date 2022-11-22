Зеленський: По всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей - "Пункти незламності". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 22 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

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Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити.

Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - зазначив український президент.

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