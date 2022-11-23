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Новини
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Наша авіація протягом 22 листопада завдала 2 удари по скупченню ворожих військ, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про роботу української авіації протягом 22 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 19 листопада артилерія та авіація ЗСУ ударили по 4 районах зосередження військ, 3 позиціям ЗРК, 2 пунктам управління та 1 складу, - Генштаб

Автор: 

авіація (4173) Генштаб ЗС (6794)


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виберіть дерьмака!
зелена срань недостаточно кацапська для вас? - виберіть дерьмака!
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23.11.2022 06:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM пісня якій 100 років і в неї інших гарних нема.
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23.11.2022 06:24 Відповісти
 
 