З українського порту до Іспанії вирушило одне судно із 50 тис. тонн кукурудзи, - СКЦ

Із українського порту у вівторок вийшло одне судно із 50 тис. тонн кукурудзи.

Про це повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"22 листопада торговельне судно Eider S покинуло порт Одеси, воно перевозить до портів Іспанії загалом 50 тис. тонн кукурудзи в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в українські порти прямують два судна, які у вівторок пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 78 суден, здатних експортувати близько 1,8 млн тонн продовольства, очікують дозволу на захід у порти України, а також 32 завантажені суховантажні машини готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 22 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11 727 136 тонн. Загалом нині було дозволено рух 966 суден: 479 на прибуття в українські порти та 487 - на вихід із них", - наголосили у СЦК.

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