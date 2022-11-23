На Донеччині йдуть тяжкі бої, на Луганщині - потроху рухаємося, на Херсонщині скорочуємо бойовий потенціал ворога, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 22 листопада охарактеризував ситуацію, яка склалася на фронтах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук Зеленського.

Президент зазначив: "Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й попередніми днями.

​Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все!

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Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося.

​Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста.

Крок за кроком доведемо російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть".

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