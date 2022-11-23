ЦРУ вербує по всьому світу росіян, незадоволених Путіним і війною проти України, - WSJ
Повномасштабне вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб вербувати шпигунів серед незадоволених росіян.
Про це розповів, як повідомляє Тhe Wall Street Journal, заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління Девід Марлоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Путін був у найкращій позиції за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примусити Україну, вплинути на НАТО та продемонструвати, що Росія є могутньою державою та він змарнував усе це", - сказав Марлоу в Хайден-центрі університету Джорджа Мейсона.
Він зазначив, що ЦРУ шукає по всьому світу росіян, які "відчувають таке ж огиду до цього, як і ми. І ми відкриті для бізнесу з ними".
Ці твердження перегукуються з нещодавніми заявами колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед військових офіцерів, олігархів, чиї статки зменшилися через санкції, а також бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.
Видання зазначає, що посилена шпигунська війна, очевидно, триває місяцями в Європі та навколо неї, паралельно з військовими кампаніями в Україні.
Європейські уряди вислали сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, і заарештували щонайменше двох "нелегалів" – агентів Росії, які видавали себе за когось іншого, не пов’язаного з урядом. У Москві та інших містах Росії Кремль наказав скоротити дипломатичну присутність США, значно обмеживши можливості для шпигунства.
Глава MI6, служби зовнішньої розвідки Великобританії, заявив цього літа, що вислання урядами Західної Європи сотень підозрюваних російських шпигунів серйозно ускладнило розвідувальні операції Кремля.
"За останніми підрахунками, 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, було вислано з країни", - заявив глава MI6 Річард Мур на Аспенському форумі безпеки. "Ми вважаємо, що у Сполученому Королівстві це, ймовірно, удвічі зменшило їх здатність вести свій бізнес, шпигувати на користь Росії".
Агенти набагато менше говорили про свої розвідувальні операції в самій Україні, хоча представники спецслужб неодноразово заявляли, що співробітники ЦРУ та МІ-6 перебувають у країні, проводять навчання та інші заходи. Подробиці невідомі, і жодна служба не обговорює свої закордонні операції.
Заступником директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, чий підрозділ відповідає за виготовлення готових звітів розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців, сказала, що війна в Україні ще не близька до завершення. Попри неодноразові невдачі, Путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні.
"Це не закінчиться найближчим часом", - сказала пані Вайсгольд. Ключовим фактором, за її словами, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють. "Українські військові це знають. Російські солдати не дуже".
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так что, пусть рулит и дальше? Кто, если не х::йло?
В отличие от тебя, истерички, рассуждающего эмоционально (ааа нихачю путена а кого хочу не знаю никого нихачю!!!111), дяди повыше мыслят масштабно, еще и на годы вперед.
Последние две тысячи лет, а может и дольше - на троне позволяли сидеть тем, с кем удобнее договориться, кем удобнее управлять.
Просто тебе на диване - этого не понять.
И по теме - один уже заглядывал х::йлу в глаза, всё пытался договориться. А война - вот она.
И последнее. Ты, я так понял, в отличие от меня, из окопа тексты набираешь?
Які ж ви , кацапи , кончені тварюки 😠
Много завербовали россиян, недовольных Путиным ?
Ну может там митинг подняли, забастовочку ?
Или по-прежнему гоняют бизнесюков и бабушек дрочащих на
СталинаПутина ?
Зря путин ссыканул в 2014, подумав что россияне повторят майдан за украинцами, и решил отвлечь их на войну. Они ни на что не способны.
Ими легко можно управлять с помощью пропаганды. Это показала Херсонская операция. Хорошо подготовили население - вывели войска - население проглотило.
Так же само с помощью массированной пропаганды россиян можно подготовить к выводу войск из Украины. Причин полно можно напридумывать.
Я раньше думал, что санкции нужно отменять когда в россии установится демократия. И что запад виноват в том, что всё дошло до войны, потому что он не обращал внимания, как пропаганда в россии 20 лет зомбировала людей. Что западу нужно было создавать альтернативные каналы в европе с трансляцией на россию.
Но так как повели себя русские во время этой войны! Как они кричали "Уничтожить Украину! Убить всех хохлов!", как радовались разрушенным домам, убитым мирным людям!
Русские всегда не любили украинцев. Они всегда снимали украинцев плохими в своих фильмах. Еще до 2014 они постоянно "хохлосрачи" устраивали в интернет-чатах, начиная обзывать украинцев. Да и ко всем нациям они по-нацистски относятся.
Они не заслуживают демократии.
Западу нужно отменять санкции как только путин выведет войска из Украины! И пусть путин дальше **** этот рабский скот! Всем будет на них начхать! русские не заслужили нормальной жизни!
Нетушки, пусть сидят за колючей проволокой поверх высооокой стены и жрут друг друга за отсутствием (я очень на это надеюсь!) ножек Буша или крылышек Байдена!
"Я ненавиджу цих мерзотників, цих фашистів", - заявляє на камеру літній росіянин, говорячи про українців.
Країна змарнованого всього.
Країна 404.
россія.