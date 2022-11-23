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Новини
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Британія вперше передасть Україні три гвинтокрили Sea King та 10 тис. снарядів

гелікоптер,гвинтокрил,вертоліт

Британія передасть Україні три гвинтокрили Sea King та 10 000 артилерійських снарядів. Один із гелікоптерів вже прибув до України.

Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив під час виступу в Осло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

Він розповів, що перший із трьох гвинтокрилів Sea King вже прибув до України. Протягом шести тижнів українські екіпажі пройшли навчання в Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Також Воллес заявив, що Україна отримає додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що боєкомплект допоможе Збройним Силам України захистити нещодавно звільнену територію.

Також читайте: Велика Британія відправить Україні новітні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2

Міністр наголосив, що підтримка Британією України залишиться непохитною.

Автор: 

Велика Британія (5668) допомога (8460) Воллес Бен (218) вертоліт (883)


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Топ коментарі
+16
"Морські королі" - хороша штука (для пошуку підводних човнів) Бо це єдиний вид військово-морських суден Росії , що відчуває себе у відносній безпеці у Чорному морі А кацапи рано чи пізно захочуть якесь паскудство учинить у "зерновому коридорі" У міжнародних водах чи територіальних румунських чи болгарських не наважаться, а от у наших територіальних - запросто Тому вертольоти з гідрофонами і глибинними бомбами не завадять
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23.11.2022 09:08 Відповісти
+14
Бритам-черговий респект...
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23.11.2022 09:01 Відповісти
+10
З миру по гвинтокрилу Україні защита. І досить гундосить,що мало і не те. Візьміть багато і те в оп.
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23.11.2022 09:27 Відповісти
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23.11.2022 08:53 Відповісти
а 400+ танков, 2700+ ббм, 500+ гаубиц и сау, 100+ РСЗО, 60+ самолетов и вертолетов, десяток батарей ПВО, десятки тысяч ПЗРК и ПТРК, миллион снарядов и десятки миллионов патронов и т.п. и .т.д это нормально или тоже брови хмуришь? )) Причём всё это совершенно НАХАЛЯВУ, т.е. даром )
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23.11.2022 09:27 Відповісти
Це тільки затравка .
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23.11.2022 08:59 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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23.11.2022 09:01 Відповісти
На ск1льки я памятаю,ти був чудинцев,1 кр1м респект 1 респектище я в1д тебе майже н1чого не бачив...
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27.11.2022 14:55 Відповісти
Ні про що. Пошуково-рятувальними гвинтокрилами аійни не виграють. А 10 000 снарядів - це на скільки годин бою?
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23.11.2022 09:08 Відповісти
"Морські королі" - хороша штука (для пошуку підводних човнів) Бо це єдиний вид військово-морських суден Росії , що відчуває себе у відносній безпеці у Чорному морі А кацапи рано чи пізно захочуть якесь паскудство учинить у "зерновому коридорі" У міжнародних водах чи територіальних румунських чи болгарських не наважаться, а от у наших територіальних - запросто Тому вертольоти з гідрофонами і глибинними бомбами не завадять
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23.11.2022 09:08 Відповісти
Усі ті "паршивянки" дизельні, а Чорне море досить мале, щоб не піймати їх на дозаправці чи перезарядці акумуляторів.
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23.11.2022 09:18 Відповісти
Їх просто зібють кацапскі літаки.
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23.11.2022 10:30 Відповісти
Де саме? У наших територіальних водах?
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24.11.2022 03:03 Відповісти
А по вашому вони не мають чим збити?
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24.11.2022 09:24 Відповісти
Твої пропозиції?
- Кац предлагает сдаться!
Чому ж тоді кацапи до цих пір не позбивали всі наші вертольоти і літаки над лінією фронту? Над Зміїним? А ці три обов"язково збить повинні?!
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24.11.2022 09:33 Відповісти
Відповіді на ваші запитання криються в ваших же запитаннях і вашому коменті - а що Кац пропонував здатися не знав.
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24.11.2022 21:31 Відповісти
Никто никому ничего не должен...
Спасибо и за это...
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23.11.2022 09:22 Відповісти
Никто никому ничего не должен... - всім хто вставляє цей вислів всюди де можна і неможна не критикуйте владу наприклад, щоб влада не робила вона нікому нічого не винна і аргументи на кшталт вона обіцяла щось вона повинна додержуватися законів не діють і на всі ваші "ниття" вона вам буде відповідати "Никто никому ничего не должен...".
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23.11.2022 10:23 Відповісти
Не путайте... Украине Украинцы платили налоги.
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23.11.2022 10:42 Відповісти
"Никто никому ничего не должен..." що вам не зрозуміло в цьому вислові, от якби потім писали або казали що є виключення чи щось подібне тоді ваш комент правильний а так "Никто никому ничего не должен...".
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23.11.2022 13:24 Відповісти
Думаю, человек писал применимо к новости о помощи Великобритании. Да и всей зарубежной помощи.
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23.11.2022 14:04 Відповісти
Вы ничего не попутали?) А нах нужна такая власть, которая ничего не должна?) Может она пойдет нах?) Какая взаимосвязь между МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ взаимоотношениями и взаимоотношениями власть-общество ВНУТРИ страны?)))
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23.11.2022 14:37 Відповісти
"Никто никому ничего не должен..." - відповідь задовільняє?
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23.11.2022 17:31 Відповісти
Когда будете бежать в Ростов за своим бубочкой, обязательно вспомните эти слова)
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23.11.2022 18:09 Відповісти
Шановний чим швидше дзвоніть в швидку у вас кажись почалися галюцинації - а якщо без приколів спочатку прочитайте всю гілку коментів тоді ви зрозумієте про що я писав. А приписувати свої дії мені не треба.
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23.11.2022 18:18 Відповісти
Я внимательно СРАЗУ прочитал))) И если вы не понимаете взаимосвязи между вашими словами и Ростовом, то и доктор не поможет))) Только гилляка)))
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23.11.2022 18:30 Відповісти
"не критикуйте владу наприклад" - шановний пане ви що не знаєте значення слова "наприклад" тоді гугл вам в поміч.
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23.11.2022 18:42 Відповісти
А кто вам доктор, что вы примеры неудачные приводите?))) Если вы не в курсе, то именно ваш бубочка и заявил, что он никому ничего не должен))) И с какого перепугу это власть нельзя критиковать?))) Если вы не в теме, то власть делает ТОЛЬКО то что РАЗРЕШЕНО законом, а народ НАОБОРОТ... Народ делает все что не запрещено законом))) В этом принципиальная разница) А вы этот весь свой бред, еще попытались привязать еще и к межгосударственным отношениям))) Там уж точно никто ничему не должен, если не подписаны договора о другом)
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23.11.2022 19:09 Відповісти
А я вам лікар що ви не можете нормально прочитати текст? До речі а мені до Ростова збиратися чи відбій?
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23.11.2022 19:19 Відповісти
Текст прочитан нормально))) А насчет Ростова вам самому решать, будете пытаться закрыть рот украинцам, а тем более отвечать, что власть ничего не должна избирателям, то в этот раз до Ростова добежать не все успеют)
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23.11.2022 19:25 Відповісти
Текст прочитан нормально))) - точно нормально а то я не впевненний , Никто никому ничего не должен... - а тепер уважно перечитайте цей вислів скільки скільки буде потрібно щоб до вас дійшла його суть і тоді можливо ви зрозумієте що я хотів сказати.
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23.11.2022 19:39 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала))) Я вам все по полочкам уже разложил))) Если вы до сих пор ничего не поняли, то я вам уже не помогу) Могу только посоветовать, прочесть мной выше написанное несколько раз, может поможет) Если коротко, то власть своему народу всегда должна(работа у нее такая), независимо от того критикует ее народ или нет, а вот Британия Украине ничего не должна, покуда не подписаны соответствующие ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) А на данный момент ничего не подписано и все что дают, это добрая воля Британии) И вот за это нужно научится говорить спасибо... А не выделять два лярда на марафон, чтобы благодарить на нем бубочку)
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23.11.2022 20:16 Відповісти
Мені ось цікаво - яким лядом ви приписали мене до зелених?Тільки через вислів Никто никому ничего не должен... ну тоді якщо я напишу veni vidi vici тоді по вашому я на 100% підтримую політику Цезаря так виходить?
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23.11.2022 20:32 Відповісти
З миру по гвинтокрилу Україні защита. І досить гундосить,що мало і не те. Візьміть багато і те в оп.
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23.11.2022 09:27 Відповісти
З миру по гвинтiку - рашу на парашу!
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23.11.2022 15:02 Відповісти
Дуже дякуємо! Але це -піпеточні поставки ,як і з США та союзників. На одні сутки.Треба запускати виробництво снарядів та ракет в Україні на підземних заводах.Теж Солотвіно,або шахти Кривого Ріга.Ми - взмозі!
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23.11.2022 09:31 Відповісти
Tut po chatam hodiat ruskie , i pod vidom ukraincev , vsio vremia zhaluetsa . Eta tozhe vaina , informaciina vaina !
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23.11.2022 09:51 Відповісти
Sea King - нашого Сікорського. Sikorsky SH-3 Sea King - американський вертоліт-мисливець за субмаринами, спроектований і побудований Sikorsky Aircraft. Видатним у конструкції було те, що це став перший у світі вертоліт-амфібія і один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з турбовальними двигунами...
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23.11.2022 10:43 Відповісти
 
 