Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область, - ISW
Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані інституту вивчення війни (ISW).
За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.
При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.
При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії "Засічна" на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.
А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".
Аналітики зазначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.
"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.
В інституті також зазначають, що підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.
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