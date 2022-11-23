Наша авіація протягом 22 листопада завдала 2 удари по скупченню ворожих військ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про роботу української авіації протягом 22 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 19 листопада артилерія та авіація ЗСУ ударили по 4 районах зосередження військ, 3 позиціям ЗРК, 2 пунктам управління та 1 складу, - Генштаб