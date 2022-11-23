Британія вперше передасть Україні три гвинтокрили Sea King та 10 тис. снарядів

Британія передасть Україні три гвинтокрили Sea King та 10 000 артилерійських снарядів. Один із гелікоптерів вже прибув до України.

Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив під час виступу в Осло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

Він розповів, що перший із трьох гвинтокрилів Sea King вже прибув до України. Протягом шести тижнів українські екіпажі пройшли навчання в Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Також Воллес заявив, що Україна отримає додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що боєкомплект допоможе Збройним Силам України захистити нещодавно звільнену територію.

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Міністр наголосив, що підтримка Британією України залишиться непохитною.