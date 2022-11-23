Україна отримає від Франції пільговий кредит на суму 100 млн євро, - Мінфін

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до 100 млн євро на пільгових умовах для фінансування видатків загального фонду держбюджету

Про це повідомило міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін прийняв постанову, якою врегульовано залучення коштів зазначеного кредиту в 2022 році, а також затверджено його основні умови, зокрема:

на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних;

остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років).

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