Наша авіація протягом 22 листопада завдала 2 удари по скупченню ворожих військ, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про роботу української авіації протягом 22 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначається у повідомленні.
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