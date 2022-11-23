Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську, загинуло немовля. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", - написав він.

Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.

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