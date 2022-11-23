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Вночі окупанти випустили понад 30 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини

град

Росіяни вночі обстріляли Покровську та Марганецьку громади на Нікопольщині.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини…

Вночі вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій. Люди не постраждали.

По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів лунала сирена, але минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 60 снарядів окупанти випустили по Нікопольщині, з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду, - Дніпропетровська ОВА

Автор: 

обстріл (29262) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3873)


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