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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донеччині йдуть тяжкі бої, на Луганщині - потроху рухаємося, на Херсонщині скорочуємо бойовий потенціал ворога, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 22 листопада охарактеризував ситуацію, яка склалася на фронтах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук Зеленського. 

Президент зазначив: "Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й попередніми днями.

​Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій ЗСУ, - Генштаб

Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося.

​Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста.

Крок за кроком доведемо російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошти на морські дрони надходять із 93 країн, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Донецька область (8825) Луганська область (4892) Херсонська область (5887)


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Топ коментарі
+8
Чмо, ***... "ми". Яким ти там боком, ухилянт мерзотний? Чого не казати "наші воїни", "наша Армія", тощо...
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23.11.2022 01:43 Відповісти
+6
а не час, ***** сором, змінити на "я"?
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23.11.2022 01:35 Відповісти
+4
і чому мені подобається в буби це слово "ми"?
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23.11.2022 01:31 Відповісти
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"Слуга" Третьякова вирішила зареєструвати торговельний знак "Неякісні діти"
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23.11.2022 01:24 Відповісти
і чому мені подобається в буби це слово "ми"?
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23.11.2022 01:31 Відповісти
а не час, ***** сором, змінити на "я"?
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23.11.2022 01:35 Відповісти
Мабуть скоро дійде і до цього.
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23.11.2022 01:45 Відповісти
не хочу каркати, але через деякий час саме так і станеться....
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23.11.2022 01:49 Відповісти
Чмо, ***... "ми". Яким ти там боком, ухилянт мерзотний? Чого не казати "наші воїни", "наша Армія", тощо...
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23.11.2022 01:43 Відповісти
це не по зеленому... - Я!
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23.11.2022 01:52 Відповісти
якщо це зелене падло ще скаже - "я з побратимами"?
це буде повна скумбрія,,,,,
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23.11.2022 02:35 Відповісти
Через місяц воно буде говорити: моя армія вийшла до адмін кордону з Кримом, через півроку: Я просуваюсь к Луганську. А через рік він уб'є ***** в битві на мечах напроти мавзолея і стане Новим ****** всєя срусі.
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23.11.2022 04:22 Відповісти
Не робіть великі затяжки дурного зілля
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23.11.2022 05:21 Відповісти
...на Банковій продовжуємо грабувати.
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23.11.2022 06:25 Відповісти
як там єрмак поживає, він вже собі свою адміністрацію набрав?
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23.11.2022 08:39 Відповісти
Наш Лєвітан...
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23.11.2022 09:11 Відповісти
 
 