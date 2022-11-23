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Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську, загинуло немовля. ФОТОрепортаж
У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.
Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", - написав він.
Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.
Топ коментарі
+40 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.11.2022 06:53 Відповісти Посилання
+33 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар23.11.2022 06:41 Відповісти Посилання
+27 Яна Чорновола
показати весь коментар23.11.2022 07:05 Відповісти Посилання
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це звичайні бюрократичні чинуши.
робота - для дебілів.
Хай будуть прокляті всі!
Чому немає в ЗМІ її та Шмигаля гнівного осуду рашистів ??
За битих рашистів ***** виступила з папірцем, а за Українських дітей, язики позаклинювало???!!!
Для таких посад та виступів повинні бути Український характер та життєвий досвід, а не протеже, аби припаркувати на посаду!!
Для таких посад треба не дупа, щоб на засіданнях сидіти, а голова, з життєвим досвідом, щоб відстоювати Українську державність!!
Украінці терплячі та з доброю пам'яттю !!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡🤔✊🇹🇷🇪🇪🇪🇺🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇨🇿🇩🇪🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
Виявляти колоборантів та їх карати.
Переконувати громадянне не ходити до церква сатани (московський патріархат - УПЦ)
Спілкуватись тільки на українській мові
Вимивати в собі і знайомих "руЗькІй мІр"
і скільки таких немовлят вони вбили в Україні, в Сірії, в Чечні, в грузинських Абхазії та Осетії !
дитинка народилася, ще тільки хотіла маминого молока попити,
а русскіє її вбили !