УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
539 2

Україна отримає від Франції пільговий кредит на суму 100 млн євро, - Мінфін

франция,франція

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до 100 млн євро на пільгових умовах для фінансування видатків загального фонду держбюджету

Про це повідомило міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін прийняв постанову, якою врегульовано залучення коштів зазначеного кредиту в 2022 році, а також затверджено його основні умови, зокрема:

  • на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних;
  • остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років).

Також читайте: Програма допомоги ЄС на 18 млрд євро передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на 35 років, - Домбровскіс

Автор: 

кредит (3868) Мінфін (3662) Франція (3106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче, ці візьмуть, розкрадуть, а віддавать через 5,5 років будуть ті, кому зараз по 13 років.
показати весь коментар
23.11.2022 01:34 Відповісти
Так. За цільові гранти слідкують, а загальний фонд держбюджету дозволяє повний дерибан
показати весь коментар
23.11.2022 04:58 Відповісти
 
 