На Донеччині йдуть тяжкі бої, на Луганщині - потроху рухаємося, на Херсонщині скорочуємо бойовий потенціал ворога, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 22 листопада охарактеризував ситуацію, яка склалася на фронтах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук Зеленського.
Президент зазначив: "Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й попередніми днями.
Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все!
Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося.
Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста.
Крок за кроком доведемо російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть".
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