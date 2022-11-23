Ворог обстрілює прифронтові райони Харківщини, ДРГ противника намагалася проникнути у район Стариці, - Синєгубов

Протягом доби окупанти обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напередодні у Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

"Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених. Залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за добу 299 мін", - пише Синєгубов.

"Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили", - додає очільник регіону.

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