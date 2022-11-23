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Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область, - ISW

евакуація,бєлгород

Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані інституту вивчення війни (ISW).

За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.

При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії "Засічна" на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.

А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".

Аналітики зазначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.

В інституті також зазначають, що підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області будують оборонну "лінію". ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (66125) Бєлгород (512) ISW (653)


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Топ коментарі
+13
вбийте побільше своїх маскалів..
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23.11.2022 06:58 Відповісти
+11
Бєлгородський сахарок скоро буде
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23.11.2022 07:05 Відповісти
+9
Плешивый шизофреник и его камарилья таких же ублюдков тянут всех кацапов за собой в могилу. Пора уже метро в москвабаде затопить. Всё по заветам алоизыча.
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23.11.2022 06:56 Відповісти
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*********=війна, воно заслуговує лише на смерть і забуття
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23.11.2022 06:56 Відповісти
Плешивый шизофреник и его камарилья таких же ублюдков тянут всех кацапов за собой в могилу. Пора уже метро в москвабаде затопить. Всё по заветам алоизыча.
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23.11.2022 06:56 Відповісти
вбийте побільше своїх маскалів..
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23.11.2022 06:58 Відповісти
Бєлгородський сахарок скоро буде
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23.11.2022 07:05 Відповісти
Да и разве мы сомневаемся, что "народ-скрепоносец" способен устроить любую подлянку?
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23.11.2022 07:13 Відповісти
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23.11.2022 07:14 Відповісти
Как диды!
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23.11.2022 07:36 Відповісти
На росс-ТВ здається дно пробили давно, але вони все пробивають і пробивають нові "дни".
Позавчора путінського "папу" вбили на війні. Учора дєдушку Шойгу призначили з червоним прапором перемоги над рейхстагом. Щоправда незрозуміло з контексту, чи це "дєдушка" у сенсі батько батька, чи " дєдушка шойгу" це і є сам старенький Сергій Кожугетович.
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23.11.2022 07:15 Відповісти
Та може самі себе так і переб'ють
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23.11.2022 07:17 Відповісти
Це краще робити нам під нашим флагом щоб злякалися.
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23.11.2022 07:20 Відповісти
Потім обменяли би Белгородську на шматки Донецької та Луганської області.
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23.11.2022 07:25 Відповісти
а что по этому поводу может сказать величайший аналитик-предсказатель, сожитель гогиглы булданов? как ему видится ссынарий? или успех украинской армии возможен только тогда, когда руководитель военной разведки не имеет доступа к информации о планах и задумках командующего?
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23.11.2022 07:26 Відповісти
Ага, шото Буданов давненько не ворожив на кавовій гущі і не вангував. Мабуть захворів
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23.11.2022 07:42 Відповісти
Буданову зараз не до цього. Вони з Резніковим ще чекають, поки касапи вийдуть з правого берега Херсонщини:

11 Листопада 2022 01:39

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона.
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23.11.2022 08:30 Відповісти
Нехай кацапи сидять тихо, а то бандери нападуть.
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23.11.2022 07:29 Відповісти
Вот щас воронежцы все обосрались.
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23.11.2022 07:33 Відповісти
Невже Ростовська народна республіка таки нападе на Бєлгородську Державу,і все це із-за язіка?Щасти вам обидвоїм в цій нелегкій справі!
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23.11.2022 07:47 Відповісти
Под флагом ДНРы?
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23.11.2022 08:06 Відповісти
А на болотах не задають собі питання, нахрена нам бєлгородська область? От щоб що? Що ми з нею робити будемо?
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23.11.2022 08:27 Відповісти
Поміняємо на Рядового Єнота!
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23.11.2022 08:31 Відповісти
Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область, -невже лукашенка в агрєссари назначілі?
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23.11.2022 08:34 Відповісти
Хочє об'явити повну мобілізацію, все як в Першу світову, війна закінчеться поразкою, та почнеть війна всередині РФ
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23.11.2022 08:44 Відповісти
Дай бог накаркают... Они замалчивают, шо и вокруг мацквабада с членинградом роют окопы.
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23.11.2022 09:12 Відповісти
 
 