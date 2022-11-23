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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську, загинуло немовля. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", - написав він.

Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Оріхів, влучання у пункт видачі гумдопомоги, є жертви, - ОВА

Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську, загинуло немовля 01
Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську, загинуло немовля 02
Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську, загинуло немовля 03

Автор: 

обстріл (29262) Запорізька область (3743) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+40
Треба Радбез ООН созвать - а то усі звикнут, як с Сіріей . В Сіріі кацапи вбили мильон сірійцев - і нихто хутина не наказав ,
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23.11.2022 06:53 Відповісти
+33
руzzкие уроды
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23.11.2022 06:41 Відповісти
+27
Розпач, а світова сволота, звиняйте, спільнота піниться за свинособак, яких ще й полоненими називають
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23.11.2022 07:05 Відповісти
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Нє, не геноцид ???
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23.11.2022 06:29 Відповісти
Іх винуділі. Ані родіну свою ******* защіщяют.
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23.11.2022 06:43 Відповісти
руzzкие уроды
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23.11.2022 06:41 Відповісти
Треба Радбез ООН созвать - а то усі звикнут, як с Сіріей . В Сіріі кацапи вбили мильон сірійцев - і нихто хутина не наказав ,
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23.11.2022 06:53 Відповісти
вони звикли давно.
це звичайні бюрократичні чинуши.
робота - для дебілів.
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23.11.2022 07:03 Відповісти
А ми звикати не маемо право - треба постійно говорить , що украинців ВИНІЩУЮТЬ КАЦАПСЬКІ ЗВІРИ І ВИРОДКИ
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23.11.2022 07:06 Відповісти
Розповідати? Ну і що? Каци винищували українців постійно протягом 20-го сторіччя та багато років у минулих сторіччях. Усім пофіг. Кровавому сталіну допомагав весь світ у війні, коли ГУЛАГ вже стратив мільйони українців, а Аушвіц лише будували.
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23.11.2022 07:29 Відповісти
Розпач, а світова сволота, звиняйте, спільнота піниться за свинособак, яких ще й полоненими називають
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23.11.2022 07:05 Відповісти
І вам теж повторю - Кровавому сталіну допомагав весь світ у війні, коли ГУЛАГ вже стратив мільйони українців, а Аушвіц лише будували. Усім пофіг.
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23.11.2022 07:50 Відповісти
Папа Гандон хай прокоментує. Виродки рашиські, щоб ви всі в муках жили!
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23.11.2022 07:30 Відповісти
Чергова "звитяга" рашенармії.
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23.11.2022 07:44 Відповісти
Народ гній, народ непотріб...
Хай будуть прокляті всі!
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23.11.2022 08:00 Відповісти
Найпекельніше пекло всім лаптеногім вилупкам від малого до старого!!!
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23.11.2022 08:18 Відповісти
кацапи то виродки
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23.11.2022 08:31 Відповісти
Де, оте юне створіння, Стефанішина, щодо її глибокої стурбованості за смерть Українського немовляти від рук рашистів *****!!!!
Чому немає в ЗМІ її та Шмигаля гнівного осуду рашистів ??
За битих рашистів ***** виступила з папірцем, а за Українських дітей, язики позаклинювало???!!!
Для таких посад та виступів повинні бути Український характер та життєвий досвід, а не протеже, аби припаркувати на посаду!!
Для таких посад треба не дупа, щоб на засіданнях сидіти, а голова, з життєвим досвідом, щоб відстоювати Українську державність!!
Украінці терплячі та з доброю пам'яттю !!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡🤔✊🇹🇷🇪🇪🇪🇺🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇨🇿🇩🇪🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
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23.11.2022 09:29 Відповісти
Турецький прапор в кінці допису серед стягів інших країн-партнерів виглядає як біла ворона. *********Ердоган, сидячи однією жепою на 2х стільцях, такий же наш партнер, як і бєлорашка.
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23.11.2022 20:37 Відповісти
Треба чистити свої "конюшні".
Виявляти колоборантів та їх карати.
Переконувати громадянне не ходити до церква сатани (московський патріархат - УПЦ)
Спілкуватись тільки на українській мові
Вимивати в собі і знайомих "руЗькІй мІр"
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23.11.2022 09:40 Відповісти
ЩЕ ОДНЕ немовля. Скільки немовлят та дітей загинуло вже, хоч хтось рахував? Не офіційні цифри, а реальні. Прокляті кацапські суки, путін зі своїми соратниками та вилупками, здохніть в страшенних муках та вічно горіть у пеклі!
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23.11.2022 11:21 Відповісти
велика ненависть до русскіх за такі вчинки !
і скільки таких немовлят вони вбили в Україні, в Сірії, в Чечні, в грузинських Абхазії та Осетії !
дитинка народилася, ще тільки хотіла маминого молока попити,
а русскіє її вбили !
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23.11.2022 17:10 Відповісти
ПУТІН = САТАНА
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23.11.2022 19:04 Відповісти
Поки не буде гідної відповіді по кацапських містах, кацапи не зупиняться.
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23.11.2022 19:33 Відповісти
 
 